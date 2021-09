Grădiniță și creșă nouă, de 2 milioane de euro, într-un cartier din Târgu Mureș!

Share



Primăria municipiului Târgu Mureș a atribuit, în data de 3 septembrie 2021, firmei Terra Nostra 2001 SRL din Bistrița Năsăud, un contract în valoare de 9.897.968 de lei (aproximativ 2 milioane de euro), fără TVA, pentru achiziționarea unor servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferente proiectului „Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere”, informează www.licitatiapublica.ro.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.4, Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, iar durata contractului este de 36 de luni.

Niciun spațiu educativ în zonă

Potrivit caietului de sarcini al licitației, amplasamentul se află în cartierul Belvedere, în intravilanul municipiului Târgu Mureș.

”În cartierul Belvedere s-au construit patru blocuri de locuințe pentru tineri cu 80 de unități de locuit și 103 de locuințe individuale. În perspectivă există posibilitatea realizării a încă 250 de apartamente în locuințe colective terasate și 192 de locuințe individuale. În aceste condiții, populația care va avea domiciliul în cartierul finalizat se estimează la 2.400 de persoane. Având în vedere cele de mai sus, apare necesitatea construirii spațiilor educative – creșă și grădiniță. În prezent în cartierul Belvedere, unde se dorește realizarea obiectivului de investiții, nu există nicio creșă și nicio grădiniță”, se precizează în document.

Zece grupe de copii

Grădinița va avea dimensiuni maxime de 29 de metri x 29 de metri, regim de înălțime demisol plus parter plus etaj, arie construită de 1.033,75 de metri pătrați (inclusiv curte engleză/ grădină interioară), arie desfășurată de 2.254,95 de metri pătrați și arie utilă de 1.388,85demetri pătrați, iar creșa va avea dimensiuni maxime de 19,1 metri x 24,8 metri, regim de înălțime demisol plus parter, arie construită de 595,15 de metri pătrați (inclusiv curte engleză/ grădină interioară), arie desfășurată de 1.014,45 de metri pătrați și arie utilă de 654,75de metri pătrați.

”Grădinița și creșa ca și ansamblu de clădiri propuse au fost gândite ca o structură pavilionară, legate în demisol prin culoar de legătură, peste care sunt amenajate gradene exterioare. Grădinița cuprinde șase grupe de copii, patru amplasate la parterul clădirii și două la etajul parțial al clădirii. La demisolul grădiniței se regăsesc atât spațiile necesare auxiliare cât și spațiul polivalent comun. Creșa cuprinde patru grupe de copii distribuite câte două pe fiecare nivel, parter și respectiv demisol”, se mai menționează în caietul de sarcini al licitației.

Alex TOTH