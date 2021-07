VIDEO, FOTO: Liber la mișcare în centrul Reghinului

Share



Centrul municipiului Reghin a fost din nou închis circulației în cursul zilei de duminică, zi dedicată mișcării și bunei dispoziții. Duminică, 11 iulie, cei prezenți s-au bucurat de o demonstrație de Kangoo Jumps și aerobic.

„După cum am obișnuit reghinenii, și în această duminică am avut câteva activități în centrul orașului prin care dorim să atragem spre mișcare cât mai multe familii, tineri, copii, persoane de toate vârstele. Evenimentele care le-am avut până acum au fost o reușită din punctul meu de vedere. Am remarcat că multă vine cu drag la astfel de evenimente. Nu ne oprim aici, avem pregătite alte surprize pentru reghineni. Vom continua aceste evenimente duminicale pe toată durata sezonului estival, inclusiv în luna septembrie. Până începe școala vom închide zona de centru a orașulșui, perioadă în care vom îmcerca să aducem cât mai multe programe atractive pentru locuitorii orașului”, a declarat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Programe alese cu inspirație

Succesul acțiunilor duminicale din centrul Reghinului se datorează tematicilor alese cu grijă, mereu pe placul reghinenilor, dovadă afluența de public din fiecare duminică.

„Avem o echipă frumoasă, harnică care propune diverse tematici. De multe ori ne vin idei când nu te aștepți, care a doua zi sunt dezbătute, analiazate, să vedem dacă le putem pune în practică, după care punem echipa în mișcare și începem să trecem la organizare. Nu e ușor, prilej să mulțumesc echipei cu care lucrez. Fiecare își sacrifică din timpul liber, în special în weekenduri. Dacă organizăm programe bune, atunci lumea vine în număr mare, cum a fost și în cazul Zilei Europei și la Flashmob sau la evenimentul de la Pădurea Rotundă dedicat Zilei Copilului. Succesul unei activități nu e condiționat neapărat de bani, contează cât de bine poți implementa o acțiune care să fie pe placul reghinenilor. În funcție de asta vin și copii în număr foarte mare. Atâta timp cât ei nu se află în fața calculatorului sau lenevesc, sunt în mișcare, socializând cu alții copii, eu zic că e ok”, a precizat Márk Endre.

Iubitorii de mișcare prezenți duminică în centrul Reghinului au avut parte de o demonstrație de Kangoo Jumps susținută de către membrii Kangoo Club Reghin, o demonstratie de aerobic, iar la final un Steel Tonic realizat de Aerobic cu Adina Ința și participanții la eveniment. De asemenea, cei prezenți au avut parte și de o mică porție de alergat.

„Sunt implicată în astfel de activități de foarte mult timp, în special după ce am devenit instructor, undeva în 2007. Particip de fiecare dată cu mare drag la astfel de acțiuni. Lumea e interesată, participă cu drag la activități, de aceea cred că astfel de evenimente trebuiesc organizate constant, în special pentru copii care au astfel ocazia să facă mișcare și să se bucure. Am în spate o gașcă foarte frumoasă alături de care participăm la evenimentele sportive dedicate mișcării. Este foarte important ca noi, profesorii de sport care ne-am mobilizat pentru această duminică, să fim în primul rând un model pentru copii. Scopul nostru este să îi mobilizăm atât copii cât și părinți să facă mișcare, să iasă în aer liber, să se bucure de verde și frumos până la urmă, dar mai ales de mișcare”, a declarat Adina Ința, instructor internațional de Kangoo Jump