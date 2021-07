Giorgiana-Alexandra Nițui, performera Liceului ”Lucian Blaga” la examenul de Bacalaureat

Share



„Stă in firea mea să mă implic. Dacă mi se oferă o șansă să mă dezvolt personal, cu siguranță o voi alege”- Giorgiana-Alexandra Nițui

Printre liceele fruntașe la examenul de Bacalaureat recent încheiat se numără și ”Lucian Blaga” din municipiul Reghin, cu o promovabilitate de peste 88 %. Mândria cea mai mare a școlii o reprezintă media de 9,96 obținută de eleva Giorgiana-Alexandra Nițui, a doua pe județ, expresie a calității actului educational dezvoltat la ”Lucian Blaga”. Despre această frumoasă performanță ne-a vorbit Giorgiana în interviul care urmează.

Reporter: Pentru început să facem cunoștință.

Giorgiana-Alexandra Nițui: Sunt Giorgiana Nițui, am absolvit cursurile Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” din Reghin. Marile mele pasiuni sunt lectura, călătoriile și limbile străine.

Rep.: De unde această pasiune pentru limbile străine?

G. N.: Am avut contact cu limba germană încă de la grădiniță – părinții mei ascultand sfatul dat de către nașul lor, dl. Kurt Sitorius. De acolo cred că am prins drag pentru limbile străine și am urmat clasele primare la secția germană din cadrul Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” din Reghin. Ulterior, am învățat și limba engleză și franceză și mi-am dat seama că asta este de fapt pasiunea mea, să învăț limbi străine.

Rep.: Cine au fost profesorii care te-au îndrumat în această călătorie spre limbile străine?

G. N.: Voi incepe cu învățătoarea pe care am avut-o la Școala Gimnazială „Augustin Maior”, Ramona Klein Nagy. O iubesc foarte tare, pentru că dumneaei mi-a deschis, practic, acest drum spre cunoașterea limbilor străine. În ciclul gimnazial am avut mai multe profesoare de limbi străine care s-au tot schimbat. În special, doresc să le mulțumesc profesoarelor Ecaterina Bachman și Cristina Moldovan, cu care încă păstrez legătura și ma sfatuiesc de fiecare data când am nevoie.

Rep.: Cum ai simțit această plăcere pentru limba germană în perioada anilor de gimnaziu?

G. N.: Pot spune că mi-a plăcut din start. Cum am început să învăț cuvintele de baza, mi-am dat seama că limba germană mi se potrivește de minune. Încă de la primele activități, jocuri, cântece, team-building și tot ce făceam, am realizat că afinitatile mele se pliaza pe această latură a limbilor străine.

Rep.: Au contat activitățile extrașcolare?

G. N.: Categoric! Trebuie să recunosc că mi-au plăcut foarte tare olimpiadele școlare, la maxim, aș putea spune. La fel și concursurile, toate competițiile la care am luat parte. Pentru mine a fost o mare bucurie să pot participa la orice activitate extrașcolară, workshop-uri, concursuri de traduceri. De asemenea, amintesc aici manifestările cu caracter cultural ce țin de etnia germană, Maifest, Sankt Martin sau Fasching, practic, toată apropierea față de cultura germană pe care s-a pus accent încă din clasele mici, fapt care m-a orientat spre acest domeniu al germanisticii.

Rep.: A urmat pasul spre liceu. De ce ”Lucian Blaga”?

G. N.: Trebuie să mărturisesc că ”Lucian Blaga” reprezinta al treilea liceu la care am fost. Primul a fost la Timișoara, Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau”, după care m-am transferat la Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin, unde am terminat clasa a IX-a. Din clasa a X-a am optat pentru ”Lucian Blaga”, în special datorită profilului Filologie- bilingv engleză. Aici m-am simțit ca într-o mare familie. Așa am ajuns să schimb profilul. Am ales Filologia într-un moment decisive, aș putea spune. Am constientizat că într-adevăr viitorul meu se va axa pe lingvistică, fapt pentru care am ales direcția devenirii mele. La „Lucian Blaga” am întâlnit profesori extrem de dedicați care m-au primit cu brațele deschise, de asemenea, colegii și, de altfel, tot colectivul a fost unul minunat, motiv pentru care aș recomanda tuturor să opteze pentru acest liceu. Nu în ultimul rând, doresc sa o menționez aici pe doamna dirigintă Katinka Kosztan. Îmi e atât de dragă! Pune suflet în tot ceea ce face, iar transferul meu a fost clar influențat de sfaturile dumneaei.

Rep.: Care au fost activitățile care te-au marcat cel mai frumos în perioada liceului, dincolo de orele de curs, concursurile și olimpiadele școlare?

G. N.: Vreau să amintesc aici schimbul de experiență din Olanda dintre Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” și “Philips van Horne” Weert, din anul 2019, unul din momentele care mi-au plăcut cel mai tare. De fapt, toate activitățile extrașcolare mi-au plăcut, în special acțiunile ce țin de voluntariat. Am activat cu mare plăcere în cadrul echipei de voluntari de la ”Lucian Blaga”. De asemenea, cursurile de debate (dezbateri) le-am indragit extraordinar de mult, fapt pentru care am participat la numeroase competiții. Nu în ultimul rând, targurile organizate în cadrul liceului care au reprezentat, în fond, o modalitate de voluntariat. Mi-a plăcut să particip la astfel de evenimente, stă în firea mea să mă implic. Dacă mi se oferă o șansă să mă dezvolt personal, cu siguranță o voi alege. Aici vreau să amintesc ”Conferințele Blaga”, o posibilitate prin care mi-am largit orizontul de cunoaștere, fiindcă veneau speakeri din diferite domenii, împărtășeau cu noi experiența lor de viață, lucru care a fost în avantajul nostru.

Rep.: Momentul examenului de Bacalaureat. Cum l-ai perceput?

G. N.: A fost o adevărată călătorie pentru mine deoarece în spatele acestor note stă foarte multă pregătire. Nu pot spune că ea a început într-o zi anume, pentru că am învățat constant, astfel încât, în momentul în care au venit probele de la examenul de Bacalaureat, m-am simțit extrem de încrezătoare în forțele proprii. Eram convinsă că toată această muncă va fi răsplătită într-un final.

Rep.: Te așteptai la un astfel de rezultat la Bac?

G. N.: Da. Eram nerăbdătoare să văd aceste note la care am sperat din tot sufletul. Am fost convinsă că intregul efort pe care l-am depus va fi recompensat în cele din urmă.

Rep.: Contează pentru tine faptul că ai obținut a doua medie pe județ?

G. N.: Da, sunt extrem de fericită și foarte recunoscătoare în același timp. Evoluția mea pe parcursul anilor de școala, implicit rezultatul de la Bac, nu au nicio oră de meditație în spate. În acest sens, țin să le aduc mulțumiri profesorilor care au avut mereu amabilitatea de a mă ghida atunci când întâmpinam nelămuriri.

Rep.: Cât a contat sprijinul venit din partea părinților?

G. N.: Foarte mult! De fiecare data familia a fost aproape de mine, m-a sprijinit cu totul. M-a încurajat în permanență, a fost cea care m-a făcut să continui acest proces al învățării. Mereu mi-au dat încredere în mine, părinții, fratele, tusica cea mai apropiata de sufletul meu, “Bibia”, si bunica mea, si le mulțumesc foarte mult pe această cale.

Rep.: Ce urmează pentru tine?

G. N.: Mă voi îndrepta spre Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mai exact, la Facultatea de Litere, departamentul Limba si literatura, specializarea Germană-Franceză. Voi rămâne consecventă dragostei mele din grădiniță. Visul meu este să devin profesoară la universitatea din Cluj, să predau limba germană.

Prof. Kosztan Katinka: „Mă bucur tare mult pentru realizările ei”

Cuvinte de laudă pentru Giorgiana au venit și din partea dirigintei ei, prof. Kosztan Katinka, cea care a încurajat-o de fiecare dată, încrederea fiind recompensată prin minunatul rezultat obținut la Bac.

„Giorgiana a fost o elevă ambițioasă, conștiincioasă și perseverentă pe parcursul anilor de liceu. S-a implicat în foarte multe activități extrașcolare și de voluntariat, dar nu a neglijat nici studiul, participând constant la concursurile si olimpiadele școlare de profil uman. S-a calificat la faza nationala a olimpiadei de limba germana, etapa care nu s-a mai organizat din cauza pandemiei, a obtinut premiul al doilea la Concursul National C. M. Popescu-Vaslui, la limba engleza, s-a remarcat la faza judeteana a olimpiadei de psihologie, a avut rolul de ambasador la proiectul national RIUF. Rezultatele frumoase la sfârșitul clasei a XII-a: media generală 10 și media 9.96 la examenul național de Bacalaureat dovedesc faptul că, prin muncă și seriozitate poți obține performanță. Mă bucur tare mult pentru realizările ei și îi doresc mult succes în toate proiectele viitoare!”, a precizat prof. Kosztan Katinka.

A consemnat Alin ZAHARIE