FOTO: Prima ediție a raliului Wine and Classics by Villa Vinèa în 14 august

Share



Din 21 iunie 2021 au început înscrierile la prima ediție Wine and Classics by Villa Vinèa, așa că, dacă dețineți un automobil clasic, grăbiți-vă să profitați șansa de a participa la un raliu cu totul special, încă de la prima ediție, ne anunță organizatorii evenimentului – Classic Car Club Mureș, în parteneriat cu una dintre cele mai elegante crame din județul Mureș – Villa Vinèa. Acest raliu reprezintă, practic, a IV-a etapă a Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice din România, campionat organizat de Retromobil Club România.

„Suntem extrem de fericiți că putem să implementăm această etapă de raliu de regularitate pe acest traseu și le mulțumim partenerilor noștri pentru tot sprijinul acordat. În ultimii ani am reușit să adunăm un grup de pasionați ai mașinilor clasice în cadrul raliurilor pe care le-am organizat și mulțumirile noastre merg și către aceștia, Raliul Wine and Classics by Villa Vinèa, din 14 august, fiind încă un prilej de a ne întâlni și de a sărbători ca între prieteni pasiunea noastră, de data aceasta pe acest traseu în premieră. Promitem un program interesant și vă așteptăm cu mare drag!”, a declarat Róbert László, organizatorul evenimentului.

La raliul de regularitate Wine and Classics by Villa Vinèa vor fi acceptați 35 de concurenți cu vehicule istorice la linia de start.

“În cadrul acestui eveniment așteptat atât de pasionații de automobilism, cât și de cei ai licorilor bahice, se va parcurge un traseu prin județele Cluj și Mureș, cu vizite garantat interesante: prima la Castelul Haller din Ogra și a doua la Crama Villa Vinèa. În total, traseul însumează 220 de kilometri, cu plecare din Cluj Napoca și cu linie de sosire la Sighișoara”, au precizat organizatorii.

Pe website-ul oficial al evenimentului, www.wineandclassics.ro, găsiți atât formularul de înscrirere, dar și orice informație relevantă, de la ultimile știri legate de acest subiect, până la sugestii de cazare sau detalii despre Villa Vinèa.

Secțiunea specială Visit Mureș este realizată în parteneriat cu Asociația Visit Mureş Egyesület, o organizație non-profit responsabilă pentru promovarea județului Mureş ca destinație turistică, înființată în anul 2017 de către Consiliul Judeţean Mureş, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Mureș şi Muzeul Județean Mureș, care colaborează intens cu industria turismului în ideea de a construi un management comun al destinațiilor. Mai multe pe www.visit-mures.com.

Despre Villa Vinèa

Situată în localitatea Mica, la 15 km de Târnăveni, crama Villa Vinèa cultivă 70 de hectare de vie, plantată cu 12 soiuri locale și internaționale, printre care Fetească Regală, Fetească Albă, Gewürztraminer sau Kerner. Terroirul impresionant, metodele de producție și pasiunea, fac ca vinurile de pe Târnăve de la Villa Vinèa să fie extrem de apreciate pentru calitatea, savoarea și mineralitatea lor. Mai multe informații găsiți pe www.villavinea.com (S.G.)