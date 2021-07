Filmul complet al exploziei de la Azomureș

Share



Nu se încheiase bine una din semifinalele Campionatului European de Fotbal, când târgumureșenii și locuitorii din comunele limitrofe care nu se duseseră încă la somn au auzit o bubuitură puternică. Era ora 1. Unii au intuit că a explodat “ceva” la Combinat, iar alții cu care am povestit au crezut în primă fază că e iarăși o furtună care a alintat zona noastră în ultimele săptămâni. Unii am văzut live cum după bubuitură, un foc agresiv se înălța de pe platforma Azomureș, urmat de un nor gros de fum care se distingea mai întunecat pe cerul nopții. După câteva minute bune, focul a început să își piardă din intensitate, însă s-au întețit întrebările: ce s-a întâmplat? Cât e de periculoasă explozia? etc.

Prima comunicare oficială avea să vină prin mesajul RoAlert, cei care l-au primit pentru că nu a ajuns chiar la toată lumea, după aproape o jumătate de oră. AZO a dat primele informații cam la o oră de la explozie, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Horea” al județului Mureș cam tot atunci.

Să vedem însă ce s-a întâmplat în ultimele 16 ore de la producerea accidentului și până la predarea materialului.

Incidentul de la ora 1

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 1.03, pompierii de la Detașamentul Târgu Mureș au fost solicitați să intervină în urma unei explozii urmată de incendiu, la Stația de amoniac III din cadrul combinatului chimic Azomureș din Târgu Mureș.

În ciuda orei înaintate, imaginile și filmulețele cu și despre explozie au devenit în scurt timp virale pe rețelele de socializare. Incidentul a fost anunțat, în timp real, de reprezentanții Azomureș, pe pagina de Facebook a companiei, precum și de comunicatorii de la ISU ”Horea” al județului Mureș, și de prefectul județului Mureș, Mara Togănel, care s-a deplasat la fața locului.

Președintele comisiei SRI, îngrijorat

La ora 3.24, senatorul liberal Cristian Chirteș, care deține și funcția de președinte al Comisiei comune permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații (SRI), a anunțat că s-a deplasat în zona Platformei Azomureș.

”Așa ceva nu se mai poate întâmpla! Poluarea atmosferică poate avea consecințe grave asupra cetățenilor târgumureșeni. Impactul acestui incident asupra mediului poate fi unul major pentru siguranța târgumureșenilor. Cu regret, din primele informații există o victimă, evaluarea situației este în responsabilitatea ISU. Directiva din 2008 privind calitatea aerului înconjurător reprezintă piatra de temelie a politicii UE pentru un aer curat întrucât stabilește standardele de calitate a aerului pentru concentrațiile poluanților în aerul pe care îl respirăm. În ultimele decenii, politicile UE au contribuit la reducerea emisiilor, însă calitatea aerului în zona combinatului Azomureș nu s-a îmbunătățit în același ritm și există în continuare efecte considerabile asupra sănătății umane. Instituțiile statului sunt esențiale și trebuie să acționeze în consecință, întrucât orice pericol să fie combătut în mod eficient cu prioritate pentru siguranța cetățenilor!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, senatorul Cristian Chirteș.

Echipă de experți IGSU, la Târgu Mureș

Dimineața devreme, la ora 5.11, comunicatorii Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au anunțat că la Târgu Mureș se va deplasa o echipă de experți.

”O echipă de experți din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență condusă de adjunctul inspectorului general al IGSU se va deplasa la Târgu Mureș în vederea evaluării tuturor aspectelor strâns legate de prevenirea unor astfel de situații de urgență”, se precizează pe pagina de Facebook a DSU.

Mesajul Ro-Alert, transmis după 27 de minute



Potrivit informațiilor furnizate miercuri, 7 iunie, la ora 8.17, de Biroul de presă ISU ”Horea” al județului Mureș, pentru limitarea efectelor evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU ”Horea” ai județului Mureș cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, o autospecială de descarcerare, o autoscară mecanică, patru echipaje SMURD, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, Punctul de Comandă Mobil și două autospeciale de primă intervenție și comandă precum, patru ambulanțe SAJ și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență din cadrul operatorului economic.

”Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp posibil, acesta s-a manifestat local, la nivelul aparaturii din proximitate și la capetele de țeavă. La ora 1.30, a fost transmis un mesaj Ro-Alert de informare a populației din zona limitrofă a operatorului economic, fiind precizat faptul că evenimentul nu prezintă pericol pentru cetățeni. Echipajul de pe autospeciala CBRN a executat măsurători în zonă, iar în urma acestora, valorile din atmosferă erau normale. În urma exploziei, o persoană de sex masculin, de aproximativ 50 de ani, a necesitat îngrijiri medicale, victima a suferit o fractură la membrul superior drept, aceasta fiind transportată la UPU SMURD Târgu Mureș. Incendiul a fost declarat lichidat la ora 2.45”, se menționează în comunicat.

Totodată, reprezentanții ISU ”Horea” al județului Mureș au mai menționat că ”o comisie constituită în acest sens” va stabili ”cauza probabilă de producere e evenimentului”, respectiv că ”ISU Mureș a activat grupa operativă imediat după producerea evenimentului, pentru gestionarea situației de urgență.”

Anchetă internă la Azomureș

Situația pe platforma Azomureș s-a stabilizat la scurt timp după ce s-a produs un incident în timpul nopții, iar compania a început o anchetă internă, au anunțat miercuri, 7 iulie, la ora 9.34, reprezentanții Biroului de presă al combinatului Azomureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al comunicatului de presă:

”La o oră după miezul nopții, la 1.02, a avut loc o explozie pe platforma Azomureș, la instalația Amoniac 3, care se afla în ultima fază a procesului de repornire. Operatorii instalației au aplicat procedurile specifice de oprire de urgență, iar Serviciul Privat de Urgență al Azomureș și ISU Mureș au intervenit pentru stingerea incendiului, cu zona izolată.

Nu s-au înregistrat emisii de amoniac la nivelul platformei și, pe tot parcursul intervenției, siguranța altor angajați, funcționarea celorlalte instalații de pe platformă și comunitatea locală nu au fost puse în pericol. Cel mai important lucru pe care îl putem spune este că a existat o singură persoană rănită, un angajat al instalației Amoniac. Din cauza exploziei, unele ferestre s-au spart și cioburile i-au provocat o rană la unul dintre antebrațe. Colegul nostru a fost transportat la spital, a primit toate îngrijirile medicale necesare și a fost deja externat.

Compania a început o anchetă internă asupra incidentului tehnic. Cooperăm cu autoritățile care au responsabilități în acest domeniu și vom furniza informațiile necesare. Prioritatea companiei este de a asigura în primul rând siguranța angajaților și a comunității locale, iar modul în care a fost tratat incidentul tehnic a demonstrat eficacitatea măsurilor de oprire în caz de urgență. Recunoaștem îngrijorarea comunității locale cu privire la amploarea evenimentului și oferim asigurări că există măsuri care pot limita, în orice moment, escaladarea unui incident tehnic la una dintre instalațiile de pe platformă. Azomureș rămâne o instalație industrială de top, cu standardele UE de siguranță în vigoare.”

Prefectul, apel la ”maximă seriozitate”

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a anunțat miercuri, 7 iulie, la ora 11.14, prin intermediul unui comunicat de presă, că a participat, în noaptea de 6 spre 7 iulie, la coordonarea intervenției în cazul exploziei urmată de incendiu de pe Platforma Azomureș.

”La Combinatul Azomureș are loc o anchetă amănunțită privitoare la explozia de azi noapte, la instalația Amoniac 3, care se afla în ultima fază a procesului de repornire. Am participat îndeaproape la coordonarea intervenției alături de grupa operativă activată de urgență, obiectivul fiind reducerea la minim a oricărui pericol pentru comunitatea noastră. Azi noapte m-am asigurat că angajatul Azomureș care a fost rănit în timpul incidentului a primit îngrijirile medicale de specialitate, iar apoi a ajuns cu bine acasă. La nivelul platformei Azomureș și în zona de influență a combinatului nu au fost înregistrate emisii de amoniac care să pună în pericol angajații sau comunitatea locală”, a precizat Mara Togănel.

În același comunicat, prefectul județului Mureș este de părere că ”Azomureș trebuie să trateze cu maximă seriozitate evenimentul de azi noapte, iar în perioada următoare va trebui să dea asigurări serioase că un astfel de incident tehnologic nu va mai avea loc.”

”Funcționarea Combinatului Azomureș în condiții de siguranță trebuie să fie un subiect extrem de serios, care să preocupe compania privată și autoritățile publice, în egală măsură. Târgumureșenii trebuie să aibă garanția că sunt în siguranță, iar acest lucru poate avea loc doar printr-o analiză transparentă a activității Azomureș și o pregătire serioasă care să preîntâmpine astfel de incidente”, a mai menționat prefectul județului Mureș.

Concentrația de amoniac, în limitele admise

În aceeași zi de miercuri, 7 iulie, la ora 11.38, conducerea Gărzii de Mediu Mureș a remis un comunicat de presă, pe pagina de Facebook a instituției.

”În urma apelului primit de la Serviciul 112 al Dispeceratului pentru Situații de Urgență Mureș cu privire la incendiul urmat de o explozie pe amplasamentul Azomureș SA Târgu Mureș, echipa de permanență s-a deplasat la fața locului, constatând următoarele: în data de 7 iulie 2021, în jurul orei 1.02, pe amplasamentul Azomureș SA din municipiul Târgu Mureș a avut loc o explozie urmată de incendiu în zona coloanei de sinteză a amoniacului, în cadrul instalației Amoniac 3. Din primele informații ale cauzei incidentului tehnic, este vorba de fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteză la presiune foarte mare, care în contact cu oxigenul din atmosferă s-a autoaprins. Menționăm că instalația Amoniac 3 a fost în revizie tehnică în luna iunie și se află în procedură de pornire. Operatorii instalației au aplicat procedurile specifice, au izolat din punct de vedere tehnic zona afectată și au oprit în siguranță instalația Amoniac 3”, se menționează în comunicat.

În același document, conducerea Gărzii de Mediu Mureș a anunțat că măsurătorile specifice au arătat că în urma incidentului nu s-au înregistrat creșteri ale concentrației de amoniac.

”Azomureș SA efectuează determinări continue ale indicatorilor de calitate a aerului – amoniac în punctele stabilite prin AIM MS 1 din 8 ianuarie 2016, puncte de automonitorizare amplasate în zona de influență a Azomureș – localitatea Cristești și cartier Mureșeni Târgu Mureș. Din informațiile pe care le deținem nu au fost înregistrate depășiri ale concentrației maxime admise pentru amoniac în aerul înconjurător. În cele două stații automate RNMCA din Târgu Mureș – MS 1 și MS 2, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită admise conform Legii 104/2011 pentru indicatorii NO2 si SO2 valori orare, particule în suspensie (PM 10 automat). APM Mureș monitorizează concentrația de amoniac cu autolaboratorul din dotare, amplasat la sediul instituției. Nu s-au înregistrat creșteri ale concentrației de amoniac. În cursul zilei de azi Garda Națională de Mediu Mureș efectuează un control pe amplasamentul Azomureș SA împreună cu reprezentanți ai IGSU, ISU ”Horea” Mureș, etc.”, se mai precizează în document.

Corp de experți trimis de ministrul Mediului

La ora 13.10, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a făcut o declarație de presă, în urma unei întâlniri-fulger avută la sediul Azomureș, cu Harri Kiiski, directorul general al combinatului.

”Am avut o întrevedere cu directorul fabricii Azomureș care la solicitarea noastră a zis că prioritatea numărul 1 pentru conducerea Azomureș este să evite asemenea accidente pe viitor. Din păcate, nu ne-a putut asigura 100% că nu se vor întâmpla asemenea accidente pe viitor. De asemenea, dis de dimineață am avut o convorbire telefonică cu ministrul Mediului, domnul Tánczos Barna, care la solicitarea noastră a asigurat că trimite un corp de experți pentru a studia și analiza condițiile în care s-a petrecut acest accident”, a transmis Soós Zoltán.

Referendum despre Azomureș

În aceleași mesaj, primarul ”Orașului Trandafirilor” a anunțat că va iniția chiar un referendum pe tema funcționării combinatului Azomureș.

”O să facem o inițiativă, o petiție, la Uniunea Europeană, pentru a analiza funcționarea acestor fabrici de îngrășăminte chimice, nu numai în România, dar și în Uniunea Europeană, ca să fie 100% asigurată populația că aceste fabrici, aceste uzine nu reprezintă un pericol public, respectiv am dori să inițiem, doresc să inițiez cu susținerea Consiliului Local un referendum despre funcționarea și despre a întreba opinia populației care să fie strategia Primăriei legat de funcționarea unor asemenea fabrici, uzine, și legat de funcționarea combinatului chimic Azomureș”, a afirmat Soós Zoltán.

”Analiză pertinentă” propusă de Dumitrița Gliga

Printre politicienii care au reacționat pe rețeaua de socializare Facebook se numără și președintele interimar al Partidului Social Democrat Mureș, deputatul Dumitrița Gliga.

Redăm, în rândurile următoare, postarea intitulată ”Azomureș – un subiect de interes național. RAȚIUNEA este calea corectă de a analiza situația în urma exploziei de azi-noapte!”, semnată de deputatul Dumitrița Gliga, la ora 13.43.

”Cu profund regret constat că sutele de milioane de euro investite de proprietarul Azomureș în această platformă chimică aflată în marginea municipiului Târgu Mureș lasă loc de astfel de incidente neplăcute care pun în real pericol vieți omenești. Acesta este primul și cel mai important aspect al situației cu care suntem confruntați în aceste ore. Toate comisiile care se organizează la această oră și care vor face anchete atât la nivel instituțional, de stat, cât și intern, în Azomureș, ne vor prezenta situația de facto și ce anume s-a întâmplat. Trebuie să fim informați cât mai transparent asupra acestor pericole.

Până atunci, cred că trebuie să fim realiști și mai ales raționali.

Aș vrea să vă supun atenției câteva idei care cred că trebuie să devină publice și despre care cred că sunt de interes pentru noi toți:

1. Azomureș este o societate comercială cu importanță majoră și implicații la nivel de stat și de Uniunea Europeană, dar cu risc major pentru populație din punctul de vedere al funcționării. Acesta este primul filtru prin care trebuie să privim situația. Apropo, în județul Mureș mai sunt alte șapte unități cu risc major pentru populație – un subiect mai puțin discutat și cunoscut de opinia publică!

2. Al doilea filtru este cel al factorilor implicați. Nu pot să fiu de acord cu tot felul de teorii ale conspirației conform cărora am putea fi radiați, contaminați sau poluați fără ca nici măcar un specialist să ne ofere o explicație logică și argumentată. Aștept în continuare informații detaliate din partea autorităților statului, care să ne spună concret dacă sunt sau nu deversări/scăpări necontrolate de substanțe periculoase vieții sau sănătății populației. Am trecut prin zona Azomureș în această dimineață și în aer nu se simte nimic, bănuiesc că măcar în propriile simțuri ne putem încrede, dacă în nimeni altcineva nu avem încredere.

3. Voi solicita Companiei Azomureș să facă publice imagini de la fața locului – de la locul exploziei – așa cum se procedează peste tot în lume, însoțite de explicații grafice privind procedura care a condus la acest incident. Sunt multe întrebări pe acest subiect și lipsa răspunsurilor concrete va naște teorii greu de gestionat ulterior. Consider că o astfel de informare detaliată a opiniei publice este minimul de care avem nevoie pentru a înțelege corect situația.

4. Vreau să vă solicit tuturor celor care aveți cunoștințe aprofundate de chimie și/ sau din industria chimică să ne informați sau să mă informați privind consecințele exploziei, public sau în privat. Cunoașterea și înțelegerea corectă a situației mă pot ajuta să inițiez anumite demersuri în calitate de deputat pe acest subiect. Am studiat multe domenii de activitate, dar nu mă pot declara un expert în domeniul chimic.

Doresc să transmit persoanelor direct afectate de această explozie însănătoșire grabnică și putere de recuperare, iar celor afectați indirect – emoțional sau fizic – o analiză pertinentă a situației pentru a putea lua deciziile corecte, documentate și argumentate.”

”Cazul Azomureș”, raportat la UE

La ora 14.03, președintele UDMR Mureș, care deține și funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a postat, pe pagina sa de Facebook, o opinie vis-a-vis de explozia pentrecută la combinatul Azomureș.

”Este îngrijorător și șocant ceea ce s-a întâmplat, în cursul nopții trecute, la Combinatul Chimic Azomures din Târgu Mureș.

Am solicitat Ministerului Mediului și Silviculturii să înființeze o comisie de experți care să investigheze situația. Domnul ministru Tánczos Barna a răspuns prompt și a declarat că acest lucru se va întâmpla în cel mai scurt timp. De asemenea, vom raporta acest caz comisarului Uniunii Europene pentru mediu, Virginijus Sinkevičius, și Comisiei pentru petiții a UE. Vom solicita o rezoluție a Uniunii Europene pe acest subiect fiind o problemă amplă care reprezintă un risc pentru mediu și pentru siguranța celor care locuiesc aici. De asemenea, solicităm înființarea unui comitet UE care să investigheze temeinic cazurile similare. UDMR Mureș și UDMR Târgu-Mureș vor iniția și susține organizarea unei ample consultări la nivelul opiniei publice cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie luate pentru asigurarea siguranței cetățenilor. Știu că locuitorii din Târgu Mureș cer închiderea Combinatului din cauza exploziei. Revendicarea lor este legitimă, deoarece chiar și cel mai mic accident creează o stare de panică la nivelul populației”, a transmis Péter Ferenc.

Revizia tehnică, abia finalizată

În urmă cu doar câteva zile, în data de 3 iulie, reprezentanții Azomureș au anunțat, pe pagina de Facebook a companiei, finalizarea reviziei tehnice a unor instalații de pe platformă.

”Revizia tehnică a unor instalații de pe platformă s-a încheiat. În urmă cu câteva ore am început repornirea uneia dintre instalațiile de producere a amoniacului. Procedura de pornire presupune mai multe etape, specifice unei instalații de acest gen. Toate etapele sunt monitorizate atent de colegii noștri. În anumite faze ale procedurii de pornire este posibil ca în vecinătatea platformei să se înregistreze un nivel mai ridicat al zgomotului ambiental”, au transmis comunicatorii Azomureș.

Anterior acestui comunicat, Biroul de presă al Azomureș a remis, în data de 27 iunie, un comunicat de presă cu tema ”Azomureș încheie revizia tehnică parțială a instalațiilor, parte din programul multi-anual de investiții”, document în care se anunță faptul că ”revizia tehnică bianuală a inclus mii de inspecții pentru a asigura funcționarea în siguranță a instalațiilor pentru următorii doi ani.”

”Lucrările tehnice derulate pe parcursul lunii iunie se apropie de final. Inspecțiile și investițiile realizate la diferite instalații s-au desfășurat conform graficului de lucrări anunțat. Revizia tehnică bianuală a inclus mii de inspecții pentru a asigura funcționarea în siguranță a instalațiilor pentru următorii doi ani. Pe perioada reviziei s-au implementat noi investiții pentru îmbunătățirea productivității, protecției mediului, eficienței energetice și funcționării sigure a instalațiilor. La revizia tehnică din iunie 2021 am continuat să punem în practică măsurile din planul tehnic de reducere a zgomotului ambiental, prin executarea unor lucrări specifice la instalațiile care au fost monitorizate anterior. Suntem optimiști că ceea ce s-a executat va avea efectul scontat pe perioada în care platforma funcționează în condiții normale. Lucrările tehnice pentru reducerea zgomotului la instalațiile aflate la înălțime au fost realizate în baza unui studiu din 2019 al unei companii independente și au cuprins înlocuirea unor amortizoare în unitățile de producție. Alte lucrări asemănătoare vor fi realizate în timpul reviziilor viitoare. Vor mai exista probabil situații punctuale la porniri și opriri de instalații, dar unul dintre obiectivele noastre este ca acest lucru să se întâmple cât mai rar”, a declarat Harri Kiiski, directorul general al Azomureș. În timpul reviziei tehnice, peste 500 de angajați externi au fost implicați în executarea lucrărilor, alături de angajați Azomureș și ai contractorilor permanenți. În această perioadă nu a fost înregistrat niciun accident de muncă. Bugetul total al programului de revizie a fost de peste 40 de milioane de lei”, se menționează în comunicatul respectiv.

Broșură Azo în 67.000 de gospodării. Câți au citit-o?!

În data de 25 februarie, în acest an, reprezentanții Azomureș au lansat un ghid informativ destinat comunității locale care conține detalii despre riscurile ce pot apărea în anumite situații de urgență și despre măsurile ce pot fi luate de cetățeni în astfel de cazuri.

Broșura de 12 pagini a fost intitulată ”Material informativ pentru situații de urgență”, a fost realizată în parteneriat cu ISU ”Horea” al județului Mureș și a fost distribuită începând cu data de 10 martie în circa 67.000 de gospodării din localitățile Târgu Mureș, Cristești și Sâncraiu de Mureș.

Ghidul informativ conține câteva informații despre ”caracteristicile principalelor substanțe periculoase prezente pe platforma Azomureș”, respectiv despre amoniac și dioxid de azot, precum și despre care ar trebui să fie reacția corectă a cetățenilor în cazul în care se semnalează o situație de urgență.

”În afara exercițiilor periodice de simulare a situațiilor de urgență, organizate și anunțate de către ISU Mureș în presa locală, o eventuală situație de urgență poate fi identificată prin semnalul de alarmă emis de sirenele de avertizare de pe platforma Azomureș și din interiorul acesteia cu durata de 2 minute (5 impulsuri a 16 secunde cu pauză de 10 secunde între ele). În cazul în care se declanșează semnalul sonor, acționați în felul următor: intrați într-o încăpere; rămâneți în interior; închideți ușile, ferestrele, gurile de aerisire și aparatele de aer condiționat; deschideți radioul și așteptați instrucțiuni; evitați utilizarea telefonului pentru a evita blocarea liniilor de urgență; nu plecați fără permisiunea autorităților pentru a evita pericolul de drum”, se recomandă în broșura despre care suntem curioși câți din locuitorii din cele 67.000 de gospodării din Târgu Mureș, Cristești și Sâncraiu de Mureș au primit-o și apoi au lecturat-o.

Lider de sindicat: ”A cedat materialul”

Liderul Sindicatului Alternativa 2002 Azomureș, Dumitru Boantă, a declarat miercuri, 7 iulie, la ora 15.00, că în cursul aceleiași zile a avut o întâlnire cu reprezentanți din conducerea combinatului.

Dumitru Boantă a mărturisit că nu este de neglijat ipoteza potrivit căreia explozia să se fi produs ”ca urmare a învechirii instalațiilor”, având în vedere și faptul că ”materialul obosește chiar dacă nu e folosit.”

”Sincer, nu sunt cel mai avizat să spun dacă s-au făcut (reviziile tehnice – n.r.) cum trebuie sau nu s-au făcut cum trebuie. Știu doar că nu ne dorim asemenea evenimente și atragem atenția tot timpul asupra acestor evenimente. Părerea noastră, convingerea noastră este că ar trebui identificată cauza care conduce la aceste evenimente și eliminată total. Acum, cum se face e un pic mai greu de făcut. E ușor de spus, greu de făcut. Am înțeles că nu a avut legătură (explozia – n.r.) cu intervențiile făcute în timpul reviziei, a cedat materialul, din câte am înțeles eu. Dacă putem alege de aici un lucru bun, mulțumim lui Dumnezeu că n-am avut victime, că n-au murit oameni, că n-au fost oameni internați în spital sau mutilați, Doamne ferește, se puteau întâmpla mult mai multe rele”, a spus, optimist că nu s-a întâmplat ceva mai grav, Dumitru Boantă.

Angajatul rănit, lăsat ”să se liniștească”

Întrebat care este situația colegului rănit în urma exploziei, liderul Sindicatului Alternativa 2002 Azomureș a răspuns că acesta nu are nevoie ”de a fi bulversat” motiv pentru care a fost lăsat ”să se liniștească, să se odihnească.”

”N-am discutat cu colegul acela rănit, vă dați seama, nu cred că avea nevoie de a fi bulversat. Noi avem un sindicat care funcționează cam așa: la fiecare secție avem o grupă sindicală reprezentată de un reprezentant, de un lider de sindicat, și acela își cunoaște foarte bine oamenii, știe despre ce e vorba și noi am considerat că astăzi nu este oportun să discutăm cu colegul, ne-am asigurat că a primit îngrijirile necesare și este în regulă, cred că ar fi bine ca astăzi să se liniștească, să se odihnească, să își revină cât de cât pentru că vă dați seama impactul psihologic avut în urma acestui incident periculos prin care a trecut. De mâine o să vedem, noi avem mai multe modalități de a fi alături de membri de sindicat, atât cu asigurare de viață, cât și prin statut, ajutoare, dar deocamdată ne asigurăm să fie bine el, să se odihnească, să își revină total, și pe urmă putem discuta de orice fel de ajutor și de natură materială și de altă natură dacă se poate pentru că vă dați seama, sunt colegii noștri și îi dorim întregi lângă noi”, a afirmat Dumitru Boantă.

Încă nu e accident de muncă la AZO

Inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Mureș, jrs. Eva Man a declarat, pentru Zi de Zi, că ancheta este la început. “Deocamdată așteptăm să vedem dacă persoana are incapacitate temporară de muncă 3 zile, deci până vineri nu vom avea o soluție. Doar după aceste trei zile putem vorbi de un accident de muncă”, a precizat jrs. Eva Man.

Un inspector din ITM s-a deplasat pe platforma Azomureș pentru anchetă care va stabili care au fost împrejurările în care s-a produs acest eveniment.

“Așteptăm să vedem și rezultatele anchetelor celorlalte instituții pentru că fiind vorba de o explozie, urmată de un incendiu, așteptăm să vedem ce ne spun specialiștii”, a mai adăugat inspectorul șef al ITM Mureș.

Petiție online ”Combinatul Azomureș – O bombă cu ceas!”

Explozia de la Azomureș a fost urmată, firesc am spune noi, de un val de reacții diverse pe rețelele de socializare. Astfel, la un moment dat pe Facebook a început să circule o petiție online intitulată ”Combinatul Azomureș – O bombă cu ceas!”.

Petiția a fost inițiată în urmă cu un an de mureșeanul Robert Damoc și este adresată Președintelui României, Guvernului României, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Primăriei municipiului Târgu Mureș.

”Cerem mutarea combinatului Azomureş din raza oraşului Târgu Mureş, acesta fiind o adevarată bombă cu ceas, iar repetarea incendiului din 11 noiembrie 2019 ar putea fi o adevarată castrofă pentru oraş şi localitaţile din jur. Plus plouarea ca urmare a desfăşurării activităţii combinatului Azomureş afecteză calitatea vieţii cetăţenilor care sunt predispuşi bolilor de plămâni după cum se poate confirma de către Spitalul Judeţean Târgu Mureş. De ce este important? Sănătatea este cea mai importantă din viaţa unui om. Dezvoltarea oraşului s-ar putea face pe mai multe paliere altele decât intoxicarea cetăţeniilor cu amoniac si alte substanţe nocive pentru animalele si oamenii ce traiesc în zona combinatului”, se menționează în petiție.

Producătorii în anchetă

Biroul de Presă al UDMR a remis miercuri după-amiază, un comunicat al ministrului Mediului, Tánczos Barna, referitor la incidentul de la AZO.

Potrivit comunicatului, acesta a declarat: ”Azi dimineață am avut o discuție cu Lucian Bode, ministrul afacerilor interne și i-am propus demararea unei anchete de mare amploare la toate unitățile de producție din țară asemănătoare Azomureșului. Este pentru a treia oară în decursul unei săptămâni când a avut loc o explozie, motiv pentru care cred că este necesară o investigație de mare amploare, efectuată de către Garda de Mediu, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor (ISCIR) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru a identifica sursele potențiale de pericol și pentru a ne asigura că sunt respectate legile în vigoare și sunt aplicate tehnici potrivite”.

Așteptăm lămuririle oficiale de la Mediu referitoare la ”unitățile de producție din țară asemănătoare Azomureșului.”

Solicitare către ISU, Primărie, Poliție și AZO. Ce ați făcut și ce nu?

Compania Azomureș are depus, pentru că așa prevede legislația în vigoare, un plan de urgență externă în cazul unui accident major. Conform Legii 59/2016, incidentul de azi-noapte poate fi catalogat accident major, deoarece actul normativ amintit îl definește ca: ”un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie ce rezultă din evoluții necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub incidența prevederilor prezentei legi și care conduce la pericole grave, imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, și care implică una ori mai multe substanțe periculoase”.

Documentul ”Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru Azomureș SA pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident” este postat pe pagina Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș și stabilește pentru trei instituții și pentru companie responsabilitățile pe care le au în cazul unui accident major.

Mai puțin ne interesează declarațiile belicoase ale unor factori cheie care, ce să vezi, au atribuții concrete în derularea unui plan de urgență externă și mai mult să ne spună, concret, care sunt acțiunile luate în noaptea de marți spre miercuri dintre cele enumerate în documentul postat pe site-ul ISU Horea Mureș, pe care îl puteți studia și pe site-ul Zi de Zi.

În consecință, solicităm public ISU Horea Mureș, Primăriei Târgu Mureș, Poliției Municipiului Târgu Mureș și companiei Azomureș să ne comunice cum au procedat la fiecare din punctele inserate în planul de urgență externă – acum nu avem pretenția că trebuia evacuat orașul, mai ales că au venit în termenul legal – cele două ore – informații oficiale despre accident și ni s-au dat asigurări că nu s-a creat un nor toxic și că pericolul de moment a trecut, ca să vedem fiecare parte cum și-a îndeplinit responsabilitățile.

Curaj, domnilor!

Concluzii preliminare

Miercuri după-amiază, reprezentanții Azomureș au remis un comunicat de presă care conține concluziile preliminare asupra incidentului care a avut loc în noaptea anterioară.

“Echipa de investigare a Azomureș, împreună cu autoritățile IGSU București, ISU Mureș, Garda de Mediu Mureș, APM Mureș, IPJ Mureș și ITM Mureș, confirmă că evenimentul de astăzi (n.a. – 6 spre 7 iulie) a fost generat de cedarea unei porțiunii de sub sudura unei conducte. Conducta la care a apărut avaria face parte dintr-un sistem de conducte autorizat ISCIR pentru funcționare în data de 30 iulie 2013, având ultima verificare tehnică în utilizare în data de 16 ianuarie 2019, și scadența următoarei inspecții tehnice în utilizare fiind în data de 6 ianuarie 2022.

Sudura a fost verificată cu raze X în anul 2020, iar rezultatul a fost conform. Motivul cedării conductei va fi următoarea etapă a investigației și necesită o analiză realizată de către experți independenți. Rezultatele finale sunt așteptate în următoarele săptămâni.

Ca și până acum, vom continua să cooperăm complet transparent cu autoritățile care au atribuții în acest domeniu. Rezultatele finale ale investigațiilor vor fi prezentate public imediat ce vor fi finalizate”, se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei au mai completat că pe platforma industrială continuă implementarea măsurilor care să limiteze oricând escaladarea unui incident.

“În activitatea noastră, unul dintre principiile de bază ale siguranței proceselor ține de reducerea probabilității și consecințelor unui accident. Astfel, Azomureș a realizat studii HAZOP (Hazard and Operability) pentru a identifica scenarii posibile de accidente și implementează în mod continuu măsuri de siguranță pentru prevenirea accidentelor. Instalațiile sunt verificate frecvent utilizând proceduri specifice identificării posibilelor riscuri. Probele de presiune au loc în timpul reviziilor generale și asigură depistarea posibilelor neconformități, înainte ca acestea să se producă. Toate procedurile, incluzându-le pe cele de oprire de urgență, au fost verificate și revizuite în timpul anului 2019, iar personalul a fost instruit. Toate procedurile au fost efectiv aplicate în timpul producerii evenimentului de astăzi, astfel încât instalația a fost oprită în condiții de siguranță.

În perioada modernizării instalațiilor Azomureș, au fost montate sisteme de interblocare în siguranță, care acționează independent de factorul uman. Acestea au funcționat corespunzător în timpul evenimentului.

În etapa următoare, toate componentele instalației unde a avut loc evenimentul vor fi supuse unei inspecții amănunțite și unui program de testări, care va dura câteva săptămâni. Pagubele din instalație sunt mai mici decât cele estimate inițial, iar costul exact al incidentului va fi stabilit ulterior”, se mai arată în comunicat.

Pe când o dezbatere serioasă?

Mulți dintre noi am simțit ieri noapte un gol în stomac la auzul bubuiturii și apoi la șuieratul produs de ceea ce ardea la Azomureș. Nu am dormit prea bine cu geamurile închise (până una alta, atât ne-am gândit că putem face).

Cred că este momentul pentru lansarea unei dezbateri ample, transparente, despre riscul pe care îl implică funcționarea acestui combinat, inclusiv despre poluarea cotidiană, despre competența celor care gestionează funcționarea lui, despre starea instalațiilor.

E nevoie de mai mult decât discuții pe Facebook. Siguranța /viața a cel puțin 130.000 de oameni nu pot fi rezolvate doar cu asigurări că va fi bine. Așteptăm măsuri concrete.

Ligia VORO

Alex TOTH

Florin Marcel SANDOR