VIDEO: Discursul pretendenților la președinția PNL Reghin

Pentru președenția filialei Reghin a PNL au candidat la alegerile din data de 14 iulie doi candidați, președintele în funcție la momentul alegerilor, Gabriel Toncean, și Farcaș Mihai-Dan. Înainte de votul celor 84 de liberali prezenți la Restaurantul ”Casablanca” din Reghin, gazda alegrilor interne din cadrul PNL Reghin, cei doi și-au prezentat oferta politică.

„În toată această perioadă, de când mi-am lansat oficial candidatura, am aflat și multe despre mine, printre care faptul că am determinarea și puterea să nu cedez în fața presiunilor, personajelor politice trecute, prezente, ofertelor nepotrivite primite, dar cel mai important aspect a fost acela că, ascultându-vă pe fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care ați venit către mine, am aflat că mă regăsesc în acest rol, rolul de a-mi asuma poziția de lider și funcția de președinte al PNL Reghin. Vă pot spune că sunt persoana potrivită, cu experiența de viață necesară, să inspire pe cei ce vor să se afirme. Sunt alături de cei ce-și vor dori să reprezentăm organizația Reghin și comunitatea reghineană, atât la nivel local cât și, prin colaborare, la nivel județean și, bineînțeles, nivel național. Azi îmi dau examenul în fața dumneavoastră și, indiferent de rezultat, să ne aducem aminte că suntem oameni, suntem reghineni, suntem colegi PNL. Toți avem de lucrat în continuare pentru a lega mai bine organizația și a ne dezvolta mai departe”, a spus Farcaș Mihai-Dan, candidat la funcția de președinte al PNL Reghin.

„Vin din lumea sportului, sunt președintele Federației Române de Culturism și Fitness de opt ani. În luna februarie am fost ales pentru încă patru ani. De ce? Pentru că am lucrat cu o echipă performantă. Sunt președintele Federației Balcanice de patru ani, iar în urmă cu trei săptămâni am fost ales pentru încă patru ani, până în 2025. Coordonez activitatea a 13 țări din zona Balcanilor. De ce? Simplu, pentru că am o echipă performantă. Am văzut la intrare scris pe un banner: ”Echipa mea!” Nu dragilor, echipa mea sunteți voi toți, echipa mea sunteți toți care contribuiți, fiecare cu aportul propriu. Așa cum am spus, echipa noastră este un stup de albine la care fiecare albină trebuie să contribuie cu puțin, iar acel puțin a început să dea rezultate: avem opt consilieri, am fost aleși de 4.700 de oameni. Am fost întrebat frecvent în ultimele zile dacă voi renunța în cazul în care voi pierde. Sunt sportiv, vă răspund sincer, nu voi pierde și voi renunța. Am spus în fața oamenilor în anul 2020 un mare DA când ne-au ales 4.700 de oameni, iar acel DA merge mai departe. Vă promit un lucru, în 2024 PNL va avea primar”, a declarat Gabriel Toncean, candidat pentru șefia PNL Reghin.

