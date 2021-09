FOTO: ”Căsuța din Pădure”, redeschisă la Platoul Cornești!

Share



După o pauză de aproape nouă luni, perioadă în care a fost închisă de autoritățile locale din municipiul Târgu Mureș, cea mai cunoscută unitate de alimentație publică de la Platoul Cornești, sugestiv intitulată ”Căsuța din Pădure”, a fost redeschisă recent, în data de 17 septembrie.

1,2 milioane de euro chirie pentru șase ani

În urma unei licitații organizată de Primăria municipiului Târgu Mureș, de destinul ”Căsuței din Pădure” se va ocupa una din firmele omul de afaceri Marius Iacoban, care va achita autorităților locale o chirie lunară în valoare de 18.000 de euro. Având în vedere durata contractului de închiriere, de patru ani plus încă doi ani opțional, rezultă că în următorii șase ani ”Căsuța din Pădure” va genera venituri în valoare de peste 1,2 milioane de euro la bugetul local al municipiului Târgu Mureș.

”Căsuța aceasta am luat-o și am amenajat-o pentru sufletul mamei, în amintirea mamei mele, care s-a stins din viață în 2019”, a mărturisit, chiar în startul discuției, Marius Iacoban, care și-a adăugat marca proprie la denumirea locației, care acum se numește ”Căsuța din Pădure. Pizzeria Mario”.

”A fost o licitație, caietul de sarcini a fost stabilit de către reprezentanții SPUM din cadrul Primăriei Târgu Mureș și a pornit de la un preț de 13,5 lei per metru pătrat, adică 5.711 de lei per lună. Fiecare participat a făcut oferte, în plic închis. În 16 iulie a fost licitația și am câștigat-o. În data de 7 septembrie am semnat procesul verbal de predare-primire. Locația era într-o stare deplorabilă, am investit o sumă foarte mare de bani pentru a o readuce la standardele ridicate la care sunt obișnuit să lucrez, iar în 17 septembrie a avut loc redeschiderea acestei locații foarte iubită de târgumureșeni”, a adăugat antreprenorul care a mărturisit, cu mândrie, că este fericit să lucreze zilnic alături de tatăl său.

Experiență de 16 ani în alimentație publică

Cochetul local are o capacitate de 25-30 de locuri, mesele fiind amenajate atât în interior, cât și în exterior, pe terasă.

”La ora actuală, am nouă angajați, iar în sezonul estival avem minim 15-16 angajați lunari. Vorbim despre bucătari, pizzeri, barmani-ospătari, toți specializați în aceste meserii. Ce poate fi mai frumos decât să savurezi o pizza excelentă într-o zonă pitorească, liniștită și cu aer curat, din Târgu Mureș?”, a spus Marius Iacoban referindu-se la business-ul pe care l-a resuscitat.

”Personal, am 16 ani de experiență în domeniul alimentației publice, timp în care am avut activitate în Mureșul Mall, cu celebrul restaurant ”All you can it”, pe strada Aurel Filimon din Târgu Mureș cu restaurantul-pizzerie Mario, în Sângeorgiu de Mureș cu pensiunea Mureșul și în cadrul Clubului Jo din Târgu Mureș”, a completat omul de afaceri.

De la pizza Mario și Sofia, la meniul Kinder

În ceea ce privește oferta pentru gurmanzi, ”Căsuța din Pădure. Pizzeria Mario” se adresează atât adulților, cât și copiilor.

”Oferta este alcătuită din 13 sortimente de pizza cu rețete învățate în Italia, unde am muncit timp de opt ani, din 1999 până în 2007. La loc de cinste e pizza Mario, pe care o cunosc mulți, dar și pizza Sofia, specialitate pentru copii, cu prosciutto și porumb. Avem și minuturi – câteva produse doar, însă speciale. De exemplu, cocoșei de munte Bretagne, cu denumirea originală de Coquelet de Bretagne, importați din Franța, gătiți la rotisor, un fel unic în Mureș. Totodată, oferta noastră conține și meniuri pentru cei mici. Este vorba despre meniul Kinder, cu supă dulce și un șnițel de curcan cu cartofi prăjiți. Acest meniu poate fi servit de luni până vineri, între orele 12.00 și 15.00, la prețul de 15 lei. Pentru cunoscători, avem ceaiuri din Austria și cafea din Italia. În ceea ce privește prăjiturile, oferta conține nouă sortimente, toate aduse proaspete, în fiecare dimineață, de la Laboratorul Egreta. Cu foarte puține excepții, furnizorii noștri sunt locali”, a prezentat Marius Iacoban.

Pentru mureșenii care nu se pot deplasa la Platoul Cornești, există și posibilitatea livrărilor la domiciliu, atât cu proprii angajați cât și prin intermediul unor societăți și aplicații specializate în acest sens, cum ar fi Glovo și Eeatingh.

Viitor cu surprize

În ceea ce privește planurile de viitor pe termen mediu și lung, Marius Iacoban are în plan amenajarea unui cort pe terasă, care să beneficieze de încălzire ”astfel încât seara clienții să se simtă excelent vizionând poate un meci de fotbal și savurând o pizza”, inițierea unui parteneriat de tipul ”win-win”, pe bază de vouchere, cu Grădina Zoologică din zonă, dar și alte surprize care vor fi anunțate în timp util, pe pagina de Facebook a unității.

Alex TOTH