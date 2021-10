Medicul fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, îndemn pentru vaccinarea anti COVID cu a treia doză

Share



Efectele adverse ale vaccinului anti COVID sunt mult mai ușoare decât simptomatologia dată de infecția cu virusul SARS-Cov-2, motiv pentru care Herman Berkovits, medicul fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, recomandă vaccinarea, inclusiv cu doza trei a vaccinului, la fel cum se procedează și în Israel. Medicul a avut o intervenție în cadrul conferinței ”Mediul de afaceri în sprijinul sistemului medical”.

Evenimentul a avut loc pe data de 28 septembrie, la Castelul Teleki din Dumbrăvioara, și a fost organizat de Fundația CardioLider și Clubul de Afaceri NATO Mureș, în parteneriat cu Fundația Benedek-Teleki. Herman Berkovits a vorbit în cadrul intervenției sale online despre valul patru al pandemiei în Israel, despre vaccinare, dar și despre recomandări pentru cetățenii români.

”În Israel a început vaccinarea acum aproximativ 9 luni cu vaccinul de la Pfizer. 6 milioane de vaccinuri s-au dat pentru prima dată. Cu a doua doză au fost 5.600.000 de vaccinuri. Deja de două luni a început vaccinarea cu a treia doză și s-au vaccinat 3.200.000 de oameni. Din păcate, vaccinul a ajutat șase luni de zile, după care a apărut această variană Delta și la noi în Israel a fost foarte contagioasă. Dacă în lunile aprilie, mai, iunie au fost aproape zero pacienți, din luna iulie vedem deja un număr foarte mare de bolnavi, s-a apropiat de 10.000 – 11.000 de bolnavi în fiecare zi, iar în zilele astea sunt 3000 – 4000 de bolnavi. Se fac foarte multe teste la noi, undeva la 100.000 – 150.000 de teste, dar, din păcate, avem foarte mulți bolnavi grav, care sunt pe aparate. Dintre acești bolnavi grav 90% nu au fost vaccinați, dar sunt și care au fost vaccinați de două ori”, a precizat Herman Berkovits. Potrivit acestuia, cantitatea de anticorpi a început să scadă după o jumătate de an motiv pentru care unii pacienți au ajuns chiar și la zero anticorpi, ceea ce îi face susceptibili de a se infecta. Acesta este motivul pentru care s-a început vaccinarea cu doza a treia.

”A doua doză de vaccin a avut efect în jur de șase luni, după această perioadă cantitatea de anticorpi a scăzut atât de mult încât cei care au fost vaccinați de două ori s-au îmbolnăvit deși au primit cele două doze de vaccin. Sunt foarte mulți cu forme ușoare, medii, dar sunt și unii cu forme grele, și am avut si câțiva morți, nu mulți. A fost cuprins un studiu, cu 1.100.000 de persoane, au murit 15 persoane dintre cele vaccinate de două ori, foarte puțini, dar totuși au murit. Acesta este și motivul pentru care la noi a început de două luni vaccinarea cu cea de a treia doză a vaccinului. Și eu și toată familia mea ne-am vaccinat cu a treia doză. Este importantă a treia doză de vaccin care să sperăm că va ține mai mult de șase luni. Eu am primit vaccinul acum două luni și peste patru luni voi știi dacă această doză de vaccin ajută sau nu”, a adăugat Herman Berkovits.

În ceea ce privește copiii, medicul a vorbit și despre faptul că în Israel s-au îmbolnăvit foarte mulți copii mai ales de când a început școala, aceștia putând să îmbolnăvească la rândul lor adulții. Totodată, în Israel vaccinarea copiilor are loc de la vârsta de 12 ani.

Îndemn pentru vaccinare

Herman Berkovits îndeamnă românii și nu numai să se vaccineze, efectele adverse ale vaccinului fiind mult mai ușoare decât simptomele date de infecție. ”Aceste efecte sunt mult mai ușoare decât boala, care este o boală groaznică, iar cei care se împotrivesc vaccinului habar nu au sau nu vor să știe cât de groaznică este această boală sau că o faci în formă care poate să afecteze ficatul, rinichii plămânii, inima și așa mai departe. (…) Prietenii mei din România mă sună dacă să primească a treia doză de vaccin sau nu. Eu, desigur, îndrum pe toată lumea să primească vaccinul. Acest vaccin este deja de 10 luni în Israel și nu s-au văzut efecte secundare deosebite. Sunt efecte secundare ușoare, sunt unii care au și reacții adverse mai severe, dar aceste efecte secundare sunt mult mai ușoare decât boala. Mesajul meu este să faceți mai bine vaccinul decât să fiți bolnavi, vaccinul poate să facă efecte secundare câteva zile, boala poate să te afecteze toată viața, poate fi boală cronică de COVID. Chiar pentru tineri este mai greu să rămâi cu o boală cronică cu tot felul de efecte secundare”, a conchis medicul Herman Berkovits.

Text: Arina TOTH

Foto: Inquam