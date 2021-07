VIDEO-FOTO: Lumina din sfințenia muzicii, regăsită în ritmuri de jazz de de Andrada Badi

Share



Inspectorul școlar pentru arte, învățământ particular și alternative educaționale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. dr. Andrada Badi, și-a lansat luni, 28 iunie, cartea ”Elemente de jazz și jazz simfonic în creația pentru pian a lui George Gershwin”, lucrare apărută în acest an la Editura Muzicală din București.

Muzica, ”puntea superioară a lumii”

Evenimentul s-a desfășurat în prezența câtorva zeci de participanți în Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș și a fost moderat de Angela Fanea-Macarie, care a apreciat, cu emoție, că ”fiecare carte este un moment de bucurie, este un moment emoționant, ca un copil care se naște și autorul îi dă drumul în lume”.

”Este emoționant să vezi cum autorul a adunat experiența glasului său în filele cărții. Vă mărturisesc că am citit cartea și m-am activat și am zis: iată că au început și profesorii să scrie cărți. Nu numai muzicologii, cei care simt, interpretează, sunt acolo unde este muzica, simt energia ei”, a afirmat moderatoarea lansării.

Cartea a fost apoi prezentată de prof. dr. Valentin Marica, nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare în peisajul publicistic local, și nu numai.

”Suntem prin această carte pe puntea superioară a lumii, ca de fiecare dată când ne întâlnim cu muzica, fără de care viața omului, omul, existența, lumea, ar fi o mare greșeală. Suntem prin această carte acum, dedicată unei biografii de excepție, unei personalități de excepție din istoria muzicii, un superlativ, suntem în fața Lui Dumnezeu și nu în umbra Lui. Are muzica sfințenia aceasta pe care trebuie să o primim de fiecare dată și atunci vin și spun: fericiți cei ce cinstesc Lumina, Lumina ca izbândă. Autoarea prin cartea aceasta, dar și prin profesiunea de credință, prin tot ceea ce face în dialogul cu pianul, ca profesor, propăvăduiește Lumina, și veți întâlni în scrierea domniei sale un imens senin al gândului și apoi al cuvântului”, a spus, în stilul caracteristic, prof. dr. Valentin Marica.

Analize competente, complexe și detaliate

Demersul publicistic al profesoarei Andrada Badi a fost apoi elogiat de două invitate speciale, respectiv de prof. univ. dr. Carmen Mihăescu și de prof. Kovács Zsuzsa.

”Oare ce bucurie mai mare poți avea ca dascăl când învățăcelul tău, discipolul, simte și spune că faci parte din familia apropiată?”, și-a început alocuțiunea prof. univ. dr. Carmen Mihăescu, fostă profesoară a autoarei cărții, care a remarcat și apreciat atât profunzimea, cât și meticulozitatea ca trăsături de caracter observabile în tot ce face Andrada Badi, atât în calitate de pianistă, cât și ca profesoară.

”Maniera de concepere, ordonarea materialului bibliografic, logica structurii, analizele muzicologice și mai ales aportul de originalitate izvorât din propriile observații și studii conferă cărții o valoare de netăgăduit”, a mai spus prof. univ. dr. Carmen Mihăescu.

”Andrada Bianca Badi face niște superbe analize ale celor patru lucrări concertante pentru pian și orchestră ale lui Gershiwn, analize cuprinse în capitolul 3, pe o întindere de circa 144 de pagini. Analize competente, complexe, dense, detaliate, cu multe exemple muzicale și grafice, de un real ajutor pentru interpreții care vor să le studieze”, a apreciat apoi prof. Kovács Zsuzsa.

Curajul de a da jos măștile pe scenă

Cuvântul de încheiere i-a aparținut autoarei, Andrada Badi, profesoară de pian licențiată în Arte, domeniul Muzică/ Pian la Facultatea de Interpretare Muzicală din cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj Napoca și doctor în domeniul Muzică la Universitatea de Muzică din București.

”Simt că niciodată nu am putut să mă exprim prin cuvinte la fel de bine cum am făcut-o prin muzică. Cred că toți artiștii ne simțim la fel în ceea ce privește vorbitul pe scenă. Nu am cântat astăzi, dar am vibrat alături de colegii mei și de prietenii mei cărora vreau să le mulțumesc. Vă iubesc, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături”, a spus, emoționată, prof. dr. Andrada Badi.

”Lucrul cel mai important pe care consider că l-am câștigat a fost curajul. Cred că toți artiștii avem nevoie de curaj, curajul de a fi pe scenă, curajul de a reuși să transmitem liberi ce simțim, curajul de a da jos măștile și de a fi noi înșine pe scenă”, a adăugat autoarea cărții.

Pe durata lansării de carte, care s-a încheiat cu o sesiune de autografe, participanții s-au bucurat de trei momente muzicale susținute de prof. Maria Bejan (pian), prof. Ioan Moldovan-Lircă (oboi) și prof. Emanuela Szigeti (pian).

Alex TOTH