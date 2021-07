Căminul din Socolu de Câmpie, oază de liniște pentru persoanele vârstnice

Share



Departe de agitația cotidiană, la 22 km de municipiul Reghin si la cca 55 km de municipiile Tîrgu Mureș și Bistriţa se află Căminul pentru Persoane Vârstnice din Socolu de Câmpie, localitate aparținătoare comunei Cozma. Investiția nouă, realizată de Primăria Cozma, a fost dată în folosință la începutul anului 2018.

„Căminul pentru Persoane Vârstnice din Socolu de Câmpie a fost finalizat la data de 1 mai 2017. Este o investiție a Primăriei comunei Cozma derulată cu ajutorul fondurilor europene. Primul beneficiar al căminului a fost înregistrat la data de 18 ianuarie 2018. Este un centru rezidențial care asigură în principal găzduire, îngrijire, recuperare și reabilitare funcțională pentru persoane vârstnice, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor”, a declarat Nicolae Luca, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Socolu de Câmpie.

Oferta căminului

Ca dotări, căminul oferă 12 camere cu suprafața de circa 20 mp, cu câte două paturi fiecare, camerele având grup sanitar propriu, cabinet medical și sală de tratamente, sală de zi pentru activități comune dotate cu mobilier ergonomic și televizor, sală de mese cu o capacitate de minim 24 de locuri, spălătorie pentru rufe și lenjerie, bibliotecă proprie cu cărți editate în limbile română și maghiară și, nu în ultimul rând, un parc pentru recreere și relaxare în curtea căminului. Locuri ocupate în totalitate Personalul căminului este compus din nouă infirmiere, două bucătărese, un funcționar administrativ și un director. Taxa de întreținere este de 2.000 de lei pe lună, care include cazarea, masa, personalul, partea de medicamente fiind achitată de către beneficiar.

„În momentul de față căminul este ocupat în totalitate, toate cele 24 de locuri sunt acoperite. Chiar avem cereri peste capacitatea căminului, care vor fi onorate în momentul în care vom avea locuri libere. De serviciile acestui cămin pot beneficia pensionarii, persoanele în vârstă care au împlinit vârsta de 65 de ani. Nu se primesc persoane care sunt bolnave. La cei care au venit la noi și s-au îmbolnăvit pe parcurs, noi ne facem datoria până la final. Cât a fost bine l-am întreținut după care să-l trimitem înapoi acasă? Nu este cazul în ce privește căminul nostru. Majoritatea celor care sunt acum în cămin au în jur de 70-90 de ani, de loc din zona Reghinului. Fiind o investiție nouă, condițiile pe care le oferă căminul sunt pe măsură. Pentru o persoană în vârstă care ajunge într-un astfel de loc este important să găsească condițiile necesare. Dar în primul rând trebuie să-i oferi căldura sufletească de care are nevoie. Oricine vine la noi, o parte îi rămâne acasă, aspect care poate fi alinat cu o vizită acasă după care ușor se obișnuiesc cu acest loc”, a precizat Nicolae Luca.

Efectele pandemiei

Pandemia COVID-19 nu a ocolit căminul din Socolu de Câmpie, trecută cu bine în cele din urmă, după cum afirmă directorul Nicolae Luca.

„Pandemia nu ne-a ocolit, am avut nouă persoane care au fost afectate de acest virus. Printre acestea a fost și un caz grav, o persoană în vârstă de 97 de ani. Am avut atunci un șoc, după care situația încet-încet a revenit la normal. În prezent toată lumea este vaccinată, s-a făcut și rapelul și nu sunt probleme în ce privește virusul SARS-COV-2. A fost un pic cam dificil cu această pandemie deoarece nu au fost posibile vizitele la cei care stau în cămin, lucru extrem de neplăcut pentru ei. Am dat voie recent la vizite, astfel ca cei din cămin să poată fi vizitați măcar o dată pe săptămână, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică. Înainte era permis și în cursul săptămânii, dar după orele de program. Beneficiarii căminului se bucură extrem de mult când vine cineva la ei, aspect extrem de important pentru starea lor psihică”, spune directorul căminului.

Mărirea capacității căminului

Viitorul se anunță unul promițător, având în vedere intenția celor care conduc căminul de vârstnici din Socolu de Câmpie de a mări capacitatea de cazare. În acest sens s-a și lucrat la un proiect, totul depinzând de liniile de finanțare ce urmează a fi deschise pentru astfel de investiții.

„Am lucrat la un proiect, urmează să vedem dacă vom putea găsi o modalitate de finanțare, prin care să mărim capacitatea căminului. Pentru realizarea acestei investiții a fost cumpărat terenul de lângă cămin astfel încă să putem extinde spațiul actual. Nu știu exact dacă proiectul ne va permite să extindem clădirea existentă sau se va face o altă clădire care să comunice într-un fel cu clădirea existentă. Primăria Cozma nu are resursele financiare proprii pentru o asemenea investiție, fapt pentru care s-a recurs la varianta unei surse de finanțare externe. Urmează să vedem ce linii de finanțare vor fi, să vedem dacă putem să ne înscriem și noi cu acest proiect. Prin acest proiect vom îmbunătăți și condițiile, părculețul să fie ceva mai mare iar spațiul exterior să beneficieze de mai multă verdeață. Important este să oferim condiții cât mai apropiate de cele pe care le au aceste persoane vârstnice acasă. Majoritatea vin de la țară, sunt obișnuiți cu anumite condiții. Din ce putem oferi la momentul actual, putem spune că aceste persoane vârstnice de la căminul din Socolu de Câmpie beneficiază de condiții bune, la standardul la care suntem noi în momentul de față. Cu ajutorul primăriei am încercat să le oferim toate condițiile necesare unui trai liniștit aici, la căminul din Socolu de Câmpie”, a conchis directorul Nicolae Luca.

Alin ZAHARIE