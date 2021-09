VIDEO: Nocturna Bibliotecilor, șansă de îmbogățire culturală

Share



Biblioteca Județeană Mureș împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, organizează vineri, 1 octombrie, un eveniment cultural dedicat cărții, iubitorilor de lectură, și nu numai.

”Locul unde cunoașterea întâlnește omul”

Curtea principală a Bibliotecii de pe strada George Enescu nr. 2 din Târgu Mureș va fi gătită de sărbătoare așteptându-i pe toți membrii comunității mureșene pentru a se bucura de activități pentru toate vârstele și toate poftele, de la copii, până la părinți și bunici.

„Nocturna Bibliotecilor este o inițiativă a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Este un eveniment anual, anul acesta fiind a 11-a ediție la nivel național, iar noi, Biblioteca Județeană Târgu Mureș, ne-am alăturat acestei inițiative organizând, în data de 1 octombrie, Nocturna Bibliotecilor la Târgu Mureș. La nivel național nocturna se desfășoară sub genericul „Biblioteca: spațiul coeziv al comunității”, noi am mai adăugat un mic slogan și anume „Biblioteca – locul unde cunoașterea întâlnește omul” și am încercat să organizăm o serie de evenimente prin care să implicăm membrii comunității mureșene astfel încât bilblioteca să fie percepută ca acel spațiu unde se poate întâmpla orice, și când spun orice ma refer la lucruri frumoase, care nu au neapărat legătură doar cu cartea”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Anca Matieș Precup, Șef Birou de Informare şi Relaţii Publice în cadrul Bibliotecii Județene Mureș.

Activități atractive

Doritorii vor putea participa la activități diferite ca: muzeopedagogie, atelier de public speaking pentru copii, adolescenți, părinți, atelier de croșetat, ateliere de lectură interactive, jocuri de societate, dar și jocuri ale copilăriei, atelier de împletit hârtie și altele.

Evenimentul central al zilei va fi „Bilbioteca vie”, unde diferite personalități importante ale orașului cum ar fi: Vizi Imre și Cristina Manoilă (promotori ai culturii locale mureșene), Carmina Cotfas (Miss Universe România 2021), Andrada Todea (psiholog), Liana Conțiu (nutriționis), Florentina Vary (teatrolog și istoric), Kovács Árpád Géza (atlet, salvator montan), se vor lăsa citite ”ca o carte deschisă.” Cititorii vor putea răsfoi apoi pagină de pagină prin intermediul întrebărilor directe, astfel încât la finalul întâlnirii toate cărțile vii să fie descoperite, iar informațiile primite să ajute la creionarea unui stil de viață potrivit fiecăruia.

”Oamenii-cărți” și ”vânătoare de cărți”

„Dacă tot am vorbit despre Biblioteca vie, să vorbim și despre „Biblioteca umană B-unicii” care este un proiect realizat în parteneriat cu Farmacia Socială și Căminul pentru persoane vârstnice din Târgu Mureș, un proiect pe care acum îl lansăm dar care va mai avea câteva ediții”, a mai adăugat Anca Matieș Precup.

Prin acest proiect, oricine poate împrumuta nu doar o carte, ci o poveste de viață. Dintre titlurile care pot fi împrumutate reamintim: ”Idila cu Anna Karenina”, ”Amintiri din copilărie”, ”Povestea porcului”, ”Prima victorie a lui Greuceanu”, ”Supraviețuitoarea”, ”Declarație de dragoste”, ”Frumoasa și bestia”, ”Manual de instalare, exploatare şi întreţinere a motoarelor electrice”, ”Jurnalul unui tata”, ”Iubirea sau gimnastica”, ”Căpitan la 15 ani” și ”Dor de casă”. Persoanele interesate se pot înscrie pe site-ul www.farmaciasociala.ro și vor primi un telefon în perioada 1-2 octombrie 2021.

O altă activitate în premieră este „Vânătoarea de cărți”, unde participanții vor putea intra într-un concurs de orientare în bibliotecă ce presupune o probă contra-cronometru de descoperire folosind doar o lanternă și instinctele cele mai puternice.

„Încercăm să subliniem faptul că biblioteca este spațiul unde oamenii își pot găsi împlinirea, în orice tip de acțiuni care au legătură cu cultura. Cărțile se pot scoate de pe raft pentru a le citi, dar mai putem, inspirați din ele, să realizăm astfel de proiecte”, a completat Anca Matieș Precup.

Spicuiri din programul evenimentului:

– ”Muzeopedagogie la Bibliotheca Telekiana”, Biblioteca ”Teleki-Bolyai”, intervalul orar 13.00 – 14.00.

– ”Public speaking” – tips & tricks workshop cu actorul Costin Găvază, Sala de lectură ”Mihai Eminescu”, intervalul orar 13.00 – 14.00.

– ”Knitting time” – ore de croșetat, American Corner, intervalul orar 13.30 – 15.30.

– ”Maria și Maia ne citesc și ne învață să recreăm personajele”, Curtea Bibliotecii, intervalul orar 15.00 – 16.00.

– ”Mesedélután”- după-amiază de poveste, Biblioteca Copiilor, începând cu ora 16.00.

– ”Társasjáték Klub” – club de jocuri de societate, Sala de Lectură Publicații Periodice (fostul Hotel Parc, strada Primăriei nr.2), intervalul orar 16.30 – 18.00.

– ”Biblioteca Vie” – oameni și experiențe care pot deveni oricând subiecte de carte, Sala de lectură Fond Documentar (etaj 3, sediul Central), intervalul orar 18.00 – 20.00.

– ”Atelier de împletituri din hârtie”, Sala de Lectură Publicații Periodice (fostul Hotel Parc, strada Primăriei nr. 2), începând cu ora18.00.

– ”Seară de poveste”, Biblioteca Copiilor, începând cu ora 18.30.

– Reconstrucție istorică Asociația Milites Marisensis: Demonstrație. Retragere cu torte, Curtea Bibliotecii, începând cu ora 20.00.

– ”Vânătoarea nocturnă… de cărți” – Concurs de orientare în bibliotecă, Secția Împrumut Literatură Adulți, intervalul orar 20.00 – 21.15.

– Tur ghidat al sediului central, orele 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

– ”Biblioteca Umană B-unicii” – Șansa de a cunoaște persoane pe care în mod normal nu le-ai cunoaște, prin intermediul unui apel telefonic. Detalii despre înscriere și participare, pe www.farmaciasociala.ro.

Mălina MORARU