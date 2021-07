Ce trebuie să știm înainte de a ne expune radiațiilor solare

Share



Aflându-ne sub incidența codului galben de caniculă, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș (ISU Mureș), a făcut un anunț pe pagina de Facebook intitulată ISU Mureș, în care se transmite populației mesajul de a respecta anumite recomandări pentru a preveni posibilele probleme apărute în urma expunerii la temperaturile ridicate.

„Având în vedere că suntem în continuare sub incidența codului galben de caniculă, este bine să ne reamintim și să respectăm următoarele recomandări: Verifică actualizările meteo; izolează ferestrele; acoperă ferestrele în care bate soarele dimineața până seara cu draperii, jaluzele, obloane (acestea pot reduce căldura în casă cu până la 80%); deschide ferestrele noaptea când temperaturile sunt mai scăzute, dar evitați să faceți curenți de aer; verifică funcționarea corectă a sistemului de aer condiționat (ventilatoare)”, se precizează în anunț.

Unul dintre factorii care agravează efectele caniculei asupra organismului este umiditatea crescută, deoarece transpirația nu se va evapora atât de repede, ceea ce va împiedica organismul să se răcorească rapid. O atenție mai mare trebuie pusă și pe factorii personali (vârsta, obezitatea, febra, deshidratarea, boala de inimă, boala mintală, circulația necorespunzătoare a sângelui, arsurile solare, consumul de droguri și consumul de alcool în exces).

În mare parte, persoanele cele mai vulnerabile sunt vârstnicii, mai ales cei trecuți de 65 de ani; copiii, mai ales cei sub 2 ani (metabolismul lor diferă de cel al adulților); femeile însărcinate; persoanele cu boli cronice (diabet și boli endocrine, boli mentale, adicții de substanțe sau aloolism, schizofrenie, prkinson, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli renale, etc) și persoanele care se află sub anumite tratamente medicale.

Cum ne poate afecta canicula?

Câteva efecte ar putea fi cramepele musculare asociate cu transpirația excesivă, oboseală, sete, epuizarea termică care poate duce la crampe musculare, transpirație excesivă, piele “de găină” (rece sau umedă), leșin, amețeală, slăbiciune, greață și vărsături, dureri de cap, puls rapid și slab și respirație rapidă și superficială.

Ce trebuie să facem în aceste situații?

„Dacă ai simptome de extenuare, treci într-un loc răcoros, fă un duș, bea apă pentru a te rehidrata și măsoară-ți temperatura copului. Solicită ajutor medical dacă simptomele se agravează sau persistă. Dacă dumneavoastră sau o altă persoană se confruntă cu hipertermie (creștere anormală a temperaturii corpului), delir, convulsii sau stare de inconștiență, sună de urgență la 112. Mută persoana într-un loc răcoros, în poziție orizontală cu picioarele ușor ridicate, îndepărtează îmbrăcămintea și pune comprese ușor reci pe frunte, la subrațe, gât, mâini și picioare și stropește ușor pielea cu apă la temperatura camerei. Persoana inconștientă se pune pe o parte. Nu administrați medicamente!”, se mai precizează în anunț.

Câteva recomandări:

„Rămâi în casă sau limitează expunerea la soare, mai ales între orele 11-18. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul. Bea multă apă, cel puțin 2 litri/zi (nu prea rece). Nu aștepta să îți fie sete pentru a bea apă! Persoanele care au epilepsie, suferă de inimă, rinichi sau ficat, au restricționare privind restricționarea lichidelor, ori au probleme de reținere a lichidelor, de aceea trebuie să consulte un medic înainte de a crește aportul acestora. Nu lăsa niciodată copiii, bătrânii sau animalele singure în autovehicule închise! Când temperatura unui copil ajunge la 40 de grade, organele interne încep să cedeze, iar la o temperatură de 41,6 grade poate suferi decesul.”

