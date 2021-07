Caravana TIFF Unlimited la Târgu Mureș

Share



Între 23 – 25 iulie, Caravana TIFF Unlimited va poposi pentru trei seri de cinema în aer liber la Teatrul de Vară. Spectatorii se vor bucura de o premieră vineri, 23 iulie, când filmul care deschide oficial Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) la Cluj-Napoca se va vedea și în orașul lor, de la ora 21.30. Evenimentul marchează aniversarea a 20 de ediții ale celui mai mare festival de film din România, comedia spaniolă multi-premiată Dineu cu vecinii de sus/ Sentimental (r. Cesc Gay, 2020) fiind proiectată în aceeași zi, simultan, în 20 de localități din țară.

Filmul a fost nominalizat la cinci premii Goya și are pe afiș vedete spaniole precum Javier Cámara, unul dintre actorii favoriți ai lui Pedro Almodóvar, cunoscut și din serialele The Young Pope și Narcos, și Belén Cuesta (La casa de papel, Parking, de Tudor Giurgiu). În programul Caravanei intră și multi-premiatul Încă un rând/ Another Round, câștigătorul Oscarului pentru Cel mai bun film internațional, și noul film al lui Andrei Zincă, Și atunci… ce e libertatea?.

Biletul de intrare costă 15 lei și poate fi achiziționat de la casieria Cinema Arta. Proiecțiile vor avea loc cu respectarea tuturor măsurilor de protecție în vigoare.

Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat în parteneriat cu TIFF și ajunge anul acesta la a 12-a ediție. Platforma de streaming a festivalului, TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) a fost lansată în 2019 și cuprinde o selecție importantă de filme independente, premiate, semnate de cineaști de renume. (S.G.)