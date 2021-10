Club nou de Taekwondo la Târgu Mureș

Share



„Sportul de învață să câștigi și să pierzi cu capul sus”

Așa tânăr plin de zel nu mi-a fost dat să văd de multă vreme, flacără vie, ambiție, credință și înțelepciune. Fost sportiv de mare performanță, actual antrenor de taekwondo , profesor de educație fizică și profesor de atletism la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Târgu Mureș cu nota 10 la licență, masterand, si numai 22 de ani și frumos, dar peste toate aceste calități primează dorința lui de a aduce plus valoare sportului, de a da, nu de a lua. Norbert Nagy-Adorjani, acumulând o experiență bogată pe care vrea să o împărtășească și altora, a înființat un club Exigent Taekwondo, pentru copii de minim 6 ani.

Reporter: Când au început și unde se țin antrenamentele?

Norbert Nagy-Adorjani: Începând cu data de 4 octombrie, antrenamentele se țin în sala de sport din Școala Gimnazială Nicoale Bălcescu, 3 zile pe săptămână, luni, miercuri și vineri, de la ora 16,00-17.30. Alături de mine antrenează colega mea Kamelia Orza, mare sportiv de perfomanță, câștigătoare a mai multe medalii la Campionate Naționale. Așteptăm copiii să se înscrie, sportul, alături de simplele exerciții fizice și de educația fizică, ajută la o dezvoltare armonioasă, atât în plan fizic, cât și psihic, bineînțeles, atâta timp cât e efectuat sub îndrumare de specialitate, cu corectitudine și sub forma unui program bine stabilit și pus la punct.

Reporter: Ce calități dezvoltă copilului acest sport?

Norbert Nagy-Adorjani : Ca orice sport, se lucrează la calitățile motrice de bază, respectiv viteză, forță, rezistență, îndemânare. Din punctul meu de vedere, forța reprezintă baza celorlalte calități, dar un rol foarte important au și mobilitatea și echilibrul. Sportul dezvoltă deprinderile motrice de bază, alergarea, mersul, mișcarea pe sol, capacitatea de coordonare, noi avem o poziție specifică de bază, un stând-depărtat mai mare, cu pieptul orientat în lateral și privirea spre adversar, o poziție mai rigidă, practic, cu care e mai greu să ne mișcăm, abia apoi se învață loviturile de bază, de la simplu la greu și foarte greu, partea tehnică e complexă.

Reporter: În cât timp apar rezultate?

Norbert Nagy-Adorjani: Rezultatele nu sunt imediate, este necesară o perioada îndelungată de timp deoarece primează dezvoltarea tehnicii şi a procedeelor care şi ele necesită o perioada destul de mare şi nu pot fi neglijate.

Reporter: Ai practicat sportul de performanță?

Norbert Nagy-Adorjani: Da, practic acest sport de la 8 ani, sunt multiplu campion național, am participat la campionate europene dar… atât am reușit. Si spun asta pentru că, în sportul de performanță rezultatele mari apar pe plan internațional, ori aici nu am rezultate foarte deosebite, nu vreau să se înțeleagă că mă dau mare zmeu, iar realitatea este cu totul alta. Sunt bune și aceste realizări, un an bun a fost și 2015, am câștigat două meciuri la campionatul european și am ajuns să mă lupt pentru medalie la Sofia open, o competiție ce punctează rankingul mondial.

Reporter: Mai antrenezi și alți sportivi?

Norbert Nagy-Adorjani: Antrenez în particular două sportive de mare perfomanță, cele două sunt la un nivel foarte înalt, cu mare potențial, și m-am simțit onorat când mi s-a propus acest lucru.

Reporter: Anul viitor te gândești să duci grupa și în cantonamente?

Norbert Nagy-Adorjani: Cu siguranță, într-o săptămână de cantonament, progresele sunt cât în două luni.

Reporter: Când ai fost ultima oară în cantonament?

Norbert Nagy-Adorjani: Acum o lună de zile, în Croația, o experiență cu totul deosebită, unde am avut plăcerea să lucrez cu un dublu campion mondial și locul III la Olimpiadă, Yousef Karami, din Iran. Un om deschis, generos, care mi-a dat câteva sfaturi și chiar mi-a împărtășit câteva amănunte care fac diferența între campion și locul II, mi-a dat ultima piesă din puzzle de care aveam nevoie pentru a mă desăvârși, am legat o relație de prietenie cu el, ceea ce mă bucură foarte mult, performanța sa genială a uimit pe toată lumea de-a lungul timpului.

Reporter: Ce te-a ajutat cel mai mult în realizările tale?

Norbert Nagy-Adorjani: Credința. Eu fără Dumnezeu nu aș fi reușit nimic, citesc deseori Biblia și pot spune că, am ca și modele pe Sf. Iosif și David.

Reporter: Ce consideri că ai făcut cu acest talant primit?

Norbert Nagy-Adorjani: Am învățat un lucru foarte important, că sportul te învață să câștigi și să pierzi cu capul sus.

Amalia VASILESCU