Corespondență specială. Anglia trăiește o epopee

Un bilet pentru marea finală Anglia-Italia s-a vândut astăzi la negru cu 54000 £!!!!

Parcă ar fi războiul din Troia. Parcă le-a fost furată frumusețea mândria și vor s-o aducă acasă. Achile și Hector paradigme ale individualismul eroic, vitejia și abilitatea fundamentele culturii occidentale… reafirmate pe dreptunghiul gazonat.

Înaintea marei finale fotbalistice nația engleză trăiește epopeic. Nu e un meci, e un eveniment național. Unele patronate au decalat programul de lucru de luni de la ora 9 ca să permită personalului să vadă meciul în voie și să petreacă până târziu cu prietenii…

Mai mult de atât, Boris Johnson propune Parlamentului fixarea unei zile sărbătoare națională anuală, a unui Bank Holyday, în cazul în care Anglia câștigă.

BBC care transmite tv evenimentul estimează pe întreg teritoriul asistență de 35 milioane de spectatori. Un record istoric.

Analistii TV au calculat suma totală a bugetului personal de cheltuieli extravagante — acel spending spree — și au ajuns la amețitoarea cifră de 3,4 miliarde de lire bani rezervați pentru petrecere, băutură, cumpărături, suveniruri sau chiar înlocuiri de ecrane plasmă cu altele mult mai mari.

Pe de altă parte pentru valul de emoție NHS este pregătit ca la război. Infarct poți face și de la victorii și de la înfrângeri când ești conectat la un așa eveniment

Pe prima pagină Daily Mail publică în oglindă fotografiile de învingători ale lui Bobby Moore și Harry Kane. These are opportunities you have to grab with both hands declară atacantul englez și el exprimă o stare colectivă de fapt.

Nu le am cu fotbalul și nici nu-mi închipui că le am dar mă bucur să-l privesc. E un joc. Mă bucur de frumusețea și simplitatea lui, de copilăria pe care o răspândește în jur. Mă joc și eu cu prietenii, ne împărțim în tabere, hoții și vardiștii, indienii si cowboy-i unii țin cu Italia, alții cu Anglia… pe urmă bem o bere împreună…

Până și Neruda cu un vers de tristă amintire, într-un poem în care personajul liric e resentimentar, ar privi relaxat cu plăcere estetică acest meci… eu cred că toată planeta agonizând sub pandemia covid, sub încălzirea globală, sub amenințarea poluării, mâine, duminică se va regăsi unită.

Ioan POTOLEA