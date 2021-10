Vezi cine a depus oferte pentru finalizarea lotului Chețani – Câmpia Turzii

Share



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit trei oferte la licitația pentru finalizarea lotului Chețani – Câmpia Turzii din Autostrada Transilvania (A3). Acest lot a fost relicitat după rezilierea contractului cu firma Straco, la inițiativa fostului ministru Cătălin Drulă.

”La începutul anului am găsit acest sector de drum rapid complet blocat, cu 1% avans în ultimele 5 luni, aflat la un stadiu de sub 40% după 4 ani de lucrări, în condițiile unui termen contractul de 16 luni. Constructorul era în insolvență, iar subcontractorii și furnizorii erau neplătiți de luni de zile. Am spus atunci că nu mai pot tolera această situație și am susținut 100% decizia Companiei de Drumuri de a rezilia contractul și de a relicita finalizarea lucrărilor pe baze mult mai solide, cu un nou constructor profesionist, care să termine proiectul la timp.”, a menționat Drulă pe pagina s-a oficială. Contractul pentru segmentul de autostradă Câmpia Turcii – Chețani a fost licitat și atribuit în 2015. Lucrările au început în 2016 și ar fi trebuit să se încheie într-un an. În 2021 ajunseseră la doar 40%.

Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici: Asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL – ALPENSIDE SRL – EXPLAN SRL, Asocierea DRUM ASFALT SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS SA – TRAMECO SA – DRUMURI BIHOR SA, Asocierea STRABAG SRL – GEIGER TRANSILVANIA SRL.

Valoarea estimată a contractului este de 383,44 milioane de lei fără TVA pentru cei aproximativ 15,7 km, iar durata de realizare este de 21 de luni, din care 3 luni pentru perioada de proiectare și 18 luni pentru execuția lucrărilor.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)a lansat pe 20 iunie licitație pentru proiectarea și execuția lotului Chețani – Câmpia Turzii, după rezilierea contractului cu Straco.

Durata contractului relicitat de CNAIR este de 81 de luni și cuprinde: 3 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor. Durata contractului de lucrări poate varia în funcție de perioada de garanție a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câștigător.