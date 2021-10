VIDEO, FOTO: Mișcare,sănătate și bucurie, în Piațeta Libertății din Reghin

Share



Printre promotorii mișcării în municipiul Reghin se află și Adina Ința, instructor internațional de Kangoo Jumps, coordonatorul Kangoo Club Reghin. Nu a fost locație în Reghin unde reprezentanții acestui club în frunte cu Adina să nu facă o demonstrație, atât pentru deliciul publicului dar mai ales pentru promovarea mișcării și traiului sănătos. Ultima locație bifată a fost Piațeta Libertății care a găzduit sâmbătă, 2 octombrie prima ediție a evenimentuluii ”Euforie pe ghete by Adina Ința”

Adina Ința: „Mă pot declara mulțumită de tot ce s-a întâmplat”

Evenimentul s-a bucurat de prezența instructorilor de Kangoo Jumps din Alba Iulia: Elena Bujor Bartha, Turda: Cristina Drăgoiu, Bistrița: Fabiola Mureșan, Sovata: Edit Biro, Toplița: Ana Maria Cora Cotfas, Miercurea Ciuc: Ramona Grunesz, Gherla: Chiș Carla Marissa, Timișoara: David Monica, precum și Kinga Sebestyen – CEO Kangoo Jumps România, cea care a introdus acest sport în România.

„Euforie pe ghete by Adina Ința s-a aflat la prima ediție, fiind cel mai amplu eveniment de când facem Kangoo Jumps la Reghin. L-am organizat în aer liber, spre bucuria noastră am avut parte și de o vreme foarte frumoasă. Am spus că este la prima ediție, dar intenția noastră este ca acest eveniment să fie organizat anual de acum încolo. Ne-am bucurat de prezența multor instructori din țară, din Timișoara, Oradea, Miercurea Ciuc, Sovata, Bistrița, Toplița, Tîrgu Mureș, Turda. Am fost extrem de plăcut surprinsă să văd cât de mulți instructor s-au mobilizat și au luat parte la acest eveniment eveniment minunat. Ca și noutate, profitând și de vremea frumoasă, am alergat pe ghetele de Kangoo Jumps alături de toți cursanții care au participat la eveniment. A fost un cros de doi kilometri, iar la final am avut o tombolă cu premii foarte frumoase. Nu au lipsit demonstrațiile oferite de Kangoo Club Reghin, chiar în deschiderea evenimentului, iar la final Kangoo Club Turda ne-a încântat cu o demonstrație. Evenimentul a mai cuprins un seminar de nutriție susținut de Fabiola Mureșan, instructor international de Kangoo Jumps din Bistrița. Tot ce s-a întâmplat la Reghin, în Piațeta Libertății a fost ceva extraordinar, mișcare, informații importante despre o alimentație sănătoasă, au fost și mici gustări oferite de sponsori cărora le mulțumesc, precum și tuturor celor care au contribuit la promovarea și organizarea acestui eveniment. La final mă pot declara mulțumită de tot ce s-a întâmplat aici la Reghin”, a declarat pentru Zi de zi, Adina Ința, instructor intermațional de Kangoo Jumps, organizatorul evenimentului.

Kinga Sebestyen, promotorul Kangoo Jumps în România

Invitatul special al evenimentului găzduit de Piațeta Libertății din Reghin a fost Kinga Sebestyen, de numele căreia se leagă apariția Kangoo Jumps în România.

„În 2008 am făcut cunoștiință cu acest sport minunat în Ungaria. Mentorul meu a fost Hornyák Ádám care din păcate a murit într-un accident. El a făcut o clasă de Kangoo Jumps în Ungaria, brand care s-a născut în Spania. Domnia sa a introdus exercițiile de aerobic pe ghetele de Kangoo Jumps. Prima dată am practicat acest sport ca și hobby, după care lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase. De profesie sunt educatoare, am terminat sport și kineto dar, după ce am început să fac Kangoo Jumps, acest sport a devenit practic stilul meu de viață. Nu aș putea trăi fără să-mi pun ghetele în picioare, pentru mine Kangoo Jumps reprezintă o terapie, are grijă de sănătatea mea, de tinerețea mea. Nu m-am îngrășat niciodată datorită ghetelor, mai mult de atât, am făcut din asta și un business. Am cinci țări în care fac distribuție, România, Bulgaria, Serbia, Suedia, Croația. Am mii de instructori frumoși, pentru mine toți reprezintă o familie, sunt ca și copiii mei. Pot spune că am introdus pentru prima data în România acest sport. Prima data la Miecurea Ciuc, apoi la București și alte orașe. În prezent, peste tot în țară am instructor care au deschis săli unde se poate practica acest minunat sport. Este extrem de important, cum e cazul Reghinului, să existe un instructor autorizat, cu licență, cum este Adina Ința de exemplu. Este o persoană extraordinară, o motivație pentru tot orașul pentru a face mișcare, cu precădere Kangoo Jumps. De opt ani de zile face ca oamenii din Reghin să se simtă bine, să fie sănătoși. Mă bucur de ea, sunt extrem de mândră de tot ce face aici la Reghin”, ne-a declarat Kinga Sebestyen – CEO Kangoo Jumps România.

Kangoo Jumps, sport și sănătate

Prezența instructorilor internaționali de Kangoo Jumps la Reghin a fost una mai mult decât grăitoare în ce privește promovarea Kangoo Jumps, o „familie nemaipomenită” după cum spune Kinga Sebestyen.

„Fiind pandemie, mă bucur extrem de mult că lumea e foarte deschisă la sport, la mișcare. La noi la Kangoo Jumps este foarte important și foarte vizibil antrenamentul pe ghete. Dacă ne antrenăm de două trei ori pe săptămână deja se vede pe musculatură. Ardem cu 80 % mai multe calorii decât în alte sporturi având ghetele în picioare, fiecare cu o greutate de două kilograme. Musculatura lucrează foarte repede și foarte frumos, ne ține în formă, ardem grăsimile, și nu în ultimul rând imunizarea care este extrem de importantă. Cu mândrie pot să spun că niciun instructor din echipa mea nu s-a îmbolnăvit de Covid datorită exercițiilor, cardio și pe ghete. Noi nu ne-am oprit nici în pandemie, am ținut ore online. La Reghin am reușit să ne adunăm, oamenii deja ne cereau să ne întâlnim în aer liber, plus că și vremea a fost una extraordinară. Pot spune că suntem o familie nemaipomenită, au participat instructori din zece orașe ale țării, practic am asimțit împreună această euforie care exsită în familia Kangoo Jumps. A fost un antrenament frumos pe care îl recomand tuturor celor care încă nu au încercat acest sport”, a precizat Kinga Sebestyen.

Cea mai mare oră de Kangoo Jumps din istorie

De numele Kinga Sebestyen se leagă și un record inedit stabilit în urmă cu doi ani la Oradea, respectiv ”Cea mai mare oră de Kangoo Jumps” din istorie, record omologat de Guiness Book.

„În 2019, pe 13 octombrie, în Piața Unirii din Oradea, România a intrat în Cartea Recordurilor. Am făcut atunci cea mai mare oră de Kangoo Jumps din lume la care au participat 2.000 de persoane. Au fost prezenți reprezentanții Guiness Book la Oradea pentru a putea valida acest record. Lumea trebuia să fie în mișcare timp de 30 de minute. Am fost monitorizați de către cei de la Guiness Book, toată lumea trebuia să rămână în picioare. Astfel, din 2000 am terminat ora cu 1.650 de persoane în picioare, fapt ce ne-a plasat în Cartea Recordurilor. Oricine care intră pe site-ul Guinness World Records găsește cea mai mare oră de Kangoo Jumps care, spre mândria noastră a avut loc în România, la Oradea”, a subliniat Kinga Sebestyen.

Alin ZAHARIE