Lider nou la USR-PLUS Târgu Mureș. Nicoleta Todoran, viziune pentru binele cetățeanului

Share



Alegerile interne din cadrul organizației USR-PLUS Târgu Mureș au fost câștigate, după două tururi, de Nicoleta Todoran. În primul tur, desfășurat în data de 17 iunie, Nicoleta Todoran s-a calificat în ”finală”, la egalitate cu Laura Toth, fiecare cu 47 de voturi, în timp ce a treia candidată, Camelia Tămaș, a obținut 38 de voturi. Turul al doilea pentru funcția de președinte al USR-PLUS Târgu Mureș a avut loc în data de 30 iunie și s-a încheiat cu următorul scor: 44 de voturi pentru Nicoleta Todoran, care a devenit astfel noul lider al USR-PLUS Târgu Mureș, și 42 de voturi pentru Laura Toth.

Apel la implicare în politică

Impulsul care a determinat-o pe Nicoleta Todoran să se implice în politică a fost, ca la mulți alți membri PLUS și USR, dorința de a schimba în mai bine clasa politică existentă, astfel încât pe primul loc al intereselor să se afle cetățeanul.

”Din poziția de cetățean, practic, doresc și vreau să demonstrez că noi, cetățenii, putem să conducem orașul. Vreau, de asemenea, să schimbăm percepția și viziunea pe care o avem asupra mediului politic, să arătăm că de fapt cetățeanul poate să își coordoneze și să își stabilească singur obiectivele, iar mediul politic trebuie să le pună în practică. La început, am intrat în acest proiect politic sub egida PLUS, iar acum împreună cu USR-PLUS, conștientizând în stradă odată cu protestele la care am participat în mod activ pentru a susține un stat de drept, o justiție echitabilă în acestă țară, tocmai pentru că pe timpul protestelor am realizat că doar pe cale politică putem să ne determinăm viața. Am făcut parte dintre cei care s-au ferit de politică. Eu transmit acest mesaj, deoarece nimeni nu poate pune în practică ceea ce este nevoie pentru fiecare dintre noi, tocmai pentru a avea o viață de calitate dacă noi nu devenim cetățeni activi și nu ne implicăm în tot ceea ce se întâmplă în această comunitate, stând deoparte, nu putem avea pretenția de la ceilalți să ghicească ceea ce gândim sau ceea ce ne dorim, și de asemenea, nu putem să îi forțăm pe cei care nu doresc să țină cont de părerile noastre”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Nicoleta Todoran.

Noul președinte al USR-PLUS Mureș a subliniat că este nevoie de oameni noi care prin pregătirea și experiența lor de viață ”să se implice în proiecte care să concretizeze cu un rezultat și care să aducă un beneficiu cât mai multor oameni.”

”Aceasta este ideea de bază pentru care am intrat în politică. Am făcut pasul cu ezitare pentru că n-am avut foarte mare încredere în ceea ce se poate întâmpla ca evoluție într-un partid politic. M-a convins însă să intru în partidul USR-PLUS care a pus la bază trei principii de bază care se pliau foarte bine pe principiile mele din viață și am avut încredere. Spiritul politicii noastre se bazează practic pe generarea de încredere și pe răspunderea pe care ți-o asumi atunci când cineva îți acordă încrederea”, a subliniat Nicoleta Todoran.

Zece obiective strategice

Referindu-se la ceea ce urmează după unificarea dintre USRși PLUS, Nicoleta Todoran și-a manifestat încrederea că ”va urma o perioadă în care să ne acomodăm în felul nostru de a ne organiza”. Totodată, noul lider al USR-PLUS Târgu Mureș a anunțat că a propus colegilor de partid implementarea a zece obiective strategice.

”Mesajul meu pentru aceste alegeri a fost că îmi doresc să voteze colegii mei după încredere deoarece doar pe încredere se poate construi și așa putem avea rezultate serioase și responsabile în ceea ce privește proiectele politice pentru oraș. Eu am ca și viziune pentru acest oraș, un oraș care să aibă o primărie, o instituție publică, care să pună în punct central cetățeanul și care să faciliteze orice serviciu. Consider că primul lucru pe care ar trebui să îl facem ar fi eficientizarea serviciilor administrației publice din orașul nostru. Prin asta s-ar putea rezolva foarte multe alte situații problematice din oraș, și bineînțeles că ar fi după aceea, politicile de dezvoltare. Este vorba în special de mediul educațional, deoarece avem un centru universitar. E vorba și de sănătate tot pentru că avem un centru universitar axat pe acest domeniu, și nu în ultimul rând, va trebui să conștientizăm că sănătatea tuturor este foarte importantă și trebuie să ne constituim pentru a ajunge să locuim într-un mediu care nu ne-ar pune în pericol viața. Tocmai de aceea, majoritatea proiectelor noastre politice se vor axa pe proiectele de mediu”, a afirmat Nicoleta Todoran.

Alex TOTH

Diana CĂRBUREAN