Conferință internațională de inginerie la UMFST

Biroul de presă al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade”din Târgu Mureş, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației a anunțat că cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internaţionale „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2021” va debuta joi, 7 octombrie.

Participanți din nouă țări

Potrivit sursei citate, ediţia din acest an este organizată în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea McMaster din Canada şi Universitatea Zagazig din Egipt și reunește participanți din nouă țări de pe patru continente, precum: Arabia Saudită, Canada, Egipt, Maroc, Portugalia, România, Spania, Turcia sau Ungaria, specialişti din domeniul ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică românească şi mondială. În decursul celor paisprezece ediţii derulate cu succes până în prezent, conferința şi-a câştigat un statut binemeritat de eveniment remarcabil al cercetării ştiinţifice mureşene, reuşind focalizarea interesului pentru ramura inginerească a ştiinţei şi cercetării. Organizarea ediţiei 2021 a conferinței este susţinută de Consiliul Județean Mureş, care încurajează manifestările ştiinţifice şi de cercetare cu o semnificativă aplicabilitate practică.

„Viitorul Europei este digital”

Conferinţa reprezintă un important forum profesional şi ştiinţific organizat de către UMFST care a devenit, de la o ediţie la alta, un eveniment de referinţă în viaţa ştiinţifică a oraşului prin numărul crescând al specialiştilor români şi străini participanţi.

”În această ediție a conferinței sunt prezentate 76 de lucrări științifice, tema principală a conferinței fiind „Viitorul Europei este digital: o viziune largă a conceptului de Industrie 4.0, dincolo de fabricația din întreprindere”, se arată în comunicat.

Lucrările conferinţei sunt publicate în prestigioasa revistă Lecture Notes in Networks and Systems, editată de Springer Nature, fiind evaluată de Clarivate Analytics Web of Science pentru includere în Conference Proceedings Citation Index.

În acest an evenimentul științific se desfășoară on-line, fiind accesibil publicului larg la adresa: https://inter-eng.umfst.ro/2021/.

Mălina MORARU