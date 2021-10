FOTO, VIDEO: Rodul toamnei, savurat la ferma familiei Andone din Goreni

Share



Fema familiei Alexandru și Olivia Andone din localitatea Goreni, comuna Batoș a fost sâmbătă, 9 octombrie gazda unei noi ediții a evenimentului ”Alaiul toamnei” , expoziție menită să prezinte roadele toamnei: fructe, legume, cereale precum și produsele realizate din acestea.

„Este o sărbătoare pe care o facem an de an. Având în vedere faptul că în ultimii doi ani nu am mai desfășurat-o ca urmare a pandemiei, o pauză prea lungă pentru noi, am considerat că e momentul să reîncepem această activitate. Dat fiind faptul că spațiile închise sunt așa cum sunt, am zis că ne asumăm responsabilitatea să organizăm această activitate la noi la fermă în cadrul căreia am avut o prezentare a produselor locale”, ne-a declarat Olivia Andone, cadru didactic în cadrul Școlii Primare din Goreni, gazda evenimentului.

La loc de cinste au fost produsele toamnei, fie că vorbim de ”Mărul de Batoș”, legume, produse din carne și lapte, precum și murături, dulcețuri, zacuscă, oțet de mere. O parte dintre acestea au putut fi degustate, grație gazdelor evenimentului.

„Am avut o expoziție a produselor locale în care am prezentat rodul muncii producătorilor locali. Aici mă refer la faimosul măr de Batoș adus de la ferma condusă de Titi Pogăcean, legume aduse de familia Ilie și Florentina Oltean din Goreni, conserve, dulcețuri, murături, zacuscă. De asemenea, cei prezenți au avut parte de o degustare de produse din carne de porc, de produse din lapte, materia primă fiind obținută în ferma noastră, dat fiind faptul că avem atât porci cât și vaci cu lapte. Nu în ultimul rând degustarea de dulcețuri, printre care și dulceața de dovleac. Este un produs ceva mai deosebit, pentru prima dată am preparat-o și eu în acest an. Este o rețetă extraordinară, nu foarte costisitoare. Am avut foarte mulți dovlecei pe care i-am transformat din legumă într-un produs extrem de gustos, respectiv dulceața de dovlecei”, a precizat Olivia Andone.

”Alaiul toamnei” are ca și scop principal educarea elevilor în spiritul toamnei, fapt pentru care aceștia au participat la un atelier de creație. Mai mult de atât, au vizitat ferma familiei Andone, au cules strugurii după care au deprins obiceiul făcutului mustului, ajutați fiind de gazda Alexandru Andone. Mustul gustat la final a avut și un preț, suma adunată fiind donată pentru Cristina Blaga, fetiță de 2 ani și 10 luni din Reghin, diagnosticată cu o boală rară.

„Dat fiind faptul că ”Alaiul toamnei” este o activitate a copiilor, elevii prezenți, cei de la Gimnaziul „Alexandru Ceușianu” din Reghin și de la Școala Primară din Goreni, au participat la un atelier de creație. Pe lângă asta, cei mici au avut parte de joc și mișcare. În fiecare an, ”Alaiul Toamnei” era condus de Zâna Toamnă, lucru care s-a întâmplat și în acest an, ea fiind una din surprizele pe care le-am pregătit celor mici. La final, ca și o încununare a întregii zile dar și ca o recompensă adusă celor mic pentru activitățile la care au luat parte, cei mici au participat la adunatul strugurilor. Mai mult de atât, au fost protagoniștii producerii mustului, ajutând gazda la această activitate. Cei mici nu doar că au gustat mustul, dar l-au și plătit, banii obținuți din valorificarea mustului fiind donați pentru o fetiță de la Reghin care are nevoie de ajutor, ea fiind diagnosticată cu o boală rară. Copiii de mici trebuie să știe că este important să ajuți, să donezi pentru cineva care are nevoie de ajutor, să se gândească și la aproapele lor care are nevoie de ajutor”, a precizat Olivia Andone.

O zi frumoasă de toamnă într-o fermă a fost cadrul natural perfect pentru o activitate binevenită, cu precădere pentru cei mici care au putut astfel gusta pe viu din beneficiile toamnei, la care și-au adus contribuția atât gazdele, respectiv familia Andone, Alexandru și Olivia Andone, fiica Daniela Tanco, cadru didactic la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin alături de soțul Mihai, precum și cadrele didactice de la școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” în frunte cu Smaranda Pușcaș.

Alin ZAHARIE