Senatorul Chirteș propune: Primarii de municipii reședință de județ, beneficiari de informații de la SRI

Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI au efectuat o vizită de lucru la Galaţi, la Direcţia Regională de Informaţii Moldova Sud a Serviciului Român de Informaţii, cu competenţe în judeţele Galaţi – sediul principal, Bacău, Brăila, Buzău şi Vrancea.

”Am participat, alături de colegii din Comisie, la o activitate de control parlamentar la Galaţi, unde am avut mai multe întâlniri cu conducerea SRI din regiunea Moldova Sud. A fost o acţiune care figura în planul nostru de control pe acest an. Deplasarea Comisiei în teritoriu a fost amănunţit pregătită şi am avut astfel, la Galaţi, o serie de discuţii foarte aplicate, concrete, referitoare la organizarea şi activitatea direcţiei, la principalele riscuri de securitate în regiune, cum ar fi migraţia sau ameninţările transfrontaliere, dar şi despre adaptarea operaţiunilor şi a resursei umane la noile provocări generate de pandemia de COVID-19”, a anunțat miercuri, 7 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presă, senatorul Cristian Chirteș, președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI.

Totodată, senatorul Cristian Chirteș a subliniat necesitatea de îmbunătățire a ”lacunelor legislative” din sectorul securității României.

”Am discutat şi la Galaţi despre faptul că schimbarea legilor securităţii nu mai suportă amânare. Efectiv, munca celor din serviciu şi nu doar de la SRI, ci şi din structurile de apărare, este îngreunată de lacunele legislative în combaterea provocărilor actuale de securitate.

Referitor la actualizarea legilor, am analizat şi am ajuns cu toţii la concluzia că şi primarii municipiilor reşedinţă de judeţ trebuie să fie incluşi pe lista beneficiarilor de informaţii, aşa cum sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi prefecţii. Vom face această propunere în Parlament”, a precizat senatorul Cristian Chirteș.

Alex TOTH