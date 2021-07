Șefi de promoție mureșeni. Secretul performanței, dezvăluit de Alexandru Cătană

Share



Pentru a promova excelența și pentru a da un exemplu tuturor tinerilor, am luat legătura cu Alexandru Cătană, șef de promoție al Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș, cu media generală de 9,57, care ne-a dat mai multe detalii cu privire la cheia rezultatelor excelente, cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Care este secretul unor astfel de rezultate mari?

Alexandru Cătană: Din punctul meu de vedere, nu cred că există un secret pentru a avea note mari. Cu toate acestea, pentru mine, profesorii foarte bine pregătiți au avut un rol foarte important și colegii alături de care am putut dezbate tot timpul anumite probleme.

Rep.: Cum reușeai să îți împarți timpul liber între învățătură și activități recreative?

A.C.: La început a fost destul de greu, mai ales în primul an, pentru că nu am găsit o modalitate perfectă pentru a învăța. Făcând naveta trei ani, am reușit să învăț să mă adaptez la orice situație, așadar, am reușit mereu să îmi fac timp și pentru învățat, dar și pentru mine.

Rep.: Cât timp acordai zilnic studiului?

A.C.: Nu pot spune un anumit număr de ore, pentru că nu era ceva stabil. Învățam până în punctul în care simțeam că sunt destul de pregătit, dar în același timp, învățam aproape zilnic, deși mă simțeam bine informat încă de la orele din clasă.

Rep.: Care este cea mai mare dorință a ta în ceea ce privește viitorul?

A.C.: Cea mai mare dorință a mea pe viitor este de a-mi susține familia și prietenii din orice punct de vedere, la fel cum au făcut și ei pentru mine în toți cei patru ani de liceu.

Rep.: Ce alte planuri ai pentru viitor?

A.C.: În viitorul apropiat, plănuiesc să urmez cursurile unei universități din străinătate și de a face în fiecare zi ceea ce mă pasionează.

Rep.: Ce sfat ai da tinerilor pentru a ajunge la performanțe?

A.C.: Sfătuiesc următoarele generații să facă ceea ce simt, nu ceea ce li se spune atunci când vine vorba de viitorul lor. În plus, să nu acorde atenție opiniilor care vin de la persoanele neimportante din viața lor.

A consemnat Diana CĂRBUREAN

Foto: Sergiu CIOBANU