Robotică LEGO, proiect inedit la Școala din Cristești

Elevii din clasele primare ale Școlii Gimnaziale din comuna mureșeană Cristești, Mureș, beneficiază de un proiect unicat în întreg județul, anume un program care îi învață să programeze roboți construiți din piese LEGO speciale. Inițiatoarea proiectului, Alina Șandor, are 36 de ani, este inginer de meserie și a absolvit atât studiile de licență, cât și cele de masterat oferite de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș care au ca obiect de studiu ingineria și automatizările și a pus la cale programul în colaborare cu directorul instituției de învățământ, Albert Zoltan, dar și cu învățătoarele din cadrul instituției.

Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Alina Șandor a declarat că a început să se implice în activitățile extracurriculare de promovare a educației în rândul elevilor tineri în urmă cu 4 ani, când a început să facă volunteariat la Asociația Lindenfeld, în cadrul programului ”Ajungem MARI”. Totuși, în urmă cu doi ani a decis să facă ceva inedit. Dată fiind meseria sa de inginer, i-a fost ușor să treacă la programarea roboțeilor din LEGO, activitate pe care elevii Școlii Gimnaziale Cristești o adoră. Atelierele se desfășoară o dată pe săptămână timp de o oră și jumătate, în ziua de marți.

„Implicarea în activitățile cu copiii a început acum 4 ani și jumătate, când am început voluntariatul în cadrul Asociatiei Lindenfeld, programul educațional ”Ajungem MARI”, unde sunt și coordonator local de 4 ani. Activitățile cu copiii din Cristești le-am început acum 2 ani, în urma unui proiect câștigat în colaborare cu Fundația Comunitară Mureș – Științescu Mureș. Cel mai important lucru care m-a determinat să implementez acest proiect la Școala Gimnazială din Cristești a fost deschiderea cu care au fost primite și celelalte proiecte propuse de mine (am mai colaborat împreună) și copiii, care sunt isteți, curioși și dornici să descoperim împreună noutățile. Atât pentru mine, cât și pentru ei a fost o provocare lucrul cu lego-uri programabile, fiind prima mea interacțiune cu acestea, cu ocazia acestui proiect. Faptul că îmi doream să învăț și eu mai multe lucruri despre aceste legouri m-a determinat să mă înscriu și la cursuri și am primit diploma pentru We Do 2.0 anul trecut, iar acum urmează să fac cursurile pentru Spike Prime, în cadrul Lego Academy”, a declarat inițiatoarea programului.

Emoții „deprogramate”

Totuși, chiar și inginer fiind, Alina Șandor a menționat că la începutul proiectului a avut emoții din două motive: unul a fost pregătirea lecțiilor pe care avea să le predea, apoi asupra modului în care va putea relaționa cu tinerii școlari. Se pare însă că toate acele sentimente de uzură nu și-au avut locul. Din prima clipă proiectul a fost un real succes, iar elevii au fost mai mult decât încântați. Doar urmau să facă roboți, nu?

„Cred că cele mai mari au fost emoțiile la începutul acestui proiect. Când mi s-a propus să-l scriu, am început să studiez roboții, lecțiile pe care le-aș fi avut de pregătit, am căutat resurse – toate trebuiau trecute în proiect în prima fază. Când am primit vestea că am câștigat proiectul a mai venit un rând de emoții, pentru că urma implementarea, iar toate erau noi, seturile, roboții și copiii și nu știam cum o să primească ideile, cum o să mă primească pe mine. Supriza a fost că ne-am înțeles foarte bine de la primul atelier și am avut parte de multe ateliere frumoase și creative împreună. Am lucrat și lucrez cu copiii din clasele 0-4, iar copiii din prima serie cu care am început sunt deja în generală. De ce e nevoie? De imaginație, răbdare, curiozitate și dragoste pentru copii și jocurile educative cu ei. Partenerii noștri sunt Fundația Comunitară Mureș și cei de la EEC, firma de unde procurăm legourile și cu care colaborez și pentru cursurile Lego Academy. Profesorii implicați au fost doamnele învățător ale claselor 0-4, domnii directori și am avut de asemenea câteva ateliere în care au participat și părinții’, a afirmat Alina Șandor.

Știință prin Joacă

La început, donatorii au fost cei care au ajutat la startul programului, întrucât a fost nevoie de o finanțare pentru a achiziționa materialele necesare pentru ateliere. Programul a fost intitulat puternic și sugestiv „WeDoLego, we learn science”. O îmbinare inedită a jocului cu știința.

„Proiectul a început acum 2 ani, chiar pe 11 iunie am avut primul atelier la școală. Denumirea programului, a proiectului cu care am început, este „WeDoLego, we learn science”. Am mai participat la o strângere de fonduri anul trecut, când am cumpărat primele seturi Spike Prime, cu proiectul ”WeDoLego continuă cu Spike Prime”, în cadrul Cercului de Donatori, tot un program aparținând Fundație Comunitare, iar acum avem un nou proiect scris și câștigat cu titlul ”Creștem SMART cu STEM”, care e în proces de implementare. Aici o să mai cumpăr seturi Spike Prime și un nou set de roboți care permite și lucrul la distanta (online). Setul conține un kit pentru profesor și alte 12 PLK-uri care merg la copii. Se știe că cel mai bun mod în care învață copiii este prin joc. Sunt unii copii care sunt pasionați de lego, dar acestea fiind programabile, iar roboții lor se mișcă după ce îi construiesc și pot să îi modifice să vadă ce se întâmplă mai departe, îi face pe copii mult mai creativi și curioși”, a specificat coordonatoarea programului.

Cunoștințe generale despre forțele naturii

De mult de știe că metodele învechite de a-i învăța pe copii despre fenomenele naturale, despre cum funcționează lucrurile din jur, despre știință în general, nu mai funcționează. Pentru un elev care trăiește în lumea de astăzi și este bombardat de diverși stimuli din toate părțile, a sta să „tocească” dintr-o carte anostă și ponosită. Este de netăgăduit că, cel puțin pentru cei mici, dar funcționează foarte bine și la liceeni sau studenți, jocurile educative sunt o strategie perfectă pentru actul educațional. Totuși, trebuie să luăm în considerare că aceste jocuri și jucării sunt bine gândite. Profesorul nu trântește un „de-a v-ați ascunselea” și speră ca prichindeii să vină a doua zi cu un model funcțional de bobină tesla făcută din chibrite și lipici. Acestea sunt foarte bine gândite și puse la punct și se ia în considerare dezvoltarea cognitivă a copiilor, motrică și așa mai departe.

„Copiii învață să lucreze în echipă, își dezvoltă gândirea critică, își dezvoltă imaginația și devin curioși să învețe și să descopere multe lucruri noi. Au învățat mult mai ușor despre fenomene ale naturii, baraje, diferite animale, semne de circulație, să numere, etc., iar toate acestea în timp ce se jucau. Copiii învață să fie mai atenți la detalii, pentru că e nevoie de destul de multă atenție pentru a nu greși roboții, pentru a-i putea programa ulterior. În al doilea rând lucrează în echipă – încerc să îi pun să lucreze prin rotație la căutarea pieselor și construcție. Își dezvoltă imaginația, creativitatea și sunt curioși și isteți”, a spus Alina Șandor.

Mai mult decât atât, inițiatoarea programului afirmă că a învățat alături de copii programarea roboților, iar bucuria copiilor să își vadă creațiile „în mișcare” este cel mai bun feedback pe care un învățător l-ar putea avea.

„Nu am plecat cu așteptări în cadrul acestui proiect. A fost un proiect nou și pentru mine și primii roboți i-am învățat împreună cu copiii, iar acest lucru a fost extraordinar. Ce îmi doresc e să putem continua proiectul și să reușim să luăm seturi noi de roboți pe care să-i programăm împreună. Avem multe de învățat unii de la alții. Bucuria cu care vin la ateliere și faptul că nu ar mai pleca acasă, e cel mai bun feedback. Nu prea au ocazia să se plictisească, deorece le vin idei creative cu fiecare atelier”, a punctat coordonatoarea atelierelor.

Ateliere extraordinare!

Diferite seturi de Lego, diferite și extraordinare lecții se întâmplă în cadrul atelierelor de lucru. În funcție de specificul fiecărui set de Lego programabil, copiii învață nu doar programare, ci și despre muzică, matematică, fizică, geografie, rezolvare de probleme și multe altele.

„Primele seturi pe care le-am achiziționat au fost WeDo 2.0 și Coding Express, iar cu ajutorul lor am învățat diferite lucruri, despre animale, despre fenomene ale naturii, despre diferite clădiri. Setul WeDo 2.0 este bazat pe cea mai recentă tehnologie și a fost creat pentru a spori curiozitatea elevilor și abilitățile acestora în domeniul științei. Setul include o cutie de depozitare cu compartimente pentru sortare, etichete, un Smarthub, un motor mediu, un senzor de mișcare, un senzor giroscopic și suficiente elemente de construcție pentru doi elevi. Software-ul pentru desktop și tabletă inclus în set oferă un mediu de programare ușor de folosit și include WeDo 2.0 Curriculum Pack, care acoperă științele naturale, științele aerospațiale și domeniul ingineriei. WeDo 2.0 întărește înțelegerea elevilor legată de cele 8 practici științifice și de inginerie, încurajându-i să pună întrebări și să rezolve probleme, să învețe despre modelare, prototipuri, investigare, analiză și interpretare a datelor, gândirea computațională, să creeze argumente bazate pe dovezi și să obțină, evalueze și comunice informațiile dobândite. Aplicația Coding Express include patru zone de activități distractive și educaționale printre care călătoriile – se explorează diverse destinații și semne de circulație. Se poate afla secvența unor evenimente, făcând previziuni, planificând și rezolvând probleme. Personaje – sprijinirea dezvoltării sociale și emoționale ale copiilor. Copiii identifică și examinează emoțiile personajelor, luând în considerare consecințele acestora asupra celorlalți. Matematică – explorează și înțeleg cum se măsoară, se estimează distanța și identifică numerele. Muzică – învățăm despre secvențiere și looping. Se compun melodii simple, se explorează sunete diferite ale animalelor și instrumentelor. Practic, aceste legouri sunt programabile, iar dupa construcția fiecărui robot facem teste, îl modificăm, în funcție de specificul fiecăruia”, a explicat Alina Șandor.

Pe lângă acestea, seturile Lego Spike Prime și BricQ Motion, cu diferitele modele pe care le oferă, permit elevilor să învețe despre senzori de culoare, construirea unei lăcuste robotizate, a unui robot automat sau care să fie făcut să danseze în varii feluri, să ridice obiecte diverse, ori chiar și a unor mașini de curse. Toate acestea dezvoltă mintea și coordonarea copiilor în feluri în care orele „normale” nu permit.

„Începând cu proiecte introductive simple și până la posibilități nelimitate de design-uri creative, Spike Prime ajută elevii să învețe bazele STEAM și aptitudinile necesare secolului 21 pentru a deveni mintea inovatoare de mâine, în timp ce copiii se distrează făcând asta. SPIKE Prime este soluția care aduce împreună piesele LEGO, un HUB multi-port programabil și un limbaj de programare ușor de folosit bazat pe Scratch și unitățile STEAM learning în vederea sprijinirii elevilor, indiferent de nivelul lor de învățare, să-și dezvolte încrederea în ei și abilitățile de gândire critică”, după cum explică Alina Șandor, toate acestea printre multe alte paliere dezvoltate de atelierele inedite.

Alex PĂTRAȘCU