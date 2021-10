Recuperare și îngrijire ca acasă, la Centrul Rezidențial ”Sorel & Sorela”

Share



Începând de vineri, 1 octombrie, Centrul Rezidențial ”Sorel & Sorela” din comuna Sângeorgiu de Mureș își va începe activitatea în sprijinul persoanelor vârstnice și al pacienților cu diverse patologii care necesită recuperare medicală. Așezământul va funcționa într-o locație impunătoare, cu etaj, aflată pe strada Băilor nr. 7, închiriată, caracterizată printr-un anturaj liniștit, condiții hoteliere excelente, similare cu cele de acasă, și nu în ultimul rând prin empatia și profesionalismul echipei de îngrijire și recuperare, coordonată de Marinela Gomboș, președintele Fundației Rheum-Care, una din puținele organizații non-guvernamentale din județul Mureș, recunoscută pentru gama variată de servicii socio-medicale de calitate pe care o asigură, cu peste 2.500 de beneficiari noi anual.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați cititorilor Zi de Zi.

Marinela Gomboș: Peste câteva luni împlinesc vârsta de 58 de ani. Lucrez în domeniul socio-medical de 41 de ani. Am acumulat o experiență vastă și pe lângă această experiență am reușit să observ, în timp, toate nevoile unui beneficiar, în special ale beneficiarilor cu vârste înaintate. Este un vis de-al meu. În anul 2000 am început să conduc Fundația Rheum-Care ca și președinte. Am încercat să dezvolt pe lângă serviciile de recuperare și servicii de cazare cu recuperare. În urmă cu opt ani, am câștigat un proiect prin Ministerul Muncii prin care mi-am atins unul din visele mele, și anume să construiesc un așa-zis Centru de recuperare de tip spital sau cazare. Construind acest Centru am acumulat foarte mulți beneficiari care au avut nevoie de serviciile noastre socio-medicale. Pe lângă faptul că ei aveau nevoie de îngrijire 24 de ore din 24 de ore, aveau nevoie și de servicii medicale.

Rep.: Astfel s-a născut ideea înființării Centrului ”Sorel & Sorela”?

M.G.: Când ai o dorință, un vis de realizat, ai nevoie de ambiție și curaj. Dacă nu ai aceste două calități, nu știi să lupți pentru ceea ce îți dorești, însă nu ar trebui să ne dorim ceea ce știm că nu putem avea sau realiza. Uneori, mai sunt și limite, dar limitele le putem stabili și noi. Când ne dăm bătuți, o facem fie pentru că suntem descurajați de alții, fie renunțăm când dăm de greu. Să ai un Centru de recuperare sau să conduci un Cămin pentru vârstnici nu e greu, e foarte greu. Ceea ce trebuie să ai în primul rând este dragostea de oameni, să ai suflet, ca să poți să conduci astfel de activități. Am ajuns după o perioadă să ne plafonăm, având în vedere că numărul de atacuri vasculare cerebrale, de fracturi de col femural, de patologii neurologice, ortopedice, reumatice, sunt în număr foarte mare, având în vedere că lipsesc cu desăvârșire unitățile de stat de recuperare medicală care nu știu de ce au fost desființate – dar știu sigur că cel care a propus acest lucru sigur nu a avut o mamă, n-a avut un frate care să sufere un AVC și să trebuiască să îl îngrijească. Toți acești oameni, chiar din secțiile de ATI, de Neurologie, trebuie să fie supravegheați medical. Noi, la Rheum-Care, cu asta ne-am ocupat și cu asta ne ocupăm. În schimb, deloc de neglijat sunt și greutățile pe care le întâmpină aparținătorii acestor bolnavi, care de foarte multe ori efectiv nu au ce să facă cu ei acasă. Având locuri de muncă, au de luat o decizie foarte dificilă. Atunci m-am decis să închiriez un spațiu în care am înființat o asociație, ”Sorel & Sorela”, ca să completez aceste nevoi ale bolnavilor și ale beneficiarilor după tratamentele de recuperare, când ajungem în stadiul de a-i pune pe picioare, să îi mutăm într-un Centru de îngrijire, unde cu activitățile apropiate ale unui Centru de recuperare să continuăm activitățile de care acești oameni au nevoie.

Rep.: Când va demara activitatea și ce fel de servicii veți oferi rezidenților?

M.G.: Activitatea va începe din data de 1 octombrie. În total, zece bolnavi de la Rheum-Care vor fi mutați în această locație. Acești beneficiari vor fi cazați pe o perioadă nedeterminată. Oamenii vor avea parte nu numai de servicii medicale și de îngrijire, ci și de activități care aduc liniște, fericire și bineînțeles care să îi facă să se simtă ca acasă. Vom oferi servicii de consultații de specialitate, cu medic de familie, medic de recuperare medicală, terapie ocupațională, kinetoterapie, consiliere psihologică, prin care vom încerca să menținem un stil de viață activ și independent pentru aceste persoane.

Rep.: Pe ce echipă vă bazați?

M.G.: Echipa cu care o să lucrăm la Centrul Rezidențial ”Sorel & Sorela” a fost instruită la Rheum-Care. Ne ocupăm de două luni de recrutarea personalului care o să lucreze la ”Sorel & Sorela”. A fost greu deoarece au fost persoane care au renunțat în perioada de probă, din cauza dificultății acestui tip de activitate.

Rep.: Ce capacitate are Centrul?

M.G.: 30 de locuri. 10 locuri sunt deja ocupate, și avem și alte cereri în acest sens, chiar și de la familii care au pacienți în alte centre și sunt nemulțumite de ce li se oferă.

Rep.: Ce ne puteți spune despre costurile pe care beneficiarii și familiile rezidenților trebuie să le achite?

M.G.: Mă doare sufletul când trebuie să spun că după calculele făcute în funcție de costurile de personal, de îngrijire, de funcționare și de hrană tariful lunar ajunge la 4.000 de lei per beneficiar.

Rep.: Ce soluții vedeți pentru co-finanțarea acestor servicii, având în vedere că nu toată lumea își permite asemenea tarife?

M.G.: Cel mai important lucru ar fi ca autoritățile locale să sprijine cât de cât aceste centre pentru că de fapt nu este datoria unei unități private să asigure aceste servicii, pentru că eu așa consider, sincer, din moment ce omul respectiv trebuie să plătească, că e un business. Ar trebui să privim ce se întâmplă aici mai presus de un business, însă momentan suntem încorsetați în niște costuri de funcționare. Nu toată lumea își permite să plătească aceste servicii, nu toată lumea are copii. Dar noi avem costuri. Și atunci acești bolnavi, oameni care au muncit o viață și au plătit o viață contribuții, taxe și impozote la stat, rămân fără suport.

Rep.: Vă dorim mult succes și multă sănătate în activitatea dumneavoastră!

A consemnat Alex TOTH