Secție de îngrijiri paliative după modelul din Franța

Share



Posibile direcții de dezvoltare pentru Medicina Internă din Sighișoara

Secția Medicină Internă a Spitalului Municipal Sighișoara are o nouă conducere și probabil în scurt timp va cunoaște și o restartare a activității, așa cum își dorește actualul șef de secție, Dr. Constantin Drăghici, medic primar medicină internă. Tânăr, perseverent, tenace și ambițios în a-și pune în aplicare planurile îndrăznețe de a ridica secția Medicină Internă, medicul a preluat conducerea secției în luna iunie a acestui an și își propune implementarea unor standarde ridicate pentru binele bolnavului prin înființarea unei secții de cronici. În prezent, pe secția de Medicină Internă sunt internate doar cazuri de acuți. Este un model ce dorește să îl preia din sistemul francez de sănătate. ”Am fost plecat în Franța pe perioada rezidențiatului, acum 11 ani, și am activat pe secția de Medicină internă. Nu mi-am propus să rămân acolo, ci doar să văd cum arată un alt sistem de sănătate, ce fac alții. Nu aș putea spune că medicii de acolo sunt mai bine pregătiți decât noi, dar au acces la foarte multe investigații, au o altă gândire și abordare asupra cazului, a tratamentului. În Franța, pe secția de Medicină internă, unde am activat, pacientul era internat 7-8 maxim 10 zile, după care trecea în zona de convalescență, adică la partea de recuperare, unde rămânea atâta timp cât era necesar, până ce se stabiliza sau se găsea un cămin unde să fie trimis. Acest lucru vrem să îl facem și aici, să deschidem o secție de cronici, de îngrijiri paliative, să ținem pacientul pe acuți cât considerăm că este necesar, apoi să îl transferăm pe cronici pentru continuarea tratamentului”, a explicat Dr. Constatin Drăghici.

Cazurile rezolvate, de o complexitate tot mai mare

Nu este singura modificare pe care o vizează. Dezvoltarea serviciilor medicale și creșterea calității lor este un alt obiectiv pe care dorește să îl atingă. Având în vedere că în perioada pandemiei secția a beneficiat de o generoasă dotare în aparatură medicală, de la CPAP pentru pacienți ce necesită tratament de Terapie Intensivă, la monitoare și injectomate, cazurile rezolvate sunt din ce în ce mai complexe, pacienții fiind tratați aici, fără să mai fie direcționați spre spitalele din Târgu Mureș. ”Cazurile rezolvate aici sunt foarte complexe pentru că mulți dintre pacienții care se adresează în urgență rămân acum la noi. Nu mai avem motiv să-i trimitem la Târgu Mureș, trimitem doar pacienții care au nevoie de investigații complexe, cum este un CT ce trebuie făcut de urgență. Sunt apoi retrimiși către noi și le continuăm tratamentul. Inclusiv acum internăm pacienții la Terapie Intensivă pentru că avem locuri, aici se stabilizează

și ulterior îi transferăm pe secție. Vreau să cresc calitatea serviciilor medicale”, a continuat medicul. Pentru a crește numărul serviciilor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă noi servicii medicale pe zona de ambulator având în vedere dotarea cu aparatura aferentă: spirometrie, holter EKG, pulsoximerie. Un alt pas ar fi creșterea numărului de spitalizări de zi prin care pacientul să poată fi evaluat mult mai ușor și să beneficieze de analize, de ecografie.

Servicii medicale de gastroenterologie, cu înființarea a 5 paturi pe secție, sunt o altă noutate, cu posibilitatea de a fi efectuate endoscopii digestive superioare și inferioare. Totodată, se va dezvolta partea de bronhologie. ”Vreau să mărim secția. În cazul în care se va muta ambulatorul (n. red. – în altă clădire) am putea în spațiul respectiv să facem saloane cu paturi, ar însemna o majorare chiar de 25 de paturi”, a punctat încă un obiectiv Dr. Constantin Drăghici.

Și pentru că în planul de recuperare a pacientului este important să existe și să se cunoască planul de tratament administrat, noul șef al secției de Medicină Internă are ca obiectiv introducerea unui sistem de monitorizare a tratamentului bolnavului, după modelul francez, respectiv achiziționarea de tablete pentru asistente.

”Fiecare asistentă care este pe tură să aibă tableta ei, va fi logată cu userul ei și după ce a administrat tratamentul să bifeze acest lucru. Așa era în Franța și știai cine a administrat tratamentul și la ce oră. Sper să pot implementa și aici acest sistem, având în vedere că există deschidere din partea conducerii spitalului”, a conchis Dr. Drăghici.

Arina TOTH