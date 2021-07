Rock-uri faine cu Dudu Isabel, pe scena ”#loveReghin Day & Night”

Share



Dudu Isabel este unul din oaspeții faini ai primei ediții ”#loveReghin Day & Night”, proiect inedit lansat de municipalitatea reghineană, menit să înlocuiască, frumos și cu gust, trecutele Zile Reghinene. Dudu este un artist polivalent, implicat într-o sumedenie de proiecte muzicale, mai cu aroma Ronnie James Dio, Pink Floyd, sau cele unde își pune amprenta personală, cum e trupa Seven înființată în urmă cu mai bine de un deceniu. Dudu Isabel revine la Reghin, mai exact la Pădurea Rotundă unde va concerta în cadrul celei de-a doua seri, cea de sâmbătă (ora 20), din cadrul ”#loveReghin Day & Night”. Așa se face că l-am deranjat cu câteva întrebări la care Dudu ne-a răspuns cu amabilitate.

Reporter: În primul rând, cine este Dudu Isabel, asta pentru cei care nu te cunosc?

Dudu Isabel: Băiat fain, dar care bea cam multă apă dimineața. Solist profesionist, mare procrastinator și colecționar de cărți. Nu în ultimul rând, mândru ardelean.

Rep.: Cum de te-ai apucat de muzică? Chiar nu era loc pentru altceva?

D.I.: Mai degrabă s-a apucat muzica de mine. La vârste mici, nu prea discerni ceea ce vrei să faci, pur și simplu te trezești la un moment dat că un lucru făcut ca hobby a devenit profesie.

Rep.: De ce rock?

D.I.: Nu știu ce să-ți răspund. A fost love at first sight.

Rep.: Care a fost prima experiență mai serioasă cu muzica?

D.I.: Trupa Seven, pe care am fondat-o în 2000 și care a devenit, dintr-un hobby, o profesie.

Rep.: Ai poposit pe la Reghin undeva prin 2016 și ai câștigat Trofeul “Acustic Live Festival”. Festivalul s-a cam pierdut în negura vremii. Mai ai ceva amintiri de la acel festival?

D.I.: Bineînțeles! O bună inițiativă, bună organizare, muzicieni seriosi și, în general, o atmosferă profesională.

Rep.: Ai tot cântat în trupe precum Vespera, Hungry For Heaven, Speak Floyd și câte or mai fi fost. Unde te simți cel mai ok?

D.I.: Tot la Seven, my baby, my pride and joy.

Rep.: Cum ți-a mers în pandemie din punct de vedere artistic? A fost nașpa rău sau doar nașpa?

D.I.: M-am putut concentra pe studio, pe cardio, pe compoziție, pe partea cu adevărat artistică a profesiei, deci, all together, n-a fost chiar așa de rău.

Rep.: Care sunt activitățile tale artistice la zi. Ce faci mai exact?

D.I.: Fac Bucureștiul cam de două ori pe lună, pentru diferite activități, a căror finalitate o vom vedea undeva mai în toamnă: repetiții, evenimente, TV, din astea. În rest, mult studio, repetiții Speak Floyd, Moise si Seven.

Rep.: Revii la Reghin, dar nu la vreo casă de cultură ci undeva într-o pădure, faină și rotundă. Ce să ne așteptăm de la Dudu Isabel pentru seara de sâmbătă?

D.I.: Full-on rock’n’roll show!!!

A consemnat Alin ZAHARIE