Castelul Teleki, viitor hub al medicinei internaționale

Colaborarea medicală, dar și economică și politică, dintre România (și/sau mai precis Târgu Mureș și județul Mureș) și Israel capătă o nouă dimensiune odată cu vizita familiei dr. Herman și Elisabeta Berkovits în Târgu Mureș. Dr. Herman Berkovits este doctorul personal al lui Beniamin Netanyahu, fostul premier al Israelului, și are o relație strânsă de prietenie cu familia Benedek, alături de care dorește să lege cât mai puternic, în special din punct de vedere medical, relațiile dintre cele două țări.

Într-o emisiune difuzată online, vineri, 9 iulie, de portalul de știri Mureș.ro și moderată de dr. Mădălina Neacșu, s-au făcut cunoscute dorințele de întărire a colaborării dintre România și Israel. Emisiunea a fost difuzată din interiorul Castelului Teleki, deținut de familia Benedek, prof. univ. dr. Benedek Imre și prof. univ. dr. Theodora Benedek, printre invitați aflându-se și prof. Elisabeta Berkovits și Victor Aileni, expert în politici și strategii NATO.

Prof. univ. Dr. Benedek Imre, în proprietatea căruia se află Castelul Teleki din Gornești, județul Mureș, a afirmat în cadrul emisiunii că dorește ca această locație să devină un loc de întâlniri între medici și reprezentanți ai României și Israelului, cu scopul de a lărgi orizonturile medicinei târgumureșene.

„Aici dorim să avem întâlniri, dezbateri în care să vorbim despre cum putem trăi împreună. Cel mai important este că domnul și doamna Berkovits aduc cunoștințele profesionale și relațiile inter-umane și poate prin dânșii vom putea valorifica altă dimensiune, care va face ca dimensiunea medicală să aducă ceva și pentru Târgu Mureș, cunoscând cât de dezvoltată este medicina din Israel. Deja a pornit această activitate. Domnul dr. Berkovits ne-a facilitat să avem primele contacte cu domnul doctor Haim din Israel, care așteaptă să ne viziteze, dar și noi, să lucrăm pentru folosul ambelor nații. Este o șansă pentru care m-aș bucura să avem cât de des asemenea întâlniri”, a punctat doctorul cardiolog din Târgu Mureș.

Două „cardiologii” în tandem

Prof. univ. dr. Theodora Benedek a subliniat importanța relațiilor de colaborare cu medicina israeliană pentru România, amintind faptu că „în special în ultima perioadă am văzut cu toții în perioada de pandemie cât de utile sunt sfaturile sau împărtășirea experienței pe care un stat foarte dezoltat în sistemul medical, cum este Israelul, le-a împărtășit comunității medicale din România.”

În opinia prof. univ. dr. Theodorei Benedek, întâlnirea cu dr. Herman Berkovits este un „prim pas în dezvoltarea unor relații de parteneriat, de colaborare a comunității medicale dintre România și Israel, în special în cardiologie.” ”Vom face eforturi în tot ceea ce ține de noi, de colectivul performant de cardiologi din Târgu Mureș”, a subliniat prof. univ. dr. Theodora Benedek.

Mai mult decât atât, prof. univ. dr. Theodora Benedek a amintit de un fapt important, demn de luat în considerare în ceea ce privește cardiologia din Târgu Mureș, întărind totodată ideea că se dorește transformarea Castelului Teleki într-o locație pentru simpozioane și conferințe pe diverse teme, în special medicale: „Cardiologia târgumureșeană este lider în România în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. E o poziție de lider pe care dorim să o consolidăm și pntru care avem mare nevoie de consolidarea relațiilor cu sisteme medicale foarte bine puse la punct. Am făcut în acest sens până în prezent 20 de ediții ale unui congres internațional Cardio NET, la care au participat foarte mulți lideri de opinie din întreaga Europă și mulți lideri și din Israel în domeniul cardiovascular. Ne propunem ca facilitățile oferite de Castelul Teleki să le punem în slujba unui proiect de dezvoltare a relațiilor interculturale, profesionale, dintre comunitatea noastră și diferite comunități internaționale și, de ce nu, următoarele ediții ale Congresului Cardio NET, de îndată ce evoluția pandemiei va permite să le găzduim prin mese rotunde, workshopuri, seminare în acest castel.”

Colaborare puternică pe viitor

Dr. Herman Berkovits a specificat faptul că o asemenea colaborare este foarte importantă pentru ambele țări. De asemenea, medicul a afirmat că mereu a dorit să împărtășească medicilor români din experiența pe care a acumulat-o la cel mai mare spital din Ierusalim, Hadassa Ein Kerem.

„Să sperăm că această colaborare, acest început de colaborare pe care am început să o fac va continua. Eu încerc să fac foarte multe lucruri în relația dintre Israel și România, din punct de vedere sanitar, economic și politic. Sunt foarte apropiat de România. Colaborarea va continua între noi și familia Benedek. Motivul pentru aparițiile mele deosebite care sunt televizate în România este pentru a transmite din experiența israeliană și nu numai. Toată colaborarea noastră trebuie să fie pe baza ajutorului reciproc dintre Israel și România. Interesul nostru este în special interesul medical”, a declarat medicul.

Pentru o muzică a inimilor…

Prof. Elisabeta Berkovits, originară din Târgu Mureș și profesoară de pian la Academia de Muzică din Ierusalim și directoare generală a Conservatorului, a amintit că și pe plan artistic este o strânsă colaborare între Israel și România.

„Am făcut foarte multe (proiecte – n.r.) în parteneriat cu românii. Am fost cu Academia de Muzică din Ierusalim la București și am avut un concert comun cu Academia de Muzică din București, în sala George Enescu. A fost extraordinar și am avut un mare succes. Ar fi trebuit ei să ne viziteze în Ierusalim, dar a intervenit pandemia. Ar fi trebuit să venim în România și cu secția de Operă din Ierusalim. Am fost invitați la Opera din București”, a punctat Elisabeta Berkovits.

Târgu Mureș, cu „imagine internațională”

Victor Aileni a spus faptul că Târgu Mureșul are o bogată istorie în ceea ce privește colaborarea interetnică, dar și o istorie profesională bine consolidată.

„Târgu Mureșul este o zonă cu o enormă istorie, iar refacerea acelei țesături fine, în baza unui principiu ”al întrajutorării – n.r.), primii care sar să te ajute sunt vecinii, indiferent că vorbește limba ebraică, limba maghiară, limba română. Rudele vin pe urmă. Aceste țesături cu o istorie extraordinară au consolidat o imagine a Târgu Mureșului de dimensiune internațională. Mulți dintre cei care au provenit din Târgu Mureș sau au fost asociați (ai municipiului – n.r.) au ajuns în întreaga lume. Este un moment de reconectare la rădăcini, mai ales că este o serie de evenimente care vor fi marcate în jurul sinagogii din Târgu Mureș, care a fost refăcută, a comunității maghiare din Târgu Mureș și a comunității românești”, a conchis expertul în probleme NATO.

Alex PĂTRAȘCU