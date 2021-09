Investiții constante în sistemul de producție de 11 milioane de euro pentru o dezvoltare sustenabilă în domeniul avicol

Share



Oprea Avi Com este o companie ce-şi are originile în localitatea Crăiești din județul Mureș, și care a pornit cu o crescătorie de păsări cu aproape trei decenii în urmă. În prezent, compania care comercializează brandul “Puiul de Crăiești “este unul dintre cei mai importanți producători de carne de pui din Transilvania, estimând pentru anul în curs o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 16% comparativ cu anul trecut.

„Continuăm strategia de creștere și investim continuu în lanțul nostru de producție. Dorim să creștem și să ne consolidăm poziția în piața din Transilvania și să ne extindem treptat pe piața națională. Procesăm anual peste 6 milioane de păsări crescute integral în fermele proprii și sperăm să ajungem în cel mai scurt timp la 10 milioane de păsări comercializate la nivel național”, ne spune dl. Oprea Emanuel, Managing Director Oprea Avi Com.

Dintre investițiile majore menționăm investiția de 11 milioane de euro, din care 2,5 milioane atrase din fonduri europene, într-un abator cu o capacitate de 6.000 de capete pe oră, proiect finalizat în luna februarie a acestui an; investiții de 500.000 de euro pentru modernizarea și retehnologizarea unei ferme aflate în conservare, termenul de punere în funcțiune fiind luna noiembrie 2021 a acestui an, în vederea măririi capacității de creștere de pui de carne; Investiția de 8 milioane euro într-o fermă de creștere a rațelor. Prin acest proiect, producătorul dorește să crească 1 milion de rațe anual; Investiția în implementarea a două centrale fotovoltaice în fermele de pui de carne, până la finalul anului 2022, compania fiind preocupată de asigurarea independenței energetice a fermelor proprii.

Pe lângă facilități și infrastructură, compania investește și în noi modalități de prezentare a produselor. Anul viitor producătorul va intra pe piața de semipreparate și produse de tip ready-meal printr-un parteneriat strategic cu un partener specializat.

“Investițiile vor continua pe întreg lanțul de producție, urmărind să rămânem un sistem de producție integrat și independent”. Investim nu numai în dezvoltare, dar în primul rând în oameni. Suntem o mare familie care prețuiește responsabilitatea, onestitatea și tradiția. Iar familia noastră a ajuns la 380 de oameni, cu 39 de oameni mai mult decât în anul precedent. Și nu ne oprim aici”, a mai spus antreprenorul.

În prezent, compania și brandul propriu – Puiul de Crăiești și-au modernizat imaginea. Noul brand va fi vizibil în rafturi începând cu luna septembrie a acestui an. Compania dispune de o rețea formată din peste 30 de magazine localizate în principalele orașe ale Transilvaniei – acolo unde comercializează brandul propriu. Produsele sale sunt comercializate și în magazine de tip supermarket hyper-market în proporție de 30%, în comerțul tradițional în proporție de 10%, și în HoReCa în proporție de 25%. Pentru 2022 compania are în plan deschiderea a încă 5 unități, dar și remodelarea celor existente.

De-a lungul anilor, producătorul a crescut permanent – o creșterea controlată, realizată cu responsabilitate pentru asigurarea sănătății și bunăstării optime a păsărilor și implicit asigurarea și garantarea sănătății alimentare a consumatorilor. Compania pune dealtfel mare accent pe creșterea păsărilor cu grijă și oferă puilor o viață de calitate și o dietă sănătoasă lucru care are ca rezultat un pui mai sănătos pentru clienții lor. Oprea Avi Com a deschis în luna mai 2019, împreună cu doi parteneri, una dintre cele mai mari fabrici de amestecuri de furaje din Romånia, după o investiție de 15 milioane de euro. Fabrica are capacitatea de a produce peste 220.000 de tone de furaje pe an, atât pentru fermele proprii cât și pentru alți fermieri.

Compania Oprea Avi Com este o afacere de familie, prezentă pe piață de 27 de ani, care dispune de un proces integrat de producție format dintr-o fermă de reproducție, o stație de incubație, un abator, ferme de creștere a puilor de carne, o fabrică de nutrețuri combinate. Toate aceste facilități sunt echipate cu tehnologii de ultimă generație pentru a oferi un grad ridicat de siguranță alimentară clienților prin măsurile de biosecuritate adaptate constant. Puiul de Crăiești, brandul companiei Oprea Avi Com, reunește o gamă largă de sortimente de carne de pui, proaspătă și congelată.