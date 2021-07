Acțiuni pentru siguranța rutieră pe drumurile din Mureș

Share



Polițiștii Serviciului Rutier Mureș au desfășurat în cursul zilei de sâmbătă, acțiuni pe drumurile publice din județ, pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative și creșterea gradului de siguranță în trafic.

Astfel, în intervalul orar 18.00 – 2.00, poliţiştii Serviciului Rutier Mureș au desfăşurat activități suplimentare, în Reghin și Sovata, precum și în localitățile limitrofe, pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe și verificarea stării tehnice a autovehiculelor, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român.

”În urma activităților desfășurate în trafic, polițiștii au constatat 43 sancțiuni contravenționale, dintre care 39 au fost aplicate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 4 reprezentând alte abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii au aplicat măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce în cazul a doi conducători auto, iar pentru neregulile constatate, au fost retrase șase certificate de înmatriculare. Totodată, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vizând un bărbat de 28 de ani, din județul Harghita, depistat pe raza localității Sovata, în timp ce conducea un autoturism, iar la testarea cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit aceleiași surse, ”aceste acțiuni se desfășoară cu consecvență pe drumurile județene, astfel că polițiștii rutieri mureșeni vă recomandă să manifestați disciplină în trafic, să respectați viteza de deplasare în funcție de starea carosabilului și de vizibilitate, să nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe, să nu vă angajați în efectuarea unor manevre riscante și să acordați prioritate tuturor celor în drept.”

(Redacția)