PSD Mureș semnalează: ”Guvernul a decis: România nu mai are nevoie de dezvoltare locală”

Echipa de conducere a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș și-a manifestat îngrijorarea joi, 1 iulie, față de modul de finanțare pe anul în curs a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

”Cu câteva zile în urmă, Guvernul PNL-USR-UDMR a informat toate administraţiile publice locale din ţară că ”a epuizat creditele bugetare alocate Programului Naţional de Dezvoltare Locală pe anul în curs”.

Potrivit legii, transmitea Guvernul primarilor din ţară, ”aveţi posibilitatea să decontaţi bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate” fie din ”surse proprii sau alte surse legal constituite”, fie ”să sistaţi lucrările”. Urma de speranţă, teoretică şi aceasta, pe care a lăsat-o, totuşi, Executivul, e că ”în situaţia suplimentării creditelor bugetare aferente” PNDL, lucrările contractate să poată fi duse la bun sfârşit. Asistăm, practic, la desfiinţarea PNDL, aşa cum a fost el gândit, pentru că nu ar mai fi bani la buget. Decontarea lucrărilor din surse proprii, invocată de Guvern, e o utopie, pentru că unităţile administrativ-teritoriale tocmai de aceea au apelat la PNDL, pentru că nu au sursele proprii de finanţare, cele la care se referea ministrul de resort”, se menționează în document.

În același comunicat de presă, intitulat ”Guvernul a decis: România nu mai are nevoie de dezvoltare locală”, se mai arată că ”PSD a gândit acest program de dezvoltare locală ca reprezentând sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/ drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuinţe și sport.”

Peste 250 de investiții, sistate în Mureș?!

Totodată, conducerea PSD Mureș a mai transmis că ”numai prin PNDL 2 sunt finanţate – în fine, au fost, că acum ni se spune că nu mai sunt bani la buget – 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective de interes local major, cum ar fi sisteme de apă curentă şi canalizare, poduri şi podeţe, asfaltat drumuri comunale şi străzi etc.”

”În judeţul Mureş, la începutul acestui an se aflau în derulare 188 de investiţii, plus alte 93 de obiective de investiţii, începute prin PNDL 1, care încă nu au fost finalizate. Prin comparație, anterior implementării PNDL, judeţului Mureş i-au fost repartizate pentru dezvoltare, sume de ordinul a 100, cel mult 200 de milioane de lei anual, iar prin programele PNDL judeţului nostru i-a fost alocat aproximativ un miliard de lei. Ce este important de precizat aici este faptul că acești bani au fost distribuiți echitabil, către toate comunele județului, indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale și s-au obținut rezultate remarcabile. Drumuri asfaltate, școli renovate, rețele de apă și canalizare. Într-un cuvânt, tot ce ține de realizarea unui nivel de trai civilizat, de nivel european. Toate aceste lucrări, multe în plină derulare, vor fi sistate. Este foarte probabil că lucrările începute deja şi care vor fi abandonate, se vor degrada, aşa cum s-a întâmplat cu multe alte investiţii nefinalizate. Ne va costa mult mai mult să le refacem, decât să le finalizăm acum, fără această pauză impusă de ”lipsa resurselor bugetare” despre care Guvernul nu ne spune cât va dura. O lună, un an, doi ani, mai mulţi? Speranţa într-o rectificare bugetară e una iluzorie, câtă vreme nimeni, începând de la prim-ministrul Florin Cîţu şi continuând cu subordonaţii domniei sale, nu garatează că ministerul de resort va primi la rectificare suficiente fonduri încât să acopere necesarul”, se menționează în comunicat.

La final, redăm și concluzia, deloc optimistă, a social-democraților din județul Mureș: ”Nu putem decât să regretăm faptul că se întrerupe subit funcționarea unui program indispensabil comunităților locale, din rațiuni pe care încă nu le cunoaștem. Să spui sec ”nu mai sunt bani”, nu este nici plauzibil, nici suficient pentru un guvern care se declară liberal. Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost gândit de PSD, dar este un proiect pe termen lung și nu ține cont de cine este la guvernare sau cine accesează fondurile, iar cei care pierd în final sunt membrii comunităților locale, pentru care a fost destinat acest program.”

