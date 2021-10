Volker Reiter: Festivalul ProEtnica merge mai departe

Share



Festivalul intercultural ProEtnica merge mai departe şi, dacă situaţia pandemică o va permite, acesta va putea fi organizat din nou în 2022, după doi ani de absenţă, a declarat Volker Reiter, preşedintele Asociaţiei Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz), iniţiator al festivalului.

Cetatea Sighişoara a găzduit, în perioada 6 – 10 octombrie, un eveniment care a propus două mari teme de dialog intercultural: Conferinţa ProEtnica – „Minorităţile naţionale din România în situaţie de criză” şi „Academia Interculturală ProEtnica”.

„N-am putut organiza Festivalul ProEtnica în 2020. Ne-am hotărât să organizăm Conferinţa ProEtnica şi Academia Interculturală, pentru a nu pierde contactul cu participanţii, cu toţi factorii implicaţi, şi să arătăm oamenilor că vrem să mergem mai departe cu ProEtnica. Considerăm că ceea ce am făcut pe parcursul acestor patru zile a fost o muncă foarte importantă. S-a hotărât, de exemplu, să lărgim baza organizatorică la ProEtnica pentru mai multe organizaţii, pentru a nu mai fi una singură în caz de criză. S-a discutat despre discursul care incită la ură. Fiecare trebuie să-şi găsească pârghiile şi curajul să ia atitudine. Concluzionând, ne-am atins scopul”, a precizat pentru Agerpres Volker Reiter.

El a subliniat că ProEtnica rămâne un brand autonom al mai multor organizaţii.

„Ştafeta merge mai departe. ProEtnica merge mai departe. Şi, dacă în 2022 permit circumstanţele, putem reveni în formula completă!”, a arătat iniţiatorul festivalului.

Academia Interculturală ProEtnica s-a desfăşurat, în acest an, fără cadrul obişnuit al Festivalului ProEtnica, a afirmat Maria Korek, preşedintele Asociaţiei Divers.

„Ne-am bucurat că totuşi am reuşit să fim un grup care, şi de această dată, a fost foarte divers, atât etnic, cât şi profesional, şi din toate punctele de vedere, care a reacţionat interactiv, faţă de alţi ani. Şi noi învăţăm, cei care organizăm, cum să facem balanţa între partea teoretică a cunoştinţelor pe care le prezentăm, prin lectorii noştri. Prin intermediul acestei părţi, interactive, participanţii se cunosc, dar totodată pot să înveţe şi metodologii, cum să lucreze în comunităţile din care provin, pentru ca să ducă mai departe şi să promoveze interculturalitatea. Şi cred că acest lucru a reuşit, chiar şi în condiţii de pandemie, şi ne bucură acest lucru”, a spus Maria Korek.

Preşedintele Asociaţiei Divers a subliniat, la rândul său, că ProEtnica trebuie să continue, pentru că este un fel de laborator unde fiecare poate să-şi exprime liniştit opiniile, să înveţe din experienţa celuilalt şi să ducă mai departe comunităţilor din care provin, unde beneficiază de încredere, mesajele şi concluziile care se desprind în urma unor astfel de evenimente.

„Toate, până la urmă, spun acelaşi lucru. O dată – ne ajută dacă facem eforturi să-i cunoaştem pe toţi cei cu care convieţuim (…) şi, după aceea, dacă încercăm să avem încredere în toţi cei cu care convieţuim putem colabora şi colaborarea întotdeauna duce spre dezvoltare, iar conflictele duc spre dezbinare şi nu ne ajută în dezvoltare deloc, ci doar ne trag în jos”, a adăugat Maria Korek.

La Sighişoara a fost prezent şi Meto Nowak, referent al Reprezentantului de Stat pentru Sorabi, Ministerul Ştiinţei, Cercetării şi Culturii al Landului Brandenburg, Germania, care a susţinut o serie de conferinţe şi workshopuri şi care a participat în ultimii ani la fiecare ediţie a „ProEtnica”.

„Eu, fiind din exterior, e aşa de bine să văd o abordare în fiecare an şi să am această perspectivă asupra societăţii româneşti. Este clar că noi aici vorbim despre foarte multe lucruri care se întâmplă în comunităţile din România. Şi noi, ca grup, lucrând împreună, avem o situaţie în care cineva vorbeşte şi ne spune ce este bine, ce este rău şi că ar trebui să ne schimbăm. Şi, dacă plecăm de aici, am putea fi multiplicatorii acestor lucruri noi, lucruri pe care le-am experimentat şi pe care le-am considerat în grup ca fiind foarte bune. Şi aceasta este cea mai plăcută experienţă pe care o am aici”, a declarat Meto Nowak.

Evenimentul intercultural de la Sighişoara, organizat sub egida „ProEtnica”, a revenit după doi ani de absenţă, în peisajul cultural naţional, timp de patru zile, cu o serie de conferinţe, dezbateri şi workshopuri, care au avut în centru tema „Minorităţile naţionale în situaţie de criză”.

