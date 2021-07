Administrația din Pogăceaua, luptă pentru taxe, pământ și apă

Share



Administrația locală a comunei Pogăceaua se află într-un joc de șah kafkian în tandem atât pentru terenuri de pe raza comunei deținute de alte primării, fie pentru lacul Văleni. Pe teritoriul comunei Pogăceaua, în satul Văleni mai precis, se află lacul cu pricina. Până în anul 2019, cele 67 de hectare de luciu de apă se aflau în administrarea Primăriei Pogăceaua. La ora actuală, acestea sunt date în concesiune de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) către un investitor privat.

Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi de către primarul comunei, Florin Cristian Ștefan, se dezvăluie faptul că de peste 10 ani există o luptă între administrație și ANPA pentru administrarea lacului Văleni. Din cele spuse de primar, persoana care administrează la ora actuală lacul nu plătește taxa de concesiune la Primăria Pogăceaua, ci la ANPA. Reprezentanții Primăriei doresc să facă investiții și să transforme lacul într-o zonă de agrement, fapt care ar aduce câștiguri la bugetul local.

„Lacul de la Văleni e pe teritoriul comunei Pogăceaua și este dat în concesiune de ANPA. Din 2011 ne judecăm pentru lacul de la Văleni. Până acum 2 ani, până în 2019, l-am administrat noi și din 2019 au venit cu executori și ne-au scos de pe lac. L-am intabulat, iarăși, pe comună, provizoriu și iarăși suntem în litigiu. După câte am aflat, sunt 60-70% șanse să îl câștigăm, iar lacul să intre în administrarea Primăriei Pogăceaua. Noi am atacat în instanță pentru că ANPA în 2010, în patrimoniul lor spuneau că dețin 2.000 de metri pătrați în Văleni. În 2011, au dat în concesiune 67 de hectare de luciu de apă. Noi am dori să câștigăm acest proces pentru că am înțeles că se dau foarte multe fonduri pentru lacuri, pentru acvacultură. Noi ne-am propune să facem foarte multe. Am dori să facem o zonă de agrement. Noi deocamdată de pe lacul acela nu câștigăm nimic. Administratorul lacului, concesiunea nu o plătește la noi, ci la ANPA. Impozitul pe luciu de apă, acum am vorbit cu avocatul, nu a fost niciodată plătit pe cele 67 de hectare. Trebuie să notificăm administratorul actual și să plătească pentru cei doi ani de când îl folosește. Nu toate comunele au un lac de 67 de hectare. Noi deținem și jumătate din lacul de la Șăulia, anume 11 hectare intabulate pe comuna Pogăceaua. Tot legat de ape, am făcut solicitare de la Apele Române și au venit pentru decolmatarea pârâului Șesu care vine din Sânpetru. Înainte era o mare problemă pentru oamenii din Văleni pentru că existau inundații dese. Mă bucur că am finalizat decolmatarea, care nu s-a făcut de 30 de ani. Chiar după ce am ajuns primar le-am făcut notificare și au venit în februarie și într-o lună de zile au rezolvat”, a declarat primarul comunei Pogăceaua.

Terenul lui Schroedinger

La fel ca celebrul exercițiu mental al lui Erwin Schroedinger în care pisica pusă în cutie este și nu este în viață în același timp, există suprafețe de teren și de pășune care aparțin și nu aparțin Administrației comunei Pogăceaua. Conform primarului, comuna învecinată Băla deține pe teritoriul localității Pogăceaua o pășune de 60 de hectare. Cu toate că este dată în concesiune unu locuitor din Pogăceaua, acesta nu plătește impozitul la primăria comunei. O situație similară este și cu alte 50 de hectare de pământ pe raza comunei Pogăceaua, dar administrate de către reprezentanții Primăriei Miheșu de Câmăie.

„Comuna Băla are 60 de hectare de pășune pe teritoriul comunei Pogăceaua. Este dată în concesiune cuiva din Pogăceaua, dar nu plătește impozit aici, ci la Băla. În mod normal aici ar trebui să îl plătească. S-a făcut o notificare în acest sens. Iarăși, depozitul de gunoaie este pe teritoriul comunei Pogăceaua, dar impozitul este plătit la Râciu. Stația de gunoaie de pe teritoriul comunei noastre e pe pământul comunei Băla, iar impozitul la Râciu, iar concesiunea e plătită tot la Râciu, care se ridică la aproximativ 40 de mii de lei pe an. Similar, Administrația Comunei Miheșu are 50 de hectare de pământ pe care ni l-a luat nouă, din pământul nostru, acum vreo 10 ani. Acum a venit un cetățean din Pogăceaua care are pământ acolo să îi dăm adeverință prin care să ateste că deține acel pământ la noi, dar impozitul îl plătește la Miheșu. Administrația de acolo nu dorește să îi dea adeverință pentru că zice că terenul e pe teritoriul nostru. Dacă plata impozitului s-ar face la Primăria comunei Pogăceaua, atunci i-am dat noi adeverința pentru subvenție. Chiar acum vorbeam și cu primarul de la Sânpetru de Câmpie despre iluminatul stradal. Când acesta pornește noaptea, un kilometru merge și în comuna lui. I-am sugerat să facă niște modificări, pentru că noi acum plătim iluminatul pentru 26 de becuri”, a explicat Florin Cristian Ștefan.

