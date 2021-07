VIDEO: Dronele agricole ADT, testate cu succes la Gornești

Share



Creșterea randamentului și sustenabilității cu tehnologie de ultimă oră reprezintă trendul actual al unei agriculturi performante. În acest sens se înscrie și demonstrația practică cu drone agricole organizată vineri, 16 iulie, în apropierea Bazei Sportive din Gornești. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Agricultorilor din Secuime (Székely Gazdaszervezerek Egyesülete), Primăria comunei Gornești și Appia Drone Tech.

„Astfel de demonstrații au mai avut loc în județul Mureș, la Pănet și pe Valea Inferioară a Văii Nirajului. Dorința asociației noastre este de a organiza astfel de evenimente în alte cinci locații, astfel ca aceste drone să poată fi văzute la lucru cunoștințele necesare, să înțeleagă că aceste drone reprezintă un sprijin pentru o agricultură mai performantă. Aceste drone au foarte multe avantaje. Ca să dau un singur exemplu, după o perioadă ploioasă sunt, poate, săptămâni întregi în care nu poți intra în câmp pentru erbicidat. Cu aceste drone ai rezolvat a doua zi. Darwin are o vorbă, nu cel mai puternic sau cel mai deștept rămâne în viață, supraviețuiește cel care este mai receptiv la nou. Asta trebuie să înțeleagă și agricultorul din România, dacă nu ești receptiv la nou, atunci s-ar putea să ai probleme în viitor în ce privește competiția și performanța și rămâi în urmă”, a precizat dr. Suba Kálmán, consilier în cadrul Székely Gazdaszervezerek Egyesülete.

Tratamente de precizie

Fermierii prezenți la demonstrația practică au putut vedea pe viu modul de acțiune a dronelor agricole, caracteristicile acestora fiind prezen- tate de către specialiștii Appia Drone Tech.

„Dronele industriale au început să fie prezente mai frecvent începând cu data de 1 ianuarie 2021, din cauza faptului că a intrat în vigoare legea care reglementează zborul dronelor în toată Europa. Având această legislație, era absolut normal să apară și aceste drone. Noi lucrăm deja de doi ani cu astfel de drone, ne-am axat în principal pe dronele pentru agricultură, domeniu unde se înregistrează cea mai mare creștere. Dronele se pot adapta extrem de ușor la acest domeniu al agriculturii, iar beneficiile sunt extrem de mari pentru fermieri. În primul rând, la tratamentul care trebuie aplicat periodic la plante intervin două aspecte esențiale, vremea și mărimea culturii. Dacă vremea nu permite, nu poți intra cu tractorul. Dacă cultura a crescut la un nivel mare, iar nu poți intra cu tractorul pentru că faci mai multă pagubă. Aici intervin dronele. Ele nu vor înlocui tractorul, ele vor fi o unealtă în plus pentru fermele din România. Vor avea un rol complementar, când nu poți face tratamentele cu tractorul, atunci intervin aceste drone. Cu ajutorul acestora poți aplica tratamentele cu precizie, pulverizarea fiind extrem de precisă”, a precizat Biró Csaba Szilveszter, reprezentantul brandului Appia Drone Tech (ADT).

Beneficiile dronelor ADT

Vedetele demonstrației practice au fost cele trei drone de pulverizare (ADT Eagle S 10L-4M, ADT Aquila S 20L-4M, ADT Aquila S 30L-6M) și drona de analiză a stării plantelor (DJI Phantom Multispectral).

„Am venit la această demonstrație cu patru tipuri de drone, trei de pulverizare și una de ana liză. Dronele de pulverizare sunt de trei feluri, de 10, 20 și 30 de litri. În ce privește drona de analiză, este dotată cu o cameră multispectrală cu ajutorul căreia poți face analiza culturii respective. Principiul e exact ca la razele Roentgen. Astfel, poți să-ți dai seama unde apare boala înainte ca ea să poată fi văzută cu ochiul liber. Atunci poți trimite drona de pulverizare exact acolo unde apare boala. Cu ajutorul dronei de analiză poți înlocui tratamentul preventiv, ceea ce reprezintă o economie uriașă pentru fermier”, a precizat Biró Csaba Szilveszter.

Dronele agricole ADT sunt produse la Tîrgu Mureș, ele putând fi achiziționate sau folosite de către fermieri grație specialiștilor care le-au conceput.

„Noi vindem astfel de drone, totodată facem și servicii. Ele nu se pot închiria, avem doar partea de vânzare și servicii. Conform legislației, fiecare operator de dronă trebuie să aibă un brevet de pilot de drone. De asemenea, dronele trebuie înmatriculate. Legislația spune exact în ce fel de condiții se pot face toate aceste lucruri. Nu doar cei care achiziționează astfel de drone pentru agricultură au nevoie de acest brevet, toată lumea care pilotează o dronă cu greutatea mai mare de 250 ce grame are nevoie de un astfel de brevet de pilot”, a precizat reprezentantul Appia Drone Tech.

Szabó Árpád:„Aceste drone reprezintă un real progres pentru agricultură”

Vicepreședintele Székely Gazdaszervezerek Egyesülete (Asociaţia Agricultorilor din Secuime), consilierul județean Szabó Árpád, prezent la demonstrația de la Gornești, a subliniat importanța ca și fermierii mureșeni să țină pasul cu noile tehnologii, din care dronele ADT nu fac excepție.

„Este un eveniment care trebuie să intre în preocupările noastre, dacă vrem să-i instruim și să-i ajutăm pe agricultori. Vedeți că tehnica se dezvoltă în permanență, astfel fermierii trebuie să-și însușească toată această dezvoltare a tehnicii. La această prezentare, fermierii au putut vedea pe viu ce înseamnă, de fapt, acest proces de digitalizare, respectiv modul de funcționare a dronelor pentru agricultură. Astfel, fermierii au putut intra în posesia unor cunoștințe absolut necesare precum costul sau cantitatea de lichid folosită la tratamentul unui hectar. După mine este o treabă foarte bună. Nu zic că de mâine vor aplica toți cu drone, dar trebuie un început, în sensul să se familiarizeze cu această nouă tehnologie, altfel rămânem în urmă dacă nu ținem pasul cu tot ce este nou. Meseria mea de bază este cea de inginer mecanic agricol. M-am ocupat de tot ce înseamnă partea de mecanizare, intrarea în teren a utilajelor, iar aceste drone reprezintă un real progres pentru agricultură. Am erbicidat și cu elicopterul, pot spune că cunosc foarte bine diferențele dar mai ales partea de evoluție la aceste lucrări din agricultură, respectiv tratamentul la plante. Am văzut și prețurile, nu costă mai mult decât o mașină de erbicidat, dar cu un randament mult superior. De asemenea, marele avantaj pentru fermierii din Mureș este acela că aceste drone sunt fabricate la Tîrgu Mureș. Să nu mai vorbim de asistența tehnică, care, de asemenea, se face în Mureș. După mine, aceste drone au un viitor, iar peste câțiva ani, cu siguranță, vor fi mulți fermieri de la noi din județ care vor avea astfel de drone, implicit rezultate superioare în agricultură”, a declarat Szabó Árpád.

Kolcsár Gyula: „Putem vorbi la superlativ despre aceste drone agricole”

Ultimul, dar nu cel de pe urmă participant la eveniment a fost primarul comunei gazdă, Kolcsár Gyula, de asemenea inginer agronom de profesie, care a subliniat evoluția noilor tehnoligii, o parte din aceasta fiind prezentată fermierilor din Gornești și celor veniți din împrejurimi.

„Am asistat la un pas extrem de important, o modernizare esențială în ceea ce privește sectorul vegetal. În facultate am învățat despre tratamentele tereste cu ajutorul tractoarelor unde pierderile era destul de mari, legate într-o oarecare măsură de variațiile vremii. Practic, după o ploaie nu poți intra direct în câmp pentru diverse tratamente. Cele mai bune erau tratamentele cu ajutorul avionului pentru care era nevoie de suprafețe mult mai mari, cum se făceau pe vremuri la GOSTAT și la CAP-uri, precum și tratamente cu elicopterul. Acestea aveau o denumire specifică, VUR (tratamente cu volum ultraredus), în senul în care volumul de apă se reduce, dar substanța activă trebuie să fie aceeași pentru un hectar. Iată că s-a găsit această soluție prin aceste drone. Mai mult de atât, dacă ne gândim la raportul dintre calitate-preț și eficiență, putem vorbi la superlativ despre aceste drone agricole. Pe lângă prețul accesibil spun eu, ele pot fi achiziționate și prin accesarea de fonduri europene, astfel încât să putem trece la un nivel superior și în acest domeniu al agriculturii. Sunt bucuros că am putut găzdui în comuna Gornești această demonstrație. În același timp, sunt bucuros că am avut parte de prezența fermierilor din comună și împrejurimi, de la Reghin, Breaza, Ernei, persoane care sunt interesate de aceste evoluții ale tehnologiei, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun, speranțe pentru producții scontate pentru perioada următoare”, a precizat Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești.

Alin ZAHARIE