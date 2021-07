VIDEO-EXCLUSIV. Fostul medic al lui Beniamin Netanyahu, vizită în județul Mureș

Share



Joi, 8 iulie, municipiul Târgu Mureș a fost locul de vizită al dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Beniamin Netanyahu, fost premier al Israelului. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, dr. Herman Berkovits a declarat că Târgu Mureșul este un oraș aparte de care îl leagă o întreagă istorie personală. Mai mult, punțile de legătură între medicina târgumureșeană și românească și cea israeliană sunt consolidate și prin legătura amicală și profesională cu familia medicilor Benedek, Imre și Theodora.

„Am făcut un drum special ca să ajungem în Târgu Mureș, oraș pe care îl iubim foarte mult. Eu îl iubesc extraordinar de mult pentru că soția mea s-a născut aici, dar și cei doi fii ai mei s-au născut la Târgu Mureș, în urmă cu mulți ani. Sunt bucuros să fiu în orașul dumneavoastră frumos. Întotdeauna am o mare plăcere să mă reîntorc în Târgu Mureș”, a declarat doctorul la doar două ore după ce a ajuns în municipiu.

Inimi înfrățite în știință

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca, doctorul Herman Berkovits a afirmat că a fost onorat de primirea de care a avut parte în această vizită atât în orașul studenției, cât și în orașul natal. Mai mult, dr. Herman Berkovits a afirmat că dorește să creeze și să întărească legăturile dintre Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și clinica similară a Spitalului Hadassah Ein Kerem din Ierusalim.

„Noi venim de foarte multe ori pe an în România. Avem foarte mulți prieteni în România. Am fost și la Cluj. Am avut o mare onoare să fiu invitat de onoare al UMF-ului Cluj, unde a avut loc o mare festivitate de absolvire a studenților de la Medicină în 2021. Am fost invitat și am prezentat o mică prelegere. M-au primit foarte frumos. Eu în 1971 am terminat Medicina, deci în urmă cu 50 de ani. M-au primit foarte frumos și au vrut să mă dea ca exemplu al unui medic care a absolvit facultatea de Medicină din Cluj și a ajuns departe. În afară de aceasta, am fost și în orașul unde eu m-am născut, în Târgu Lăpuș, Maramureș. Acolo am avut mare surpriza să fiu foarte frumos primit de tot orașul, de primar, de școală și am avut surpriza de a mă întâlni cu foștii mei colegi. A fost o mare bucurie să îi revăd. Acum suntem la Târgu Mureș și suntem cu prietenii noștri familia Benedek cu care suntem și în legături profesionale. Eu încerc să fac și anumite legături între Secția de Cardiologie și Secția de Cardiologie din Ierusalim, unde eu locuiesc, Hadassah Ein Kerem. Am trăit o mare bucurie să pot să realizez aceste întâlniri care pentru mine sunt foarte importante”, a punctat dr. Herman Berkovits.

Israelieni îndrăgostiți de Târgu Mureș

Doctorul a specificat faptul că Târgu Mureșul nu este necunoscut în Israel, țară în care există chiar o comunitate a evreilor târgumureșeni. Pe lângă faptul că în acest mod se întăresc legăturile dintre cele două țări, dr. Herman Berkovits consideră că pe viitor relațiile profesionale medicale (și nu numai) dintre România (Târgu Mureș) și Israel nu pot fi decât întărite.

„De obicei, legăturile sunt foarte puternice în multe domenii. Târgu Mureșul are o comunitate evreiască în Israel, care sunt foarte legați de acest oraș. Eu cunosc foarte mulți târgumureșeni. Evreii din Târgu Mureș se întâlneau o dată pe an unde își depăneau amintirile despre Târgu Mureș. Evreii târgumureșeni sunt foarte legați de acest oraș și de tradițiile lor. Acest oraș splendid este și cunoscut în Israel ca unul din orașele frumoase ale României. Ajutorul trebuie să fie reciproc. Sunt vizite reciproce. Acest virus ne oprește din aceste legături, dar relațiile medicale dintre Israel și România și multe orașe din România sunt extrem de puternice. Eu am cunoscut aproape toți miniștrii de Sănătate ai României care au fost în Israel și, într-adevăr, s-au făcut multe legături. Multe legături vor fi făcute pe viitor și se vor realiza. Personal, sunt cu mare speranțe ca aceste legături medicale să se întărească în viitor”, a conchis personalitatea medicală.

Alex PĂTRAȘCU

Alex TOTH