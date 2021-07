VIDEO-INTERVIU cu David Andrei Albu, singurul elev din Mureș cu 10 la Evaluarea Națională

Share



Singurul elev din județul Mureș care a obținut nota 10 la Evaluarea Națională, David Andrei Albu, a oferit vineri, 2 iulie, mai multe informații cu privire la secretul unor astfel de rezultate extraordinare, cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

David Andrei Albu a absolvit Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș cu media 10 pe clasele V-VIII și își dorește să își continue studiile la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”.

”M-am înțeles bine cu toți profesorii, am colaborat foarte bine cu ei. Am avut șansa să am niște profesori foarte buni care și-au făcut treaba cum trebuie. Am avut, de asemenea, și o doamnă învățătoare care e foarte bună în ceea ce face, ne-a instruit pe toți foarte bine, ne-a prezentat toți pașii necesari pentru a avea succes și le mulțumesc tuturor pentru efortul depus în acești nouă ani cu tot cu școala primară și sper că în continuare vor avea generații foarte bune. De asemenea, m-au sprijinit foarte mult și părinții, am lucrat cot la cot cu ei de foarte multe ori pentru a mă pregăti, le sunt foarte recunoscător pentru acest lucru, le mulțumesc și le dedic, de asemenea, rezultatele pe care le-am avut în acești ani”, a declarat David Andrei Albu.

Diana CĂRBUREAN

Alex TOTH