FOTO: Un debut de bun augur, cu Ioana Pârvulescu: ”Scriitori la școală 2021”

Ioana Pârvulescu a inaugurat seria de evenimente din cadrul proiectului ”Scriitori la școală 2021” pe 30 septembrie, la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, la trei clase, ale profesoarelor Maria Kozak și Raluca Marian. În plus, apreciata scriitoare a făcut o scurtă vizită surpriză unor elevi de clasa a V-a care tocmai studiau textul „Prietenul meu“, scris special de Ioana Pârvulescu pentru a fi inclus în manual. Întâlnirile au fost însuflețite și prietenoase, nelipsind spontaneitatea și întrebările elevilor.

Carte versus tehnologie

Dario Huțanu, elev în clasa a X-a E, a întrebat-o pe Ioana Pârvulescu dacă crede că tehnologia va înlocui cartea în format tipărit. „Răspunsul a fost nu, pentru că ea crede în divinitatea cărții, dacă pot să spun așa. Apoi, am întrebat-o dacă crede că omul are un element care rămâne pe parcursul existenței sale indiferent ce se întâmplă. Răspunsul a fost: da, pe scurt.“ Dario este de acord cu răspunsul primit la a doua întrebare. „Dar, la prima întrebare, consider că tehnologia evoluează din ce în ce mai mult și începe oarecum să egaleze clasica lectură. Tehnologia oferă și un suport vizual, mai compact, și e important pentru că atenția oamenilor scade din ce în ce mai mult – asta am și evidențiat când i-am pus întrebările. Cartea rămâne la fel de puternică și învățăturile pe care le extragem prin lectura clasică au avantajul de a rămâne mai mult timp în mintea noastră“, crede elevul.

„Sunt foarte bucuroasă că am inaugurat proiectul ”Scriitori la școală.” Fără îndoială că infuzia aceasta de copilărie, de inocență, ca să fim în ton cu ce am scris, și de tinerețe, face bine oricărui scriitor. Sper din toată inima că le-a făcut bine și elevilor. Ei au nevoie să vadă că scriitorii sunt oameni, la fel ca ei, ca părinții lor, la fel ca orice alt om. Și să vadă că scriitorii nu sunt statui, mai ales asta. În general, m-am luptat de-a lungul vieții cu ideea de încremenire în statuie. Îmi place să umanizez statuile și în nici un caz nu aș vrea ca elevii să creadă că scriitori contemporani nu există, că toți scriitorii sunt morți”, a declarat Ioana Pârvulescu.

Scriitorul, un om cu emoții

În final, scriitoarea a subliniat importanța continuității proiectului: „Fiecare scriitor are felul lui de a fi și, prin asta, lucrurile vor varia de la sine, dar, în general, în România, lipsește continuitatea. (…) Eu vă doresc sprijin, mai ales financiar, pentru că până la urmă și despre asta e vorba, orice ar fi – e nevoie. Scriitorii cred că vor răspunde la acest proiect, pentru că este ceva frumos, iar întâlnirea cu elevii face întotdeauna plăcere.“

„A fost o întâlnire inedită, am avut ocazia să o cunoaștem pe Ioana Pârvulescu, o scriitoare care, pe mine cel puțin, m-a impresionat prin calmul ei și prin modul în care ne-a vorbit. (…) Chiar mă bucur că am participat la o astfel de întâlnire deoarece până acum nu am avut ocazia să cunosc un scriitor în persoană. Tineretul din ziua de azi consideră scriitorii niște persoane care doar au scris și n-au trăit, dar scriitorii sunt oameni care și trăiesc și am văzut că sunt doar niște oameni obișnuiți care văd viața cu alți ochi, mai artistic“, ne-a spus Tudor Cerghizan, elev în clasa a XI-a C.

Profesoara de limba și literatura română Raluca Marian a evidențiat faptul că fiecare întâlnire a elevilor săi cu scriitorii invitați în cadrul proiectului a fost diferită: „Cea de anul trecut, cu Radu Vancu, a fost puțin atipică, fiind online. Acum a fost emoția întâlnirii fizice. Cred că întâlnirea chiar în sala de clasă are un alt impact. (…) Mai ales faptul acesta că întâlnești un scriitor, în carne și oase, e în fața ta, zâmbește, e nonșalant, e normal… Normalitatea aceasta vreau să cred că îi va apropia de cărți. (…) „Scriitorul“ s-a transformat într-un om. Un om cu emoții, care trăiește, poate puțin mai intens decât ceilalți, și care apoi transferă în cărți viața aceasta trăită. Vreau să cred că cea mai importantă lecție pe care elevii au primit-o astăzi, dar și eu totodată, a fost faptul că nu trebuie neapărat să învățăm ceva din cărți, ci faptul că trebuie să le citim cu bucurie. Întrebarea standard pe care o punem după ce recomandăm o carte la clasă este ce ai învățat din ea, dar poate mai potrivit ar fi să întrebăm: ți-a adus bucurie lectura, care a fost emoția pe care ți-a declanșat-o?“.

György Alida, următoarea invitată

Simon Márton, Dan Coman, Láng Zsolt, Alina Nelega, Robert Gabriel Elekes, György Alida și Horia Marchean vor susține ore de literatură pentru elevi de la Liceul Vocațional de Arte, Colegiul Național „Unirea”, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” și de la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”. Fiecare scriitor se va întâlni cu elevi din cel puțin trei clase ale unui liceu, în timpul orelor de română sau maghiară.

Joi, 7 octombrie, este rândul scriitoarei György Alida să viziteze Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” la clase ale doamnei profesoare Brandner Judit Emőke.

În cadrul primelor trei ediții ale proiectului, Asociația Podium, cu ajutorul a peste 20 de profesoare și profesori, a organizat întâlniri cu 23 de scriitori și scriitoare la care au participat peste 1600 de elevi.

Proiectul ”Scriitori la școală” este cofinanțat de Primăria Municipiului Târgu Mureș, în urma concursului pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Sponsorul principal al ediției din 2021 este compania Reea. Desfășurarea proiectului poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Asociației Podium: https://www.facebook.com/AsociatiaPodium/.

(Redacția)