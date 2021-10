VIDEO: Omagiu adus viorii, la Reghin

Share



Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit joi, 30 septembrie, prima ediție a Festivalului „Vioara fermecată”, eveniment organizat de Asociația Culturală ”Pe Mureș și pe Târnavă” cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, Primăriei municipiului Reghin și Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Potrivit organizatorilor, evenimentul s-a dorit a fi un omagiu adus reginei instrumentelor muzicale de către violoniștii reghineni și invitații lor speciali.

„De ce un festival al viorii la Reghin? Știm cu toții că Reghinul este denumit și ”Orașul viorilor”. În momentul redactării fiecărui artist sau instrumentist prezent în acest festival am constatat că, desi vin din multe colțuri ale țării, sunt fie născuți aici la Reghin, fie plecați de aici, fie au origini în aceste locuri, Reghin, Valea Beicii, Valea Mureșului Superior. Vorbim de un festival al viorii la Reghin pentru că, dincolo de acești minunați instrumentiști care au ajuns la o notorietate remarcabilă în țară și peste hotare, Reghinul se poate mândri cu numeroși lutieri. Unul dintre aceștia, Dumitru Pop are amenajată în festival și o frumoasă expoziție cu instrumentele care le produce în atelierul său”, a precizat Iulian Praja, prezentatorul spectacolului.

Expoziția de instrumente amenajată în cadrul festivalului a avut rolul de a familiariza privitorul cu acest minunat instrument care și-a găsit la Reghin o frumoasă și binemeritată casă.

„Am prezentat în acestă expozție viori, viole, violoncei și contrabași, instrumente făcute în atelierul propriu. Am lucrat aproape zece ani la fabrica Hora SA, iar de 25 de ani am decis să merg pe cont propriu. Nu sunt singur, am ajutoare de nădejde, Cristi, Gyozo, soția, una dintre fiice, câteodată ambele care mă ajută, alături de care avem o producție de instrumente muzicale. Cerință există, în special în afară, în Germania, Franța, America, Cehia, Turcia, inclusiv în țări precum Japonia sau China. În ce mă privește, cerințele mai mari sunt la violocei și contrabași. Este și la viori, dar plăcerea mea cea mare este de a produce contrabași”, a declarat Dumitru Pop, lutier din Reghin.

Alături de invitații speciali ai serii, Ștefan Cigu și Matilda Pascal Cojocărița, Liviu Buțiu și Antonela Ferche Buțiu, Alexandru Opal și Roxana Reche, Ciprian și Mihaela Istrate, au încântat asistența violoniștii reghineni, Zoly Bambo, Marcel Râmba, Ioan Conțiu și Paul Butiurcă. Un moment special a fost prezența în premieră pe scena Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin a Ansamblului de tineri ceterași „Roata Stelelor” din comuna Chiheru de Jos coordonat de maestrul Puiu Râmba.

Alin ZAHARIE