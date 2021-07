INTERVIU. Tratarea cazurilor cât mai complexe, o realitate la Spitalul Municipal Sighișoara

Share



Donații și sponsorizări, implicarea comunității locale, finanțare de la Ministerul Sănătății și autoritatea locală, toate au conlucrat pentru a îmbunătăți serviciile medicale și condițiile hoteliere oferite pacienților Spitalului Municipal Sighișoara. În nici doi ani schimbările sunt deja evidente: cazuri cât mai complexe ce pot fi rezolvate la Spitalul Municipal Sighișoara, fără a fi transferate la spitalele din Târgu Mureș, posibilitatea de a fi majorată finanțarea din partea Casei de Asigurări de Sănătate, dar și posibilitatea de a școlariza rezidenții datorită condițiilor create și a resursei umane specializate, existente în unitatea sanitară. Despre ce s-a făcut, planuri și proiecte de viitor a oferit mai multe detalii Dr. Tanaszi Sarolta, managerul Spitalului Municipal Sighișoara.

Reporter: Rezidențiatul nu se mai face exclusiv în spitalele universitare, ci și în unități medicale acreditate de Ministerul Sănătăți, în anumite condiții. Spitalul Municipal Sighișoara este una dintre unitățile sanitare cu paturi ce aspiră la această poziție. Ce înseamnă să școlarizați Rezidenți, atât din punct de vedere al resursei umane, cât și a infrastructurii, dotărilor necesare?

Dr. Tanaszi Sarolta: Da, aspirăm la această oportunitate. Dorim ca pe viitor să putem avea și noi rezidenți pe care să-i instruim, mai ales că în această perioadă, de pandemie, am avut rezidenți detașați aici, care ne-au ajutat, și pe care încă îi avem, pe specialități de boli infecțioase, medicină internă, pneumologie, ATI, gastroenterologie, pediatrie, chirurgie. Colegii din spital s-au bucurat foarte mult, i-au ajutat și îi școlarizează și acum. Imediat după încheierea stării de urgență, chiar dacă puteau solicita transferul înapoi în centrele universitare mari, din fericire majoritatea au rămas la noi. Cred că în specialitățile medicină internă, pneumologie, obstetrică ginecologie, boli infecțioase, chiar și ATI, am putea avea rezidenții noștri. Avem și o doamnă doctor care va veni rezident în primul an pe Compartimentul de Primiri Urgențe, o așteptăm cu drag să ni se alăture.

Rep.: Practic aveți resursa umană care să-i școlarizeze, dar și infrastructura și dotarea necesară. Totodată, a crescut calitatea serviciilor medicale oferite pacienților. V-aș ruga să oferiți câteva exemple, cum era înainte și cum este acum.

T.S.: Exemplul cel mai bun ar fi partea de ATI, pe care am dezvoltat-o și cu ajutorul, dacă pot să-i spun așa, și a acestei pandemii. Avem aparatură, dotare, avem chiar și un aparat de hemofiltrare și astfel pacienții pot să rămână la noi, nu mai trebuie trimiși la spitalul din Târgu Mureș. Avem linia de gardă pe ATI cu ajutorul colegilor de la Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș și cu ajutorul angajaților noștri, avem trei medici ATI și am mai scos un post la concurs. Pe viitor intenționăm să scoatem și alte posturi la concurs pentru specialități de ATI, medicină de urgență, gastroenterologie, urologie, medicină internă. Pe gastroenterologie noi nu am avut medic, acum avem și există și aparatură, este drept mai veche, dar a fost reparată și poate fi folosită pentru gastroscopii. Vom încerca achiziționarea unui aparat nou. Avem un medic pneumolog care a obținut competența în bronhoscopie, mai urmează pentru somnologie și, la un moment dat, dorim să dezvoltăm și partea de recuperare, pe partea neurologică, pe pneumologie, mai ales că sunt mulți pacienți post COVID. Având în vedere acest aspect și faptul că prin laboratorul nostru de radiologie și imagistică medicală am efectuat CT-uri pacienților COVID, atât la internare, cât și pentru urmărirea evoluției, am dori să devenim parteneri în programe de cercetare privind această afecțiune.

Rep.: Ce nevoi medicale au avut oamenii în acest an și cum v-ați adaptat la noua realitate impusă de contextul pandemic?

T.S.: Aș spune că ne-am adaptat foarte ușor. Circuitele nu erau chiar cele dorite, dar acest aspect nu se regăsea nici la alte spitale și eram înainte de o pandemie. Dar fiind un spital cu clădiri în sistem pavilionar a fost mai ușor să organizăm această activiate, am reorganizat secții și am realizat circuite chiar și în 48 de ore. Acum le menținem, deși a scăzut numărul cazurilor de COVID și reinternăm cazuri non COVID, pe toate specialitățile. Aș vrea să subliniez faptul că pe perioada pandemiei noi nu am închis nicio secție, am internat și cazurile non-COVID, pe parte chirurgicală și medicală, în număr redus, dar acum putem să realocăm mai multe paturi. Este nevoie deoarece am observat că numărul bolnavilor cronici, care au nevoie de servicii medicale, este tot mai mare. Pacienții care au fost internați cu COVID au fost tratați și pentru afecțiunile pe care le aveau deoarece pe zona COVID am avut o echipă dedicată pentru pacienții respectivi, atât personal auxiliar cât și medici, din specialitățile nefrologie, pneumologie, boli infecțioase, medicină internă. Au fost rezultate bune și am primit mulțumiri din partea pacienților.

Rep.: Pe lângă tratament, alimentația este extrem de importamă când vorbim de vindecarea unui pacient internat în spital. Spitalul din Sighișoara a înțeles această importanță, dovadă fiind creșterea calității preparatelor. Având în vedere faptul că alocația de hrană va fi majorată intenționați să faceți noi modificări în meniuri?

T.S.: Da, am și aprobat noile propuneri de meniuri. Dar noi și înainte ne-am încadrat în sumele existente, pentru că dacă se gătește bine și ai un personal dedicat, care iubește ceea ce face, chiar și cu puțin poți să dai gust alimentelor. Avem bucătari tineri, personal căruia îi place ceea ce face, avem asistent dietetician, se pegătesc și deserturi, uneori ornate cu diverse modele.

Rep.: Un aspect important, ce ține de calitatea actului medical este siguranța pacientului în actul medical. Recunoașterea erorilor medicale asociate actului medical este un pas important, cum încurajați acest demers?

T.S.: Pe partea de siguranța pacientului mai avem de lucru, recunosc, dar lucrăm la acest aspect, mai ales că în prezent ne aflăm în procesul de acreditare. Încercăm să accesăm fonduri europene pentru proiecte de investiții până la sfârșitul anului. Pe perioada de pandemie am schimbat sistemul de instalație electrică, am extins sistemele de oxigen, se află în curs de finalizare licitația pentru un stocator de oxigen. Urmărim actele medicale, nu au fost raportate erori medicale, iar declararea și raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale constituie o prioritate pentru noi și o preocupare permanentă. Au fost declarate în special cazuri de Clostridium Difficile, apărute pe fondul tratamentelor pentru COVID-19 în spital.

Rep.: Urmează o creștere a numărului de paturi non-COVID?

T.S.: Da, reorganizăm unitatea. Dorim să redeschidem toată secția medicină internă, cu compartimentele cardiologie, diabet zaharat, fără nefrologie, deoarece nu avem medic deocamdată. Acum, în perioada de stare de alertă avem mulți angajați, ceea ce ne ușurează într-un fel munca, chiar dacă numărul cazurilor COVID au scăzut. Vedem și realizăm cât de important este ca numărul de personal să fie adecvat. Acest lucru ține și de siguranța pacientului, deoarece poți să-i oferi îngrijiri mult mai adecvate decât cu personalul minim care este normat.

Rep.: Investițiile făcute în ultimii ani se văd, la fel și efectul acestora. Accesarea de fonduri nerambursabile în ce măsură este o prioritate pentru spital și vă rog să ne spuneți dacă aveți conturate deja proiecte pentru noi investiții pe care să le depuneți pentru finanțare.

T.S.: Avem în derulare două proiecte din fonduri europene pentru echipamente, aparatură medicală, dezinfectanți. Am inclus în aceste proiecte și dotarea aferentă pentru laboratorul de analize medicale, astfel putem efectua toată gama de analize de laborator. Pe partea de radiologie și imagistică avem inclus un CT nou și un aparat Roentgen, care a fost deja achiziționat, dar am dori să achiziționăm unul și pentru zona de pneumologie. Astfel, vom putea avea circuite separate pentru pacienții cu anumite afecțiuni, spre exemplu cei cu TBC în așa fel încât să se evite contactul cu restul pacienților. Am inclus și dotarea pentru procesul de sterilizare a deșeurilor medicale astfel încât pe viitor să o efectuăm noi și să evităm costurile cu firmele specializate în acest sens. Totodată, este în derulare, spre finalizare, licitația pentru execuția și montarea lifturilor. Urmărim toate liniile de finanțare, vedem dacă îndeplinim criteriile și stabilim din timp de ce am avea nevoie pentru a fi pregătiți.

Rep.: Ați identificat noi servicii medicale deficitare în zonă pe care să le dezvoltați în viitorul apropiat? Spuneați în urmă cu ceva timp că doriți dezvoltarea unui ambulator de specialitate, într-o clădire separată.

T.S.: Un ambulator de specialitate într-o clădire distinctă unde să funcționeze toate cabinetele aprobate din structură este un alt obiectiv de realizat. Avem și hematologie, oncologie, endocrinologie, ceea ce ar diversifica foarte mult paleta serviciilor medicale oferite în ambulator și ar fi în beneficiul unității. Dorim o modificare de structură, în viitorul apropiat, de exemplu să avem pe neonatologie un compartiment de prematuri peste 2.000 de grame, să avem paturi de cronici-în prezent există doar pentru acuți-acest lucru ar însemna o finanțare mai bună. De asemenea, putem accesa cei 1% finanțare pentru ATI din total cheltuieli pe unitate- acum îndeplinim toate condițile, una dintre condiții era linia de gardă pe care în sfârșit o avem și sper să o și menținem. Și pe recuperare dorim să vedem ce putem să organizăm.

Dorim să venim în sprijinul pacienților noștri cu mai multe servicii, eventual să avem și un compartiment cu paturi pentru dermatovenerologie, în prezent există doar cabinet în ambulatoriu. Ar fi mult mai ușor să putem trata local pacienții.

Rep.: Aveți o situație statistică referitor la creșterea numărului de servicii medicale oferite în ultimii doi ani, cazuri complexe tratate aici, fără să fie trimise la spitalele din Târgu Mureș?

T.S.:Din câte am observat, încrederea pacienților în Spitalul din Sighișoara a crescut, la fel și complexitatea cazurilor tratate. Spre exemplu, până anul trecut nu am avut pacienți intubați în compartimentul ATI, iar în 2020 s-au tratat pacienți în stare gravă chiar și din București și alte localități din țară.

Din fericire, numărul pacienților trimiși la Târgu Mureș a scăzut, eventual trimitem pentru investigații suplimentare sau cazurile foarte grave, spre exemplu pentru un RMN, un consult neurologic pentru că nu avem linie de gardă, psihiatrie. Când am preluat eu spitalul, în iulie 2019, ICM-ul (n.r. – Indicele de Case Mix – gradul de complexitate a cazurilor) era de 0,88, iar în decembrie 2020 era de 1,22.

Rep.: Este un aspect important ce ajută la creșterea finanțării spitalului.

T.S.: Da. Lucrăm la toți indicatorii și medicii au înțeles cât de importantă este colaborarea cu noi. La noua contractare vom putea merge cu indicatori îmbunătățiți și sperăm să reușim modificarea de structură, să includem compartimentul de prematuri, unele cabinete, paturile de cronici, tot ceea ce ne permite infrastructura la momentul actual.

Rep.: Investițiile și îmbunătățirile aduse în infrastructură și dotare se datorează și donațiilor, sponsorizărilor din partea comunității. Veți continua să mobilizați comunitatea în aceste activități?

T.S.: Da, continuăm să mobilizăm comunitatea și, mai mult, suntem spre finalizarea demersurilor de înființare a asociației spitalului, astfel ne va fi mult mai ușor să atragem finanțări, donații. Se numește Asociația ”Împreună pentru sănătate”.

Aș dori să subliniez faptul că în afară de donațiile din partea comunității am beneficiat de sprijin financiar din partea Ministerului Sănătății, a Primăriei Sighișoara.

Rep.: Sighișoara și zonele din împrejurimi reprezintă o importantă atracție turistică. Având în vedere schimbările făcute deja la Spitalul din Sighișoara, dar și cele ce urmează, plănuiți să dezvoltați turismul medical aici?

T.S.: Având în vedere că este un oraș turistic și vin mulți pacienți, ne-am gândit ca, la un moment dat, dacă infrastructra ne va permite și putem reloca ambulatorul de specialitate într-o clădire separată, să ne putem dezvolta și pe partea de turism medical pentru că ar fi fonduri mai generoase.

A consemnat Arina TOTH