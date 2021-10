Dumitrița Gliga (PSD), argumente pentru demiterea Guvernului Cîțu

Share



Moțiunea PSD a trecut, iar Guvernul Cîțu a căzut cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului, respectiv din 466 parlamentari au fost prezenți 318, iar 281 au votat “pentru”, a anunțat marți, 5 octombrie, prin intermediul unui comuncat de presă, deputatul Dumitrița Gliga, președintele interimar al Partidului Social Democrat Mureș.

”Aroganță și atitudine dictatorială”

Inttitulat ”Căderea unui guvern eșuat”, comunicatul scoate în relief faptul că ”eșuat” este cuvântul care definește ”cel mai corect situația guvernului condus de premierul Cîțu”, deoarece ”vorbim de eșecul unei țări care va fi nevoită să îndure consecințele unei guvernări diletante.”

”Avem în fața noastră un exemplu elocvent despre ce însemnă să aduci în fruntea unui guvern o persoană incompatibilă cu o funcție atât de importantă într-un stat. Nu doresc să înșir și eu toate capetele de acuzare ce i s-au adus guvernului Cîțu, dar insist să luăm aminte la tot ce s-a întâmplat rău în această perioadă, în procesul de guvernare, să tragem concluziile potrivite, să învățăm ce este de învățat din această tristă experiență și să avem grijă în viitor, să nu mai repetăm asemenea greșeli. Într-o țară europeană a secolului 21, cu aspirații democratice, este total contraproductiv ca premierul să afișeze aroganță și atitudine dictatorială în relația cu propria echipă guvernamentală și cu grupul politic pe care îl reprezintă. Este absolut inadmisibil ca un premier să ocolească tendențios și prin toate mijloacele posibile dezbaterea parlamentară, să se comporte ca un parior la curse și să ia de unul singur decizii cu urmări imprevizibile, pe termen lung, pentru o țară întreagă”, a subliniat deputatul Dumitrița Gliga.

”Poate că s-a perimat ideea de patriotism”

Totodată, președintele PSD Mureș a argumentat motivele folosirii expresiei ”guvern eșuat” precizând că un premier mânat ”în luptă” doar de ”ambiții personale, fără un minim de responsabilitate și sentiment patriotic, nu are ce căuta în fruntea unul guvern.”

”Și cel mai grav, din punctul meu de vedere, este faptul că premierul și inevitabil guvernul pe care îl conduce au lăsat impresia că fac jocurile unor interese obscure, străine și ostile poporului român. Poate că s-a perimat ideea de patriotism, dar o persoană mânată în luptă doar de ambiții personale, fără un minim de responsabilitate și sentiment patriotic, nu are ce căuta în fruntea unui guvern. Toate acestea ar putea fi considerate doar o simplă experiență nefericită, poate inevitabilă într-o societate liberă și democratică, dar dintr-o nefastă coincidență criza noastră politică se desfășoară într-un context internațional extrem de agitat. Din aceste motive, consider că un guvern care a devenit nefuncțional, care și-a pierdut încrederea și legitimitatea, nu poate fi numit decât un guvern eșuat. Față de cele de mai sus, cred că sunteți de acord cu mine că România are grabnic nevoie de un premier și un guvern nou!”, a transmis deputatul Dumitrița Gliga.

Alex TOTH