Un nou proiect la Sângeorgiu de Mureș

Share



Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, a anunțat, recent, pe pagina sa de Facebook, depunerea unui nou proiect inițiat de autoritățile locale din Sângeorgiu de Mureș.

”Printre primele localități la nivel național (adică nr. 13 din multe sute) am reușit să depunem spre finanțare la Ministerul Mediului (AFM) un nou proiect inovativ care va avea ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și, evident, scăderea consumului de energie electrică, gaz, etc. Astfel, se va putea folosi inclusiv în clădirea Primăriei, soluții alternative de energie si gestionarea inteligentă a acesteia. De exemplu: folosirea pompelor de căldură care vor folosi energia captată din pământ cu ajutorul puțurilor forate la 120 metri adâncime, termoizolarea conform prescripțiilor ultimului audit energetic, schimbãtoare de căldură pentru sistemul de răcire etc. Sperăm să avem succes și în această mare competiție între instituțiile publice!”, a informat ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

(Redacția)