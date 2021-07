Lupta pentru întabulări și modernizare la Sighișoara, Cu primarul Iulian Sîrbu

Share



De foarte mulți ani Municipiul Sighișoara se confruntă cu o situație care nu permite administrației locale să intervină cu modernizări și investiții pe anumite străzi sau asupra unor clădiri care aparțin Primăriei. Motivul: administrația publică locală nu deținea până acum documentele necesare (extrase de Carte Funciară, întabulări). Noua administrație are un plan pus la punct tocmai pentru a ieși din acest impas. Primarul Municipiului Sighișoara, Iulian Sîrbu, ne-a declarat că până la sfârșitul lunii iulie, 36 de străzi vor fi întabulate, iar până la finalul anului – toate străzile și clădirile.

„În primul rând, vești bune pentru sighișoreni. Am reușit anul acesta, după votarea bugetului, să cuprindem bani și pentru întabulări. Până la sfârșitul lunii iulie vom avea 36 de străzi întabulate, cu extrase de carte funciară proprii pentru a putea începe demersurile și să ne apucăm de treabă în acele zone. Este foarte important să fie întabulate pentru că de acolo plecăm cu investițiile. Nu putem asfalta, nu putem reamenaja o zonă, o stradă dacă nu avem extras de Carte Funciară pe acestea. Din acest punct de vedere pot să anunț că s-au făcut pași foarte mari, pași care nu s-au făcut de zeci de ani în Sighișoara, ceea ce este un lucru important și de aici încolo vom pleca cu proiecte pe fiecare stradă în parte”, a declarat Iulian Sîrbu.

Cum s-a ajuns aici?

Este o întrebare la care actualul primar are un răspuns, nu unul categoric însă.

„În această situație s-a ajuns, probabil, din neglijență, indolență, nepăsare. Altfel nu pot să îmi explic. Și în mediul privat, fără extras de Carte Funciară, nu putem face niciunii nimic. Nu pot să îmi explic de ce avem o sală de sport încă neîntabulată, construită încă de pe vremea domnului ministru Mitrea (Miron n.r.). Am avut o situație de acest gen pe care am reușit să o rezolvăm la sfârșitul anului trecut, inclusiv cu clădirea Primăriei Municipiului Sighișoara. Sunt în continuare lucruri care trebuie aduse la zi prima dată, pentru ca după aceea să putem discuta despre dezvoltarea orașului. Primăria poate interveni, dar cu reparații curente. Nu putem vorbi despre investiții. Iar noi avem mai bine de 60% din străzile din municipiul Sighișoara neasfaltate. Ca să putem asfalta aceste străzi, să facem trotuare așa cum se cuvine pe aceste străzi, să facem borduri, să avem șanțuri așa cum trebuie în 2021. Trebuie să avem cote, trebuie să știm exact de unde începe și unde se termină domeniul public. Unele străzi sunt întabulate, dar nu s-a investit pe ele, dar e un procent foarte mic din toate celelalte”, a afirmat primarul municipiului.

Mai mult decât atât, se pare că situația a fost înrăutățită de diverse „peticiri”.

„Li s-a pus pietriș atât de mult an de an și s-au cheltuit atât de mulți bani pe pietriș. Important este că în acest moment avem multe străzi din Sighișoara în care drumul are și 50 de centimetri înălțime mai sus decât trotuarul și curțile. Din acest motiv, la fiecare ploaie mai intensă oamenilor li se umplu curțile de apă, apa curge pe trotuare în jos. Marea majoritate a dealurilor din Sighișoara au această problemă. Ne înfundă canalele existente din centrul orașului. Toată acea piatră, acel nisip spălat ajunge în canalizare”, a explicat Iulian Sîrbu.

Asfaltarea, doar o fațetă a problemei

Situația devine și mai dificil de gestionat în momentul în care ne gândim că pe sub aceste străzi trec rețelele de apă și canalizare.

„Avem, de exemplu, străzi cum este Tronsonul 1 pe strada Dumbravei, de la Forțele de Muncă până spre fosta piață agroalimentară. Acolo, de exemplu, avem cadastrare, avem inclusiv proiect pentru reabilitarea și reamenajarea întregii zone, în schimb avem o problemă foarte mare cu Aquaservul legat de apă și canal. Am făcut mai multe solicitări în scris către aceștia pentru a cuprinde bani în bugetul lor, astfel încât să schimbe rețeaua, să înlocuiască rețeaua de apă și canal. Nu putem să ne apucă să asfaltăm o stradă, iar în subsol să avem probleme aproape săptămânal cu rețelele de apă și canalizare”, a punctat Iulian Sîrbu.

Conform declarațiilor actualului primar, administrația locală are un plan de rezervă.

„Nu se poate interveni pentru că nu există acele documente de ăntabulare. Acolo unde am reușit deja să cadastrăm și unde avem deja documentele, cum este chiar Tronsonul 1 și cum există străzi ca Moților, Caraiman, Dumbravei pentru care am cuprins deja bani în bugetul local pentru documentații tehnice, astfel încât, dacă Aquaserv nu intervine într-un timp foarte scurt, Primăria va face investițiile în apă și canal și ulterior vom asfalta și reabilita aceste străzi. În anumite zone discutăm de rețea de apă chiar și de peste 50 de ani. Există situații unde canalizarea este din tuburi de beton, care se sfarmă. Au fost situații în care au existat îmbinări între fontă și PVC. Trebuie să ajungem în 2021 cu rețelele”, a afirmat edilul sighișorean.

Grădinițe, școli și săli de sport

Printre clădirile pentru care administrația locală nu poate declanșa operațiuni de modernizare sau de investiții se află și acelea în care își desfășoară activitatea instituții de învățământ, precum grădinițele sau școlile.

„În ceea ce privește clădirile avem probleme cu grădinițe care sunt neîntabulate și la fel nu se poate interveni cu investiții serioase în reabilitarea acestora. Sunt programe pentru reabilitarea instituțiilor publice și există mai multe clădiri în care nu se poate interveni în acest moment prin finanțări de acest gen deoarece nu au extras de carte funciară proprie, nu sunt întabulate. Vorbim și de școli, vorbim și de săli de sport unde administrația locală nu poate interveni pentru că nu are documentația necesară. Unde s-a putut, în lunile care au trecut deja le-am rezolvat. Mai avem câteva situații în curs de rezolvare și îmi doresc foarte mult și sper ca până la sfârșitul anului să avem totul cadastrat și întabulat ca de la anul să înceapă investițiile”, a declarat Iulian Sîrbu.

Niște vești bune, totuși….

În momentul în care există documentația, administrația poate interveni imediat. Este cazul, spre exemplu, al străzii Nicolae Bălcescu.

„Ca investiție mai recentă anul acesta, probabil în decursul a două luni de zile vom începe prin acea finanțare europeană reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu, stradă care se află în centrul municipiului Sighișoara și care în acest moment se află într-o stare jalnică. Acolo avem în continuare o porțiune de teren care aparține unor privați unde va trebui să facem o expropriere, un schimb de teren, depinde de ce ne permite legea. În rest, ceea ce ne aparține nouă este deja întabulat astfel încât am putut obține finanțarea. Mă bucur de acest lucru deoarece proiectul cu reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu l-am depus spre aprobare de colegii mei din Uniunea Independentă pentru Sighișoara și de mine și a trecut de Consiliul Local încă din anul 2013. Documentații de acest gen (întabulare n.r.) se rezolvă într-o lună, două, nu în atâția ani”, a conchis Iulian Sîrbu.

