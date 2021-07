Tanti Silvia din Ogra sărbătorită zilei

Share



Autoritățile locale dar și locuitorii satului Dileul Vechi din comuna Ogra au sărbătorit-o pe Silvia Boincean, sau tanti Silvia cum o alintă prietenii și cunoscuții, la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani.

Primarul Teodor Neacșa i-a adus un tort, un buchet de flori și bineînțeles i-a urat viață lungă și sănătoasă alături de cei dragi.

”Are un secol de viață! Este cea mai în etate locuitoare a comunei noastre. Silvia Boicean sau tanti Silvia, așa cum o cunoaște toată lumea din Dileu Vechi, împlinește 100 de ani. Este un om deosebit, iar noi am vrut să îi facem o surpriză deosebită. Este singura noastră centenară, nu cred că am mai avut până acum o persoană care să ajungă la vârsta aceasta de 100 de ani. Ne-am bucurat că am putut să o sărbătorim, să-i oferim un tort, un buchet de flori și un călduros “La mulți ani”. A trecut prin toate greutățile vieții, foamete, război, comunism, are un singur fiu care se ocupă de ea, o îngrijește exemplar. Să îi dea Dumnezeu multa sănătate! LA MULȚI ANI!”, a postat pe pagina sa primarul din Ogra.

Redacția cotidianului Zi de Zi îi urează deasemenea un călduros ”La mulți ani” și viață lungă alături de cei dragi.