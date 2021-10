Târgu Mureș: Fostă toaletă publică transformată în expoziție de artă contemporană

Share



Artista Diana Gherendi invită iubitorii de artă contemporană, și nu numai, la o expoziție inedită ce reprezintă o încercare de reconfigurare pentru un spațiu neobișnuit, nu altundeva decât în Piața Petofi, într-un spațiu în care în trecut a funcționat o toaletă publică.

Expoziția se va deschide vineri, 15 octombrie, de la ora 18.00, sub titlul „Other plans are outlined in the dark hallway”.

Plus de culoare locală

Creatoarea descrie expoziția ca fiind o perspectivă de tip performance, care se va derula pe o durată mai mare de timp, lucrând în permanență cu spațiul ce nu e ușor de îmblânzit, și în același timp un prilej de interogare a realităţii şi a potenţialului ficţional al spaţiului în încercarea de a găsi ceva sustenabil pentru viitoare proiecte.

„Spațiul e pretextul și conținutul demersului expozițional. Pictură, instalație, fotografie, obiect, colaje, video, etc., reprezintă posibile medii prin care voi încerca să evidențiez potențialul locului. Perspectiva e și una de “împrietenire”, deturnare de așteptări, pe care le-ai putea avea atunci când cobori în subteranul fostului WC public. O încercare de reformulare a spaţiului care ar putea da un plus de culoare locală, alături de alte inițiative de tip “independent”, spune Diana Gherendi în descrierea evenimentului pe platforma Facebook.

Expoziția este realizată în cadrul proiectului „Noaptea Albă a Galeriilor 2021”, în parteneriat cu Asociația K’Arte și Primăria municipiului Târgu Mureș.

În contextul actual epidemiologic, se va ţine cont de respectarea tuturor măsurilor de protecţie, conform normelor în vigoare, purtarea măștilor de protecție și respectarea distanţei fiind reguli obligatorii pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Mălina MORARU