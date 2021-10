Proiecte noi pentru comunitate, la Deda

Share



Comuna Deda a fost mai mereu în centrul atenției în ce privește proiectele de dezvoltare, fie că vorbim de fonduri guvernamentale sau proiecte cu finanțare europeană menite să aducă un plus în ce privește dezvoltarea nivelului de trai al locuitorilor. Nu face excepție nici noul Plan Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” unde comuna Deda a și început să-și pregătească strategia pentru perioada următoare. „Prin acest program am depus deja solicitare pentru trei proiecte. Am depus un proiect care are în vedere asfaltarea a 6,5 kilometri de drumuri comunale, proiect care este și licitat la care urmează să primim fonduri de la Guvernul României prin acest PNDL III. Al doilea proiect depus de comuna Deda se referă la canalizarea a 6,5 kilometri în satul Filea, cu branșare la rețeaua de canalizare din comuna Deda, peste râul Mureș. Cel de-al treilea proiect finanțat prin Planul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” are în vedere modernizarea Centrului Medico-Social din comuna Deda. Fiind stabilite și criteriile de depunere a dosarelor, am decis ca în perioada imediat apropiată, având făcute proiecte și studii de fezabilitate, vom depune și un al patrulea proiect care vizează extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Deda, pentru izvorul de la Donca. La cele trei poiecte menționate există studiul de fezabilitate făcut, la fel și pentru proiectul cu apa potabilă, iar în cursul zilei de vineri va fi finalizat studiul de fezabilitate, astfel încât proiectul să poată fi predat consultantului în vederea depunerii pentru finanțare”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Valoarea proiectelor

Valoarea proiectului ce are în vedere asfaltarea a 6,5 kilometri este de aproximativ 7 milioane lei, vizate fiind localitățile Pietriș, zonă care în acest moment se află în lucru la canalizare, Deda, Filea și Bistra Mureșului. Valoarea proiectului cu canalizarea este de 10 milioane lei, beneficiar fiind satul Filea, localitatea care a rămas pe dinafară la proiectul mare de canalizare existent în comuna Deda. „Fiind dincolo de râul Mureș nu am putut cuprinde Filea în proiectul de canalizare care se desfășoară în prezent pe Bistra, Deda și Pietriș”, a explicat primarul Lucreția Cadar.

Valoarea proiectului cu reabilitarea și modernzarea Centrului Medico-Social din Deda se ridică la suma de 40 milioane de lei. „Din ce am studiat noi la acestă Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului de Investiții ”Anghel Saligny” am înțeles că se finanțează proiecte ce au în vedere dezvoltarea infrastructurii rurale, respectiv asfaltările de drumuri, canalizare, apă. Noi, comuna Deda, am depus proiectul și pentru renovarea și modernizarea Centrului Medico-Social dat fiind faptul că avem o clădire care a servit un centru de sănătate până în 2002. În acest moment, în acest centru avem 40 de persoane internate. Dorim să extindem acest centru, să ajungem la o capacitate de 100 de persoane, în condițiile în care ni se aprobă finanțarea proiectului, astfel ca acest centru să aibă toate dotările necesare, inclusiv lift pentru bolnavi precum și lift pentru asigurarea hranei pacienților, și nu în ultimul rând dotarea spațiului existent, chiar și realizarea unei mansardări a clădirii. Toate aceste lucruri sunt în folosul comunității, fapt pentru care ne-am și gândit la reabilitarea și modernizarea acestui centru medico-social. Acest proiect de modernizare este cu atât mai important cu cât vor rămâne spații goale la primul nivel al clădirii. În prezent aici avem doi medici de familie și un stomatolog, iar prin finalizarea viitorului dispensar medical uman din comuna Deda care este prevăzută pentru finele anului viitor, aceștia vor pleca din incinta centrului și se vor muta în viitorul dispensar uman din Deda”, a spus Lucreția Cadar.

Există speranțe ca aceste proiecte să primească undă verde la finanțare încă din acest an, fapt pentru care vor putea fi demarate începând cu primăvara anului viitor. „După depunerea acestor proiecte așteptăm comunicarea de la Ministerul Dezvoltării. Suntem oarecum avantajați în ideea în care avem deja proiectele gata făcute, nu doar studiile de fezabilitate. Avem inclusiv licitația făcută la proiectul cu asfaltările de drumuri. Dacă se alocă în termen scurt fondurile necesare până la sfârșitul anului, dacă licitațiile vor merge condiții normale, în primăvara anului viitor putem începe lucrările. Prin toate aceste proiecte nu facem decât să modernizăm și să punem la punct comuna Deda, care oricum se află într-o permanentă dezvoltare, și nu în ultimul rând, să aducem un beneficiu locuitorilor asigurându-le toate utilitățile necesare pentru un trai normal”, a precizat Lucreția Cadar.

Alin ZAHARIE