Proiect al Ministerului Sănătății: plata personalului medical, pe criterii de performanță

Share



Ministerul Sănătății a depus un proiect de consultanță la DG Regio privind schimbarea modalității de plată a personalului medical, a declarat Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, prezentă la Târgu Mureș, la dezbaterea organizată în cadrul caravanei ”Cu Europa ajungem departe”. Dezbaterea cu tema ”Prioritățile României pentru politicile europene de sănătate”, organizată de USR PLUS, a avut loc vineri, 24 septembrie, la Hotel Privo, din Târgu Mureș.

”Putem avea date exacte digitalizând, ca să le putem colecta și interpreta corect. Putem să aprindem lumina și atunci asta o putem face transparentizând și obligând pe toată lumea – fie că sunt manageri în spitale, din subordinea autorității locale, fie în subordinea Ministerului Sănătății, sau o direcție de sănătate publică, care face achiziții, sau un raport al unei case județene de asigurări de sănătate referitor la cum a împărțit banii, pe ce criterii a împărțit banii care vor fi în județul respectiv. Toate să fie publice și să lăsăm cetățenii și presa să interpreteze aceste rezultate și să standardizăm, nu doar ca să existe pe hârtie aceste standarde, ci să standardizăm ca să plătim în funcție de aceste standard, adică să plătim puțin mai bine. Dacă într-o clinică se tratează cancerul de sân așa cum trebuie – și atunci când spunem ”așa cum trebuie” nu ne referim doar la pereți și la aparatură, ci ne referim la câte cazuri sunt tratate pe an, câte au complicații pe an, câte femei s-au integrat în câmpul muncii după ce au fost tratate de acel cancer de sân, niște indicatori clari de rezultate – atunci să plătim mai bine. Și atâta timp cât plătim mai bine aș angaja medici mai buni și să oferim managerilor de spital posibilitatea să și plătească diferențiat medici care operează mai bine”, a precizat Ioana Mihăilă.

Studiu privind modele de salarizare la nivel european

Fostul ministru al Sănătății a făcut referire la un proiect de consultanță pe care Ministerul Sănătății l-a depus la DG Regio pentru finanțare, la sfârșitul lunii august, privind schimbarea modalității de plată a personalului medical. În funcție de rezultatele cercetării și pe baza mai multor scenarii se va vedea ce se potrivește mai bine sistemului românesc de sănătate.

”Este un proiect de consultanță care ar trebui să înceapă în 2022 și care privește o schimbare a modalității de plată a personalului medical, să avem o combinație între plata tarif orar și plata pe rezultat, astfel încât managerul să poată să facă un pic de diferență între medicii care performează și medicii care, să spunem, au mai puțin de muncă. (…) Am vrut, de fapt, să demarăm o cercetare, un studiu, prin care să vedem care sunt cele mai bune și eficiente modalități de salarizare la nivel european, pe de o parte, și pe de altă parte să vedem cum ar trebui să normăm personalul la nivelul țării astfel încât să fie o încărcătură eficientă a muncii, dar fără să pună în pericol sănătatea sau starea de confort a anagajatului”, a explicat fostul ministru al Sănătății.

”DG Regio, Direcția Regională Regio, are în fiecare an resurse pentru a finanța anumite studii la nivelul statelor member – sunt undeva la 20-30 de astfel de studii finanțate de DG Regio – iar noi am depus tocmai unul dintre aceste proiecte, ca să vedem cum ar trebui să facem salarizarea în sistemul sanitar astfel încât să nu există inechități și să existe mai degrabă a simulare a peformanței medicale. (…) Împreună cu Ministerul Muncii era vorba că se face reforma salarizării unitare și atunci noi am vrut să avem datele ca să mergem specific pe sistemul de sănătate, să nu mai pățim ca înainte, când s-au făcut câteva erori în această creștere a salariilor fără criterii de performanță pentru medici, ceea ce pe de o parte a dus la demotivarea celor buni, care rămân pe același nivel salarial, pe de altă parte la un câștig nemeritat al celor care nu lucrează și nu performează suficient”, a detaliat Ioana Mihăilă.

Arina TOTH