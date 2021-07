Vasile Gliga câștigă încă un mandat de vicepreședinte al Federației Mondiale de Dans Sportiv – INTERVIU

Share



După un duel aprig cu contracandidatul din Rusia.

După 4 ani ca membru în prezidiu și alți patru ani ca vicepreședinte al forului mondial de dans sportiv, Vasile Gliga, lutierul de la Reghin, cum e cunoscut la nivel național și internațional, în același timp și președintele Federației Române de Dans Sportiv, a reușit să obțină un al doilea mandat de vicepreședinte al Federației Mondiale de Dans Sportiv. Contracandidat pentru funcția de vicepreședinte responsabil cu strategia de marketing i-a fost un reprezentant al Rusiei, țară cu tradiție în dansul sportiv și una dintre marile puteri ale lumii. Și a convins și a fost votat de 38 de țări, din cele 72 prezente la Adunarea Generală. Cum a fost competiția, ce planuri are pentru dansul sportiv mondial, aflați din interviul pe care Vasile Gliga ni l-a acordat.

Reporter: Cum s-a derulat confruntarea pentru funcția de vicepreședinte responsabil cu strategia de marketing în cadrul Adunării Generale a Federației Mondiale de Dans Sportiv? Ce înseamnă să câștigi un duel la nivel mondial?

Vasile Gliga: Consider că munca în echipă e cel mai important lucru. Echipa cu care am fost anii aceștia m-a ajutat să mă dezvolt, să facem să meargă lucrurile și cred că acest lucru l-au apreciat mai multe țări care cunosc performanțele României. Dar, ca în orice domeniu, și la nivelul Federației Mondiale de Dans Sportiv există o luptă pentru conducere, pentru că acolo se iau decizii importante. A fost foarte greu, m-am duelat cu Rusia, a fost singura funcție pentru care forul rus a candidat. Totuși ca putere, ca forță economică, nu ne putem compara cu Rusia, însă aici am reușit, chiar dacă a fost cel mai disputat vot pentru vicepreședinți.

Rep.: Câți membri din Adunarea Generală a Federației Mondiale de Dans Sportiv a trebuit să convingeți? Ce contează într-o asemenea competiție?

V.G.: Au fost prezente 72 de țări, eu am obținut votul a 38 de țări, iar contracandidatul meu a obținut voturile din 33 de țări. Pentru toți cei care colaborează cu România an de an contează modul cum ne-am comportat în dansul sportiv mondial și european, contează că am încercat să fim cât se poate de obiectivi. Deși există o parte artistică cu o latură subiectivă, nu s-au făcut compromisuri, cel mai bun trebuia să câștige pentru că reprezenta România la Campionatele Mondiale și așa am ajuns în finalele Campionatului Mondial. Contează la nivel mondial, de asemenea, performanțele pe care România le-a avut în dansul sportiv, progresele pe care le-am făcut.

Rep.: Ce vă propuneți pentru dansul mondial?

V.G.: Am contactat top 50 firme la nivel mondial și am trimis la firme informații despre activitatea dansului sportiv care este practicat de 25 de milioane de dansatori standard și latino. Încercăm să atragem și alte dansuri, cum e breakdance-ul, care va fi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, disciplină olimpică. Vrem să atragem sponsori mai mari, cum au și alte discipline olimpice, pentru că, într-adevăr, ca să fii o forță, trebuie să ai finanțare, la noi întreg bugetul Federației Mondiale de Dans Sportiv nu e cât bugetul echipelor de Liga I din România, nu vorbesc de Premier League. Sunt conștient că fără bani mulți, nu te poți promova și nu putem să susținem dansul sportiv la nivel mondial. Sper că cel puțin una dintre cele 50 de companii din topul mondial ne va susține și să ne putem promova, iar dansul sportiv standard și latino să ajungă sport olimpic.

Rep.: Cum e să câștigați un nou mandat după un duel atât de aprig și cum a fost să câștigați față de acum 4 ani?

V.G.: E o muncă de echipă întreaga Federație. Echipa cu care lucrez la nivel național e o echipă care e obiectivă, vrea binele dansului sportiv și promovarea lui la nivel internațional.

Mă simt încântat, am trecut prin multe, dar nu pot să mă bucur fără să mă gândesc ce mă așteaptă.

Victoria a fost mai grea decât prima dată, pentru că în ultimii doi ani a fost pandemia, parcă oamenii au devenit mai răi, deci a fost mai dificil ca altădată.

Rep.: De când sunteți la președinția Federației Române de Dans Sportiv suntem mai vizibili la nivel mondial, ce ați făcut ca să contăm?

V.G.: Când am preluat Federația, România era în ultima treime în clasamentele competițiilor internaționale, astăzi suntem aproape în toate competițiile internaționale în prima treime. Ca să vă răspund la întrebare, cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost să facem pregătirile pentru înaltă performanță, am adus în România cei mai buni antrenori din lume și așa am reușit ca țara noastră să fie în topul mondial.

10 titluri de campioni mondiali

Începând cu anul 2004, momentul în care Vasile Gliga a preluat conducerea Federației Române de Dans Sportiv (FRDS), România a început să-și construiască un nume, transformându-se dintr-o țară necunoscută în lumea dansului sportiv internațional, într-una foarte performantă, câștigând 10 titluri de campioni mondiali și participând la aproape toate competițiile de renume.

Ligia VORO