Stații de autobuz amenajate în Luduș

De curând s-au încheiat lucrările de amenajare a două stații noi de autobuz din rețeaua de transport local asigurat de Administrativ Serv Luduș SRL având ca unic acționar Consiliul local Luduș.

Liviu Popa, președintele Consiliului de Administrație, precizează că denumirea uzuală de stații de autobuz reprezintă „adăposturi modulare moderne în care stau călătorii în așteptarea mijloacelor de transport în comun”.

Cele două stații construite din profile de aluminiu cu panouri publicitare iluminate pe timp de noapte fac parte dintr-un contract de sponsorizare încheiat de Primăria orașului cu firma SC Diana Trans SRL. În cadrul contractului, Primăria a asigurat terenul, iar firma a plătit lucrările, una în apropierea Parcului Primăriei, iar alta în fața firmei Riad Trade, cele mai frecventate locuri din oraș. La cele două construcții, sponsorul își va instala reclame la partea exterioară, iar la interior, operatorul de transport local și Consiliul Local va afișa informații de interes general ale orașului. „Mai deosebit la aceste două stații este acoperișul care are un covor verde natural, cu plante care rezistă la secetă. În tehnologia lor este prevăzută o membrană care menține umiditatea, iar sub aceasta este montată sticlă fumurie. Am luat acest model de la Cluj-Napoca din cartierul „Bună Ziua”. „Puține localități din țară au asemenea stații”, a spus cu mândrie Liviu Popa.

Această metodă de sponsorizare este agreată la Luduș, anul trecut firma Vitafoam a sponsorizat o stație în cartierul Dacia, Lidl a sponsorizat o stație lângă benzinăria MOL și acțiunea continuă.

O altă noutate în transportul public local este amplasarea unor panouri electronice de informare în patru stații de autobuz. Prin intermediul acestor panouri, călătorii pot să afle în câte minute ajunge autobuzul în stație.

„Există o tehnologie implementată la societatea de transport prin care se transmite prin GPS, la fiecare dintre cele patru panouri, datele exacte”, a precizat Liviu Popa.

Călătorii apreciază în mod favorabil această aplicație care le permite să își gestioneze mai bine timpul de așteptare. Pentru perioada următoare oamenii de afaceri din orașul Luduș care doresc să își direcționeze o parte a profitului în beneficiul cetățenilor pot să solicite Primăriei orașului să le aprobe un teren corespunzător pentru amplasarea unor noi adăposturi în rețeaua de transport public local.

Ioan A. BORGOVAN