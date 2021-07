Cum să joci ruleta ca un profesionist!

Share



joaca ruleta ca un profesionist (Sursa: shutterstock.com)

Ruleta este unul dintre jocurile de noroc cele mai practicate în cazinouri. Originile jocului cunoscut sub numele de „ruletă” sunt învăluite în mister.

Însă se știe faptul că prima masă de ruletă a fost creată de un fizician, inventator și matematician francez pe nume Blaise Pascal. Inițial, Pascal nu încerca să inventeze un joc de cazino. Istoria ruletei începe în 1655, când fizicianul Pascal a încercat să inventeze o mașină cu mișcare perpetuă. Se dorea o mașină care să funcționeze mereu fără energie din sursă exterioară. Însă legile fizicii spun că este imposibil de realizat așa ceva, dar Pascal a încercat să sfideze fizica.

Experimentul său a eșuat, dar încercarea sa a dat naștere unuia dintre cele mai populare jocuri din cazinouri, din toate timpurile.

Cu toate acestea, sunt dovezi care arată că multe civilizații au practicat jocuri asemănătoare cu ruleta. Se crede că acest joc se bazează pe un vechi joc de societate chinezesc, care implica aranjarea a 37 de figurine cu animale într-un pătrat cu numere care totaliza 666.

Însă nimeni nu știe cum se juca această invenție chinezească. Călugării ar fi schimbat aspectul, făcând pătratul un cerc și adăugând un slot special pentru numărul zero. În concluzie, nu putem confirma povestea cu jocul chinezesc. Însă este adevărat că numerele de pe ruleta modernă însumează 666.

La nivel global, este recunoscut faptul că ruleta este, fără îndoială, de origine franceză. Cu toate acestea, designul și gameplay-ul sunt clar influențate de două jocuri destul de similare, populare în Europa secolului al XVII-lea. Au fost numite „Roly Poly” și „Even-Odd” și ambele implicau rotirea unei roți și parierea pe rezultatul rotirii. Blaise Pascal a fost un jucător de renume, așa că, fără îndoială, a știut de aceste jocuri în timp ce își crea propria versiune de ruletă.

Jocurile de noroc nu erau foarte populare la acea vreme, mai ales că erau ilegale în multe țări din Europa. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, jocurile de noroc au fost reglementate prin lege. Mai exact, au fost reactivate pariurile în Franța și apoi în restul Europei.

faceti pariurile la ruleta (Sursa: pixabay.com)

Între timp, prințul Charles de Monaco se confrunta cu unele probleme financiare. A avut ideea strălucită de a folosi popularitatea în creștere a jocurilor de noroc pentru a rezolva unele dintre ele. A deschis mai multe cazinouri în Monaco, unde ruleta era prezentată în mod vizibil. În consecință, jocul a devenit foarte popular printre aristocrați și regalitate.

Ruleta practicată din acele vremuri era aproape identică cu cea pe care o practicăm astăzi.

Chiar și opțiunile de pariere erau aproape aceleași. Erau numerele de la 1 la 36, zona cu zero și zona cu dublu zero, inclusiv culorile erau roșu și negru.

În 1842, doi francezi deștepți pe nume Francois și Louis Blanc au decis să scoată zona dublu zero de pe roată și astfel a apărut ruleta europeană. Marja de câștig a casei era de 2.70%, ceea ce a dus la creșterea popularității jocului.

La începutul secolului XIX, jocul de ruleta a ajuns în Statele Unite prin intermediul coloniștilor europeni, care au ajuns în Lousiana. Proprietarii de cazinouri nu se mulțumeau cu marja de 2.70% și au ales ruletă cu zonele zero și dublu zero, ceea ce creștea marja de câștig a casei la 5.26%. Așa a apărut ruleta americană. Ruleta americană nu s-a bucurat de același succes ca în Europa, dar nici nu a trecut neobservată.

Ruleta a devenit foarte populară și datorită filmelor realizate la Hollywood. Amintim aici de Casablanca, Indecent Proposal, Diamonds Are Forever, Croupier, The Honeymoon Machine, The Deer Hunter, California Split, 13 Negru și cu siguranță sunt mult mai multe.

În ”Diamonds Are Forever”, James Bond mizează pe 17 și câștigă. S-a scris că acela era numărul favorit al lui Sean Connery, actorul care l-a interpretat pe faimosul spion britanic. Connery mizase pe 17 negru în 1963, în Casino de la Valle (Italia), și câștigase mulți bani.

Din punct de vedere matematic și al probabilităților, acest numă are șanse mai mari să „iasă” în filme, mai puțin în viața reală. Indiferent de jocul de noroc practicat, acesta va oferi mereu un avantaj cazinourilor. Șansele ca un jucator să câștige sunt mereu mai mici față de cele ale cazinoului.

Este important să selectați o platformă online sigură care să vă ofere o mare varietate de jocuri. Un astfel de operator este popularul site web 888 Casino, unde puteți juca, jocuri de ruletă americane, europene, franceze și toate celelalte tipuri de ruletă online, indiferent unde vă aflați.

Este posibil să plasați următoarele pariuri în ruletă:

un singur număr (en plein) – jetoanele sunt așezate direct pe un număr dorit de pe masa ruletei, inclusiv 0 (și, de asemenea, 00 pe machetele americane). Un pariu câștigător cu un singur număr poate aduce un câștig de 35 la 1 (pentru fiecare unitate pariată, un jucător câștigător primește pariul inițial și 35 de unități potrivite);

împărțit sau două numere (à cheval) – jetoanele sunt plasate pe orice linie care separă oricare două numere; dacă oricare câștigă, cota de plată este de 17 la 1;

– jetoanele sunt plasate pe orice linie care separă oricare două numere; dacă oricare câștigă, cota de plată este de 17 la 1; stradă sau cu trei numere (transversale pleine) – jetoanele sunt plasate pe linia exterioară a mesei, mizând cele trei numere opuse jetoanelor. Cotele de plată pentru oricare dintre cele trei numere sunt 11 la 1;

– jetoanele sunt plasate pe linia exterioară a mesei, mizând cele trei numere opuse jetoanelor. Cotele de plată pentru oricare dintre cele trei numere sunt 11 la 1; pătrat, sfert, colț sau patru numere (en carré) – jetoanele sunt plasate pe intersecția liniilor dintre oricare patru numere. Cotele de plată sunt de 8 la 1;

– jetoanele sunt plasate pe intersecția liniilor dintre oricare patru numere. Cotele de plată sunt de 8 la 1; linie sau numărul 6 (sixaine sau transversale six) – jetoanele sunt așezate pe intersecția liniei laterale și o linie între două „străzi”. Cotele de plată sunt de 5 la 1;

coloană (colonne) sau numărul 12 – jetoanele sunt plasate pe unul dintre cele trei spații goale (unele machete au trei pătrate, marcate cu „1”, „2” și „3”) în partea de jos a machetei. Sunt partiate, astfel, cele 12 numere de deasupra spațiului. Cotele de plată sunt de 2 la 1;

– jetoanele sunt plasate pe unul dintre cele trei spații goale (unele machete au trei pătrate, marcate cu „1”, „2” și „3”) în partea de jos a machetei. Sunt partiate, astfel, cele 12 numere de deasupra spațiului. Cotele de plată sunt de 2 la 1; zeci (douzaine) sau numărul 12 – jetoanele sunt plasate pe unul dintre spațiile layout-ului marcat cu „12”, mizând numerele 1-12, 13-24 sau 25-36. Cotele de plată sunt de 2 la 1;

număr mic sau număr mare – jetoanele sunt plasate pe spațiul de machetare marcat cu „1–18” (manque) sau pe spațiul marcat cu „19–36” (passe);

– jetoanele sunt plasate pe spațiul de machetare marcat cu „1–18” (manque) sau pe spațiul marcat cu „19–36” (passe); negru sau roșu – jetoanele sunt plasate pe un spațiu al aspectului marcat cu „negru” (noir) sau pe un spațiu marcat cu „roșu” (rouge);

– jetoanele sunt plasate pe un spațiu al aspectului marcat cu „negru” (noir) sau pe un spațiu marcat cu „roșu” (rouge); număr impar sau număr par – jetoanele sunt plasate pe spațiul marcat cu „impar” sau pe spațiul marcat cu „par”.

ruleta online (Sursa: istockphoto.com)

O regulă de aur spune că niciodată nu trebuie să se parieze tot și niciodată să se facă împrumuturi pentru a practica jocurile de noroc. Totul trebuie să fie pentru distracție, câștigurile sunt bonusuri. Din păcate, mulți au trecut de bariera filmului și au pariat tot în speranța unor câștiguri fabuloase, dar au pierdut și și-au distrus viața.

Ieșind din tiparele filmelor, practicanții de ruletă nu trebuie să pice în capcana ”totul sau nimic” și nici în capcana jocului de recuperare. Orice jucător trebuie să rămân calm, să-și păstreze eleganța și demnitatea și să se ridice de la masă atunci norocul nu e de partea lui.