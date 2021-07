INTERVIU. Centrul Dentar Natural Smile, în pas cu inovația și medicina dentară modernă

Share



Natural Smile Dental Clinic by Dr. Pop crește nivelul stomatologiei de mai bine de un deceniu, fiind una dintre cele mai dinamice clinici dentare din Târgu Mureș. Având în componență 8 cabinete dotate cu aparatură de înaltă performanță, sală de intervenții chirurgicale cu circuit propriu, laborator de tehnică dentară digitală, radiologie cu CBCT (computer tomograf cu fascicul conic) de cea mai bună calitate, o echipă de peste 10 medici specialiști în mai multe ramuri ale medicinei dentare, Clinica răspunde afirmativ cerinței de a face performanță pentru a oferi pacienților siguranța că ”sunt pe mâini bune”, dar și tot confortul de care au nevoie în fiecare etapă a tratamentului. Despre istoria clinicii, obiective și viziune a oferit mai multe detalii Dr. Radu Pop, medic specialist implantologie și reabilitare orală, director medical al Natural Smile Dental Clinic by Dr. Pop.

Reporter: Vă rog să faceți o prezentare a clinicii de medicină dentară Natural Smile Dental Clinic by Dr. Pop, o scurtă istorie cum a început totul.

Dr. Radu Pop: Istoricul Clinicii Natural Smile începe în anul 2009, în perioada în care eu eram proaspăt întors de la specializare, din Timișoara, de la o clinică de mare prestigiu. Am revenit în Târgu Mureș, am accesat o finanțare din fonduri europene și am deschis pe atunci C entrulDentar Natural Smile, împreună cu soția, care a fost alături de mine, și de mama mea, care practică medicina dentară deja de 50 de ani și încă este colegă cu noi. Am reușit să deschidem centrul și să aducem îmbunătățiri față de ceea ce aveam până atunci, de la două unituri, am ajuns la trei unituri, am avut radiologie, autoclave, dotarea pentru implantologie și, pas cu pas, de la an la an, ne-am tot dotat, modernizat, ne-am specializat și supraspecializat, pe două domenii foarte mari: ortodonția și reabilitările complexe, folosind implanturile dentare și restaurările integral ceramice.

Ani la rând s-au alăturat echipei specialiști în chirurgie, endodonție, parodontologie, ortodonție, pedodonție, restaurări directe. În prezent, avem 13 colegi medici cu care am închegat o echipă completă și complexă pe toate ramurile stomatologiei. Pentru a avea rezultate foarte bune și predictibile fiecare medic trebuie să profeseze pe specialitatea lui, pe care este pregătit și are rutină. Este un concept mai mult american. Eu am făcut un master în SUA, care m-a ajutat mult. Am aplicat foarte multe protocoale de-ale lor în toată activitatea noastră, inclusiv în sala de operații. Acum doi ani am reușit să facem un pas mare și ne-am mutat din 70 metri pătrați, câți aveam la vechea locație, cu 20 de oameni care lucrau, în 700 de metri pătrați. Ne-am dedicat în exclusivitate medicinei dentare complete, cu CT, laborator dentar digital, cu opt cabinete, sală de chirurgie, sală de curs, cu tot ceea ce înseamnă astăzi, în viziunea noastră, medicina dentară modernă.

Rep.: Cum reușiți să vă mențineți în top pe o piață aflată în continuă schimbare? Care este viziunea adoptată de managementul clinicii?

R.P.: Întotdeauna am considerat că medicina dentară trebuie să fie de foarte bună calitate. Asta am învățat de la toți mentorii mei, să nu o facem în volum foarte mare, ci de foarte bună calitate. Asta cerem și colegilor noștri și ne bazăm foarte mult pe acest obiectiv. Nu mergem pe o publicitate agresivă, mai degrabă arătăm lumii ceea ce lucrăm, ce rezultate avem și în fiecare an mergem la cursuri ca să învățăm ultimele metode pentru a oferi maxim cât se poate realiza, pentru un anumit caz. Este o afacere de familie, începută de peste 50 de ani de mama mea, sprijinită de tatăl meu, care este finanțistul familiei, și dorim să oferim o experiență foarte bună pacienților. Le spun mereu pacienților că o reabilitare mare este ca atunci când îți faci casa: ai nevoie de un plan, de un proiectant, un arhitect, de foarte mulți oameni implicați, de la fundație până la acoperiș, este un deranj, dar în final casa trebuie să arate foarte bine și să reziste bine. De fapt, aceasta este cartea noastră de vizită, multiplele reabilitări globale, de la simplu la complicat, probabil unele și refuzate de multe clinici din cauza complexității lor.

Rep.: Lucrul pe specialități medicale este încă un proces în care se produce o educare a pacienților obișnuiți cu maniera tradițională de a fi tratați de un singur medic stomatolog. La Natural Smile funcționează o paletă largă de specialități stomatologice. Vă rog să faceți o prezentare a acestora.

R.P.: Clinica cuprinde toate specialitățile medicinei dentare, care funcționează în aceeași clădire și sunt coordonate de mine. Avem specialiști în profilaxie, care se ocupă de igienizarea și mentenanța tuturor cazurilor, de la cele simple la cele complexe. Terapia cariei este realizată de colegi care rezolvă procesele carioase și realizează tratamentele de canal radicular, de multe ori chiar dificile. Pedodonția se ocupă în special de copilașii mici și afecțiunile acestora. Ortodonția se ocupă de alinierea dinților și corectarea diferitelor anomalii dentare. Avem o secție de parodontologie unde este tratată boala parodontală (parodontoza), ”the silent killer”, care nu se vede așa de ușor, dar care poate face niște dinți impecabili să dispară în câțiva ani. Este boala ce afectează gingia, ligamentele și osul, iar dacă nu este tratată poate fi periculoasă. Astăzi, tratamentul ei implică și terapia laser. Secția de chirurgie se ocupă cu tot ceea ce înseamnă extracții dentare, de molari de minte, descoperiri de dinți, diferite afecțiuni dento-alveolare. Implantologia, care este disciplina mea, înseamnă o planificare foarte bună pentru a plasa implanturile, a îmbunătăți substratul osos sau gingival, precum și o execuție foarte precisă. Apoi sunt reabilitările orale, pe care le coordonez eu și implică, de multe ori, activitatea întregii echipe, care ajută la rezolvarea problemelor serioase și majore ale pacienților, tot ce înseamnă estetică și funcție.

Un stomatolog general poate să facă toate manoperele, dar până la un anumit nivel, când lucrurile se pot complica. Lucrând pe fiecare segment al medicinei dentare avem ocazia să oferim pacienților o calitate superioară, având un volum și o experiență mult mai mare pe acea ramură. Rutina, experiența, manualitatea și studiul nu sunt aceleași dacă te ocupi de 1-2 segmente sau dacă te ocupi de toate segmentele.

Rep.: Medicina dentară este un domeniu dinamic și competitiv. Cât de necesare considerați că sunt investițiile în inovație și la ce nivel a ajuns în acest sens Clinica Natural Smile?

R.P.: Încă de când s-a privatizat, stomatologia a însemnat investiții. Noi, astăzi, nu putem concepe să nu avem tehnologie și să nu ne ajutăm de ea. Am dotat clinica și am gândit-o ca să fie la cel mai înalt nivel tehnologic. Și an de an sau poate lună de lună achiziționăm elemente de noutate. A apărut cel mai bun aparat de profilaxie, l-am luat, este nevoie de un scanner intraoral – îl avem de doi ani, avem computer tomograf pentru a vedea totul clar și în profunzime, aparatură ultraperformată și pentru implantologie, etc.

Rep.: Care au fost principalele schimbări în ceea ce privește modul de lucru al Clinicii în ultimul an, pe perioada pandemiei? Cu ce provocări v-ați confruntat și cum au fost ele rezolvate?

R.P.: Am adaptat la cel mai înalt nivel sugestiile autorităților, nu am avut nicio problemă, ne-am acomodat și am funcționat bine. Am folosit combinezoane, halate speciale impermeabile, măști speciale, viziere, am făcut triaj minuțios și consider că după câteva luni acestea au intrat în normalul nostru. Noi încă lucrăm cât mai protejat și ne simțim chiar mai în siguranță decât eram înainte.

Rep.: Pacienții devin tot mai informați în era digitală și decid unde și de cine să fie tratați. Oarecum modelează piața serviciilor medicale prin simpla cerere și ofertă, uneori aflată la un click distanță. Totodată, pandemia a dezvoltat procesele de digitalizare. Cum credeți că va trebui să arate medicina dentară a viitorului? Ce aspecte credeți că ar trebui să mai integrați în Clinică, atât din perspectiva serviciilor medicale oferite, cât și a comunicării cu pacientul?

R.P.: Într-adevăr, în era digitală avem acces la toate informațiile și pacienții se informează. Clar, comunicarea este foarte importantă, la apariția pe media nu ne-am axat foarte tare, asta probabil lipsește în clinica noastră, o publicitate mai efervescentă și să scoatem mai mult în evidență ceea ce facem noi aici. Ne-am bazat foarte mult pe muncă, pe respectul față de pacient și situația lui. Cu marea majoritate a pacienților rămânem prieteni și ne vedem cu drag la anumite intervale de timp, la controale. Pe zona de servicii medicale stomatologice am cam integrat tot ceea ce se poate integra în momentul acesta. Ținem pasul cu tendințele, cu inovațiile și nu consider că ne lipsește ceva în clinică.

A consemnat Arina TOTH