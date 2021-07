VISIA, analiză computerizată de ultimă generație a tenului

Share



Plan de tratament personalizat pentru pacienți la DERMA CONCEPT

Cum ar fi dacă ai ști din timp cum arată în mod real tenul tău, modificările pe care tu nu le poți observa cu ochiul liber în oglindă, astfel încât să poți interveni pentru a le preveni? Această dorință poate fi împlinită cu ajutorul aparaturii VISIA, o nouă tehnologie ce realizează un screening computerizat pentru o analiză complexă a tenului, obiectivă, sigură și clară care vine în completarea actului medical și a diagnosticului pus de către medic. El poate fi realizat în Târgu Mureș la Clinica de Dermatologie și Estetică Medicală Derma Concept, situată în Piața Teatrului nr. 1. „Tehnologia VISIA este cea mai solicitată metodă de confirmare a diagnosticului din clinica noastră. VISIA este, într-adevăr, excepțional, oferind răspunsuri și demonstrații ale eficacității atât pre, cât și post tratament. Astfel, pacienții pot observa starea reală a tenului, evoluția tratamentelor, efectele care nu se văd, de exemplu, cu ochiul liber imediat după procedură. Este extrem de important ca înainte de a căuta să tratăm o problemă să o diagnosticăm corect, oferind transparență și explicații pe înțelesul pacienților”, a declarat Cezara Clocoțan, manager DermaConcept.

Tehnologie avansată

VISIA folosește cea mai avansată tehnologie de imagistică pentru analiza facială, care permite preluarea unor imagini de foarte bună calitate, folosind lumina ultravioletă crospolarizată, cât și analiza digitală computerizată a acestor imagini. Sunt captate imagini frontale și laterale ale feței, iar în urma analizei computerizate sunt generate rezultate ce se referă la parametri precum riduri, dilatarea porilor, petele pigmentare, petele UV, care în mod normal nu se văd cu ochiul liber, vascularizația care indică sensibilitatea tenului. „Aparatul ne ajută foarte mult în recomandarea tratamentului potrivit. Dacă principalul deranj sunt ridurile, putem efectua simulări pre și post procedură, oferind pacientului șansa de a observa diferențele și efectele tratamentului ales. La fel și în cazul injectărilor: augmentare buze, pomeți etc. În funcție de starea porilor putem recomanda tratamente de curățare DermalInfusion, care ajută foarte mult și pentru petele UV deoarece realizează o exfoliere blândă și reduce din petele pigmentare. Parametrul privind vascularizația ne ajută să ne dăm seamna dacă persoana respectivă are o predispoziție spre cuperoză și astfel să își aleagă mai atent produsele cosmetice de îngrijire”, a explicat Salanki Timea, tehnician dermoterapie estetică.

Parametrul TruSkin Age folosește o bază de date de mii de pacienți ajutând la stabilirea vârstei adevărate a pielii. Totodată, aparatul permite și o simulare a vârstei până la vârsta de 80 de ani, în care pacientul poate observa cum va îmbătrâni, dacă nu respectă nici una din recomandări.

,,Conștientizarea importanței folosirii cremelor cu protecție solară a crescut considerabil în rândul pacienților clinicii după efectuarea testărilor VISIA, reușind să observe și să înțeleagă astfel efectul dăunător al razelor UV,”, susțin cei doi medici specialiști dermatovenerologi din cadrul clinicii, Dr. Alina Botoncea și Dr. Valentina Muth.

DermaConcept reprezintă o abordare complexă a frumuseții și sănătății pielii corpului îmbinând metode și tehnici medicale și tratamente cosmetice medicale, realizate cu ajutorul unei aparaturi ultra-performante, exclusiv acreditată medical, de către specialiști cu înaltă calificare, la indicația medicului dermatolog și sub strictă supraveghere medicală. ”În momentul în care am deschis partea de dermatovenerologie ne-am dorit să punem accentul pe profesionalismul și reușitele medicale ale medicilor noștri. Când am observat evoluția extraordinară a acestora am decis să facem pasul spre investiții mult mai mari. Aparatura ultra-performantă, de ultimă generație, patentată 2020 și acreditată medical reprezintă cel mai mare atu al nostru. Cu ajutorul acestor tehnologii medicii pot pune diagnostice mult mai clare, 100% corecte și scheme de tratament mai complexe, care pot rezolva mai multe obiective simultan”, a adăugat Cezara Clocoțan.

Arina TOTH